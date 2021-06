Das Covid-Zertifikat ist noch nicht anerkannt in der EU

Covid-Zertifikat Leinen los für Covid-Zertifizierte: Doch achten Sie auf die Vollständigkeit ihrer Namen im Ausweis Noch fehlt die endgültige Anerkennung des Schweizer Covid-Zertifikats durch die EU. Auch sonst müssen noch einige Punkte beachtet werden, wenn man ein Zertifikat bestellt oder mit diesem reist. Bruno Knellwolf 23.06.2021, 19.10 Uhr

Das Covid-Zertifikat kann mit der richtigen App auf das Smartphone geladen werden oder als PDF ausgedruckt werden. Christian Beutler / KEYSTONE

Das Covid-Zertifikat kommt ins Rollen. Bis heute sind 2,3 Millionen Zertifikate an Geimpfte ausgestellt worden, die seit Anfang Juni ein solches beantragen konnten. Seit Mitte Monat dürfen das auch Genesene, was 52000 gemacht haben. «Bis Ende Juni sollten alle ein Zertifikat bekommen», sagt dazu BAG-Direktorin Anne Lévy in Bern.