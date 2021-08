Gratis-Tests: Alain Berset widerspricht Guy Parmelin

Covid-Zertifikat Alain Berset widerspricht Guy Parmelin: Coronatests sollen gratis bleiben Der Gesundheitsminister will anders als der Wirtschaftsminister die gängige Praxis mit den Gratistests beibehalten. Florence Vuichard 06.08.2021, 05.00 Uhr

In Bezug auf die Tests sind sie nicht einer Meinung: Guy Parmelin und Alain Berset. Peter Schneider / KEYSTONE

Es war Bundespräsident Guy Parmelin, der am 1. August die Diskussion lancierte, ob die Covid-19-Schnelltests auch in Zukunft für alle gratis sein sollen – respektive wer für diese die Rechnung übernehmen soll. «Die Steuerzahler?», fragte SVP-Bundesrat Parmelin und lieferte sogleich die Antwort: «Da bin ich mir nicht sicher.» Nun widerspricht sein Regierungskollege, Gesundheitsminister Alain Berset: «Der Zugang zu den Tests muss so einfach wie möglich sein», deshalb würden auch die Kosten übernommen. «Und das scheint mir ziemlich vernünftig.»

Daran will Berset nichts ändern, und sicher nicht jetzt, wenn viele aus den Ferien zurückkehren und der Schulstart ansteht. Und Berset betont am Rand des Filmfestivals Locarno: «Aber es ist klar: Das kann sich ändern. Und es ist klar: Das wird sich eines Tages ändern. Die Frage ist eher zu wissen, wann.»

Zertifikat als «Schlüssel für die Zukunft»

Festhalten will Berset auch am Covid-Zertifikat, das am Filmfestival Locarno derzeit rege genutzt wird. Denn ob Piazza Grande oder die Mehrzweckhalle Fevi, wo die Filme des Wettbewerbs gezeigt werden, ob Branchenanlass oder Eröffnungsapéro: Zugang gibt’s nur mit einem gültigem QR-Code. Locarno könnte also zu einer Art Testlabor fürs Kulturleben entpuppen, falls die Fallzahlen im Herbst und Winter noch stärker ansteigen sollten.

Eine eindeutige Antwort wollten Kulturminister Alain Berset und seine oberste Kulturchefin Isabelle Chassot gestern an ihrer Pressekonferenz in Locarno nicht geben. Doch beide betonten die Vorteile des Zertifikats, Chassot bezeichnete es gar als «Schlüssel für die Zukunft». So könne man weiterhin ins Kino gehen, auch wenn sich die Lage wieder verschlechtern sollte.

«Das Zertifikat ersetzt viel härtere Massnahmen»

Mit dem Covid-Zertifikat sei es fast wie früher, sagte Bundesrat Berset. Es habe eine gewisse Rückkehr zur Normalität erlaubt. «Zudem ersetzt das Zertifikat viel härtere Massnahmen, wie Schliessungen.» Und eines sei klar: «Die Frage nach dem Zertifikat wird uns noch eine Weile beschäftigen.»