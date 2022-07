Wie Ex-Geheimdienstchef Markus Seiler die Aussenpolitik umbaut

Crypto-Leck im Bundeshaus Cassis wichtigster Mann unter Verdacht – und doch geniesst der frühere Geheimdienstchef noch immer vollstes Vertrauen EDA-Generalsekretär Markus Seiler ist in eine Strafverfolgung verwickelt, aber für Aussenminister Cassis fast unverzichtbar. Henry Habegger Jetzt kommentieren 14.07.2022, 19.15 Uhr

Markus Seiler, Generalsekretär von Ignazio Cassis, hier in einem Bild aus 2017, als er noch Geheimdienstchef war. Marcel Bieri / Keystone

Markus Seiler (53), ehemaliger Geheimdienstchef, ist der wichtigste Mann von Aussenminister Ignazio Cassis. Er ist krisen- und skandalerprobt, hat einige gravierende Affären unbeschadet überstanden. Obwohl ihm wiederholt vorgehalten wurde, selbst von der Oberaufsicht des Parlaments, er habe seine Verantwortung nicht wahrgenommen.

Jetzt ist Seiler, seit Ende 2017 Generalsekretär von Cassis, in die Strafuntersuchung wegen Amtsgeheimnisverletzung in der Crypto-Affäre verwickelt. Nicht wenige glauben, dass er auch diese Affäre übersteht.

Informationschef und Vertrauter von Alain Berset ebenfalls im Visier

FDP-Mann Seiler ist eine von mindestens drei Personen, gegen den der ausserordentliche Staatsanwalt des Bundes, Peter Marti, ermittelt. Laut Aussendepartement EDA wird insgesamt gegen zwei Mitarbeitende des Departements ermittelt; beide betonten ihre Unschuld.

Nur wenige Chefbeamte polarisieren wie Seiler. Er hinterliess an seinen Wirkungsstätten auffallend viele Leute, gerade auch in seiner FDP, die schlecht auf ihn und seine Methoden zu sprechen sind. Er wirkte zuletzt nacheinander als Generalsekretär im Verteidigungsdepartement (VBS) unter Samuel Schmid und Ueli Maurer, ab 2009 als Direktor des neu geschaffenen Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) und seit 2017 wieder als Generalsekretär, diesmal im Aussendepartement unter dem neuen Chef Cassis.

In der Crypto-Strafuntersuchung geht es darum, dass Ende 2020 vertrauliche Informationen aus einem unveröffentlichten Inspektionsbericht der Geschäftsprüfungsdelegation an die Medien gelangten. Im Visier von Sonderermittler Marti, einem aus der SVP ausgetretenen ehemaligen Zürcher Oberrichter, ist auch Peter Lauener, kürzlich abrupt zurückgetretener Informationschef und Vertrauter von Bundesrat Alain Berset (SP). Und das ist kein Zufall.

Eine alte politische Fehde?

Denn in der Wahrnehmung von einigen Beobachtern in Bundesbern lieferten sich Cassis’ Aussendepartement EDA und Bersets Innenministerium EDI und insbesondere Seiler und Lauener seit längerem eine Fehde, die demnach auch über die Medien ausgefochten wurde. Dahinter standen vorab politische, aber zweifellos auch persönliche Unverträglichkeiten. So erklärt man sich die Eskalation, die jetzt in der laufenden Strafuntersuchung zum Ausdruck kommt.

Der Crypto-Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) war jedenfalls ein Problem für Seiler und eine Steilvorlage für seine Gegner. Die GPDel warf Seiler darin vor, er habe seine Verantwortung nicht wahrgenommen. Seiler sei spätestens 2017 darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Crypto AG sogenannt «schwache Geräte» herstellte, die an bestimmte Staaten geliefert wurden. Doch Seiler habe sich geweigert, die Information entgegenzunehmen und sie natürlich auch nicht an die politische Führung weitergeleitet. Seiler wurde auch vorgeworfen, unter ihm habe der NDB noch 2014 widerrechtlich Akten zu ausländischen Partnerdiensten vernichtet.

Seiler überstand auch schon andere Affären. So jene um den in Deutschland aufgeflogenen Spion Daniel M. oder den Datenklau im NDB, wo ein Mitarbeiter in seinem Rucksack Festplatten mit Geheimdaten abtransportiert hatte. Seilers vorgesetzte Bundesräte stützten ihn regelmässig.

Markus Seiler zu seiner Zeit als Chef des Nachrichtendienstes des Bundes. Chris Iseli

Der Mann, der für Cassis das Departement umbaut

Und für den Aussenminister ist Seiler besonders wichtig, er gilt in gewissem Sinn als Mann fürs Grobe, der das Departement in Cassis rechtem Sinn umbaut. Beide halten relativ wenig von Diplomaten, sie wollen sie zurückstutzen und unter bürokratische Kontrolle bringen. Seiler ist erfolgreich in dieser Hinsicht, er ist dabei, die lange links bis linksfreisinnig geprägte Aussenpolitik auf Mitte-Rechts-Kurs zu trimmen.

Was unter anderem dazu führte, dass viele erfahrene Diplomatinnen und Diplomaten das Departement desillusioniert bis frustriert verliessen. Ausdruck davon und mit ein Hintergrund der aktuellen Affäre: Viele EDA-Beschäftigte hofften, dass Alain Berset das Aussendepartement übernehmen würde.

So kam es, dass CH Media Anfang 2021 von Stalinismus im Aussendepartement sprach und davon, dass Seiler nach der Angabe von Insidern «ein Willkür-Regime installiert» habe. Das Muster, das eingesetzt werde, um unpassende Leute loszuwerden: «Es werden Gerüchte über Leute gestreut, Halbwahrheiten, Andeutungen, Vermutungen, sehr viele persönliche Angriffe». Generalsekretär Seiler sei treibende Kraft, er präge auch die Personalentscheide, gesteuert werde über Personalbeurteilungen, mittels denen die stärksten Charaktere ausgesiebt würden, die dem Umbau der Aussenpolitik hin zu einer Aussenwirtschaftspolitik im Weg standen.

Seiler ist unersetzbar für Cassis

Im «neuen» EDA bekommt Seiler denn auch viel Zuspruch, seine Personalführung wird gelobt. Die Mitarbeiterzufriedenheit in seinem Generalsekretariat stieg, er gilt vielen als erfolgreicher Macher, der die strategischen Vorstellungen seines Chefs umsetze, zu der die Losung «Aussenpolitik ist Innenpolitik» gehört. Zentral ist etwa der Einbezug des Privatsektors, von Firmen wie Nestlé oder Glencore, in der internationalen Zusammenarbeit. Von effizientem Einsatz der Mittel ist die Rede, von stabilen Budgets, Fokussierung, Umbau statt Ausbau, von Innovation, Diversität und Chancengleichheit.

Unter Seiler spielen so viele Frauen wie nie eine zentrale Rolle im EDA, auch das wird als Erfolg und Fortschritt geführt: Vier von sechs Mitglieder der Departementsleitung sind derzeit Frauen. Strategie um Strategie wird neu aufgesetzt, herab- oder heraufgestuft, und Seiler und Cassis holen sich das passende Personal. So ist Simon Geissbühler, Bruder der SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler, seit 2020 Leiter der Abteilung Frieden und Menschenrechte. Vor einem Monat drückte Cassis den Juristen Gabriel Lüchinger, persönlicher Mitarbeiter von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) und vormaliger SVP-Generalsekretär, als Chef der Abteilung Internationale Sicherheit durch.

Beschuldigte haben «das volle Vertrauen des Departements»

Lange habe die politische Rechte die traditionelle Aussenpolitik Mitte-Links überlassen, sich auf die Aussenwirtschaft beschränkt. Das sei jetzt anders, jetzt habe sie gemerkt, dass sich über die Aussenpolitik die Innenpolitik prägen lasse, sagte unlängst eine Beobachterin zu CH Media.

Dieser Umbau ist in vollem Gang, und Seiler ist der Antreiber, für Cassis ist er unverzichtbar. Trotz dem Strafverfahren übt er seine Tätigkeit uneingeschränkt aus. In einer internen EDA-Kommunikation wurde Seiler und dem anderen Beschuldigten dieser Tage «das volle Vertrauen des Departements» ausgesprochen.

Ob das so bleibt, dürfte der Gang der Untersuchung zeigen; man scheint zuversichtlich. So oder so glauben Beobachter, dass sich im Fall von Seiler auch die Frage nach einem Interessenkonflikt stellt. Sofern er Informationen, die er als Generalsekretär erhielt, dazu benutzte, seine Handlungen als Geheimdienstchef in ein besseres Licht zu stellen. Das könnte ihn in Konflikt mit dem Verhaltenskodex der Bundesverwaltung bringen, in dem etwa steht: Die Angestellten «erfüllen ihre Aufgaben unabhängig von persönlichen Interessen». Und sie dürfen keine Informationen verwenden, die nicht öffentlich bekannt sind, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen.

Es gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

