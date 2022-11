Eva Herzog zu alt für den Bundesrat? ein Ländervergleich

Datenanalyse Ist Eva Herzog mit 60 Jahren wirklich zu alt für den Bundesrat? Ein Vergleich mit anderen Ländern gibt eine klare Antwort Mit Eva Herzog und Evi Allemann sind bei der SP zwei Frauen unterschiedlichen Alters ins Bundesratsrennen gestiegen. In den letzten zehn Jahren wählte das Parlament überdurchschnittlich alte Bundesräte. Wir zeigen, wie es in Regierungen anderer Länder aussieht. Mark Walther Jetzt kommentieren 10.11.2022, 10.34 Uhr

Zwei neue Bundesräte sind zu wählen. Am Donnerstag gab SP-Ständerätin Eva Herzog ihre Kandidatur bekannt. Die Baslerin wird als Favoritin für die Sommaruga-Nachfolge gehandelt. Doch manche spekulieren, ihr Alter – sie wird am 25. Dezember 61-jährig – könnte ihr zum Verhängnis werden: zu nahe am Pensionsalter, zu nahe am Altersmix der aktuellen Landesregierung.

Eva Herzog will Bundesrätin werden. Kenneth Nars

Mit seinen 50 Jahren ist Gesundheitsminister Alain Berset der Jungspund im Gremium. Alle anderen Mitglieder sind um die 60 Jahre alt, sieht man vom zurücktretenden Ueli Maurer (71) ab.

Während alle SVP-Kandidierenden das 50. Altersjahr passiert haben, sind bei der SP auch jüngere Frauen im Gespräch. Die Sozialdemokraten sind auf der Suche nach einer Persönlichkeit, wie sie Sanna Marin verkörpert. Die Finnin wurde als 34-jährige Mutter eines kleinen Kindes Regierungschefin.

Aus diesem Kreis ist bislang allerdings nur die Berner Regierungsrätin Evi Allemann (44) ins Bundesratsrennen eingestiegen. Abgesagt haben die Aargauer alt Ständerätin Pascale Bruderer (45), die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen (43) und die Waadtländer Staatsrätin Rebecca Ruiz (40). Dafür kandidiert der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (57).

Evi Allemann hat als erste SP-Frau ihre Kandidatur bekanntgegeben. Keystone

Der Bundesrat altert

Die Altersdurchmischung spricht für eine jüngere Bundesrätin. Seit Alain Berset – er wurde vor elf Jahren mit 39 Jahren Bundesrat – wählte die Bundesversammlung vier über 55-Jährige ins Gremium. Sie waren bei der Wahl überdurchschnittlich alt, denn: Im Mittel der letzten 70 Jahre war ein Neu-Mitglied der Landesregierung rund 53-jährig. Der älteste war Josef Escher, der 1950 drei Tage vor seinem 65. Geburtstag gewählt wurde. Die jüngste war die 1999 als 34-Jährige auserkorene Ruth Metzler.

International liegt das Durchschnittsalter bei 55 Jahren und damit leicht höher als in der Schweiz. Wobei es einen Geschlechterunterschied gibt, denn Frauen sind im Durchschnitt 50-jährig und damit fünf Jahre jünger als Männer, wenn sie an die Macht kommen. Das zeigt unsere Analyse von Daten der Regierungschefs und Präsidentinnen jener 38 Länder, die heute zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehören.

Die Menschen werden älter, Regierende jünger

Interessant ist die Altersentwicklung neuer Staatenlenkerinnen und -lenker: Obwohl die Menschen älter werden, ist das Durchschnittsalter neuer Regierungschefinnen und -chefs über die Jahre gesunken – von 57,8 in den 1950er-Jahren auf 51,8 in den 2010er-Jahren.

Ausserdem ist die Spanne zwischen den jüngsten und den ältesten Regierenden grösser geworden. Exemplarisch dafür stehen Joe Biden und Sebastian Kurz: Der eine wurde 78-jährig US-Präsident, der andere mit 31 Jahren österreichischer Bundeskanzler.

Fazit: Herzog und Allemann liegen im internationalen Rahmen

Im aktuellen Jahrzehnt ist allerdings eine Trendwende zu beobachten: Die neuen Regierungschefs sind wieder älter. Neben Biden zog auch der italienische Ex-Ministerpräsident Mario Draghi, der bei seinem Amtsantritt 73-jährig war, den Durchschnitt nach oben.

Am unteren Ende der Skala wurde es hingegen ruhiger. Die Ausnahme ist lediglich Gabriel Boric, der dieses Jahr als 36-Jähriger in Chile zum Präsidenten gewählt wurde. Allerdings dauert das Jahrzehnt noch eine Weile; weitere Jungpolitikerinnen und -politiker könnten an die Macht kommen.

Was heisst das nun für die bevorstehende Bundesratswahl? Ob die neuen Mitglieder nun wie Herzog über 60-jährig oder wie Allemann Mitte 40 sein werden – im internationalen Vergleich werden beide völlig im Rahmen liegen.

