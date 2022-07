Creux-du-Van: Mutter stürzt mit Kindern in Tod

Familiendrama am Creux-du-Van Mit den eigenen Kindern in den Tod gestürzt: Was treibt Mütter zu solch einer Tat an? Eine Frau springt am Creux-du-Van im Kanton Neuenburg mit ihren zwei Kleinkindern eine Felswand hinunter. Ein Forensiker erklärt, was hinter einer derartigen Tat stecken kann: Verzweiflung, Rache, schwere psychische Störungen. Kari Kälin Jetzt kommentieren 25.07.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An einigen Stellen geht es bis zu 160 Meter in die Tiefe: Die Felsenarena Creux-du-Van an der Grenze zwischen den Kantonen Neuenburg und Waadt. Bild: Getty

Am Sonntagmorgen ereignete sich am Creux-du-Van eine schlimme Tat. An dem beliebten Ausflugsort an der Grenze zwischen den Kantonen Neuenburg und Waadt stürzte eine 37-jährige Mutter mit ihren beiden Buben (2 und 4 Jahre alt) in die Tiefe. Gemäss ersten Erkenntnissen der Neuenburger Kantonspolizei nahm sich die Mutter das Leben und riss ihre Kinder mit in den Tod. Mehrere Personen wurden Zeugen des Familiendramas. Eine Wanderin alarmierte die Polizei, die mit Support eines Regahelikopters sofort eine Suchaktion startete. Nach kurzer Zeit wurden die drei leblosen Körper in der Geröllhalde der bis zu 160 Meter hohen Felswände entdeckt.

Die Neuenburger Staatsanwaltschaft führt Ermittlungen, um die Gründe des Suizids mit Kindstötung zu eruieren. Weitere Angaben, etwa zur Herkunft der Familie, machten die Behörden keine.

Verzweiflung, Rache, schwere psychische Störung

Was treibt Eltern dazu, ihre eigenen Kinder zu töten? Andreas Frei ist Arzt für forensische Psychiatrie und arbeitet in der Erwachsenenpsychiatrie Baselland. Zum aktuellen Fall am Creux-du-Van mag sich der erfahrene Forensiker nicht äussern. Generell stellt er fest, dass Kindestötungen häufiger von Müttern als von Vätern begangen werden. Er nennt drei Motive:

Verzweiflung: Die Täterin handelt aufgrund von sozialen Problemen, etwa aufgrund des Gefühls, auf sich allein gestellt zu sein. Materielle Ängste spielten heute eher selten eine Rolle.

Rache: In Anlehnung an die griechische Mythologie spricht man vom Medea-Motiv: Medea tötete ihre beiden Kinder, weil ihr Gatte Jason eine andere Frau heiratete. In dieses Schema passt ein Fall, der sich am 17. März 2003 im Kanton Obwalden ereignete. Eine Mutter stiess ihren vierjährigen Sohn und ihre zweijährige Tochter an der Gemeindegrenze von Kerns und Sachseln von einer Brücke 100 Meter in die Tiefe in die Melchaa. Sie hegte Rachegedanken gegenüber ihrem Ehemann, der sie verlassen hatte. Die Mutter wurde wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung zu acht Jahren Haft verurteilt.

Schwere psychische Krankheiten wie Verfolgungswahn.

Psychische Probleme: Hier kann man Hilfe holen Wer in einer Lebenskrise steckt, Suizidgedanken hat oder einen Suizid im Familien- oder Freundeskreis zu verarbeiten hat, sollte sich unbedingt helfen lassen. Die Dargebotene Hand hilft telefonisch anonym und kompetent. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige oder Bekannte von Menschen in einer Notsituation: Nummer für Erwachsene: 143 oder www.143.ch (E-Mail, Chat). Nummer für Jugendliche und Kinder (Pro Juventute): 147 oder www.147.ch. Mehr Informationen finden sich unter www.reden-kann-retten.ch und www.dureschnufe.ch.

Kindstötungen durch Mütter kommen selten vor

Kindstötungen durch Mütter sind sehr selten. In den Jahren 2000 bis 2010 wurden in der Schweiz etwa ein Dutzend Fälle publik. Für grosse Schlagzeilen sorgte ein Drama in Horgen. In der Nacht auf Heiligabend 2007 erstickte eine Mutter ihre siebenjährigen Zwillinge, als diese in ihren Betten schliefen. Vor dem Zürcher Obergericht sagte sie, sie sei eifersüchtig auf das schöne Leben ihrer Kinder gewesen. Sie konnte es nicht ertragen, dass ihre eigene Mutter sich so liebevoll um ihre Enkelkinder kümmerte. Die Täterin kassierte eine lebenslange Haftstrafe. Während der Ermittlungen kam ans Licht, dass sie 1999 auch ihr damals sieben Wochen altes Baby getötet hatte.

Für Bestürzung sorgte der sogenannte Fall Flaach. Eine Mutter wähnte sich als Opfer der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) und brachte am Neujahrstag 2015 ihre beiden Kinder um. Sie nahm sich später im Gefängnis das Leben. Das ist ein bekanntes Muster. Laut Forensiker Frei begehen mehr als die Hälfte der Mütter, die ihre Kinder töten, früher oder später selber Suizid.

Ein tragisches Beispiel für eine Kindstötung durch einen Vater passierte im Jahr 2005 im Kanton Aargau. Ein 37-jähriger Schweizer erschlug seine Ehefrau sowie seinen Sohn (7) und seine Tochter (4) mit einem Hammer. Wenig später stürzte er sich von einer Brücke im Kanton Zug selber in den Tod.

Rund 1000 Suizide pro Jahr in der Schweiz

Am Creux-du-Van kommt es relativ häufig zu Suiziden. Zwei- bis viermal pro Jahr rückt die Neuenburger Polizei deswegen an diesen Ort aus, wie sie auf Anfrage mitteilt. Im August 2015 spielte sich an dem Touristen-Hotspot ein ähnliches Drama ab wie am Sonntag. Damals sprang ein Vater mit seinen zwei Kindern (2 und 3 Jahre alt) in die Tiefe. In einem Abschiedsbrief nannte er einen Streit um die Obhut als Grund für die Tat. Gemäss Forensiker Andreas Frei ist es ungewöhnlich, dass Menschen quasi in der Öffentlichkeit Suizid begehen.

Gemäss Zahlen des Bundes scheiden in der Schweiz pro Jahr rund 1000 Personen freiwillig aus dem Leben. Eine Befragung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums förderte zu Tage, dass in der Schweiz eine halbe Million Menschen leben, die aktuell Suizidgedanken hegen. Mehr als 200'000 Personen haben einen Suizidversuch hinter sich, 33'000 davon in den letzten zwölf Monaten.

Menschen mit Suizidgedanken leiden öfter an chronischen Gesundheitsproblemen, oft spielen Depressionen eine Rolle. Fast 70 Prozent der Menschen mit Suizidgedanken haben das Gefühl, ihr Leben nicht mehr selber steuern zu können. Bei den Menschen ohne Suizidgedanken sind es bloss knapp 20 Prozent. Der Bund, die Kantone und andere Akteure haben 2016 einen Aktionsplan lanciert. Mit diversen Massnahmen soll die Zahl der Suizide sinken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen