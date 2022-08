Armee: Soldaten müssen nach 1. August FFP2-Masken tragen

Covid Wegen Sommerwelle: Rekruten mussten nach 1.-August-Urlaub wieder FFP2-Masken tragen – und zum Covid-Test antraben Die Armee verschärft wegen der Sommerwelle ihre Coronamassnahmen. Nach dem 1.-August-Urlaub mussten alle Rekruten nach dem Einrücken vorübergehend FFP2-Masken tragen. Maja Briner, Kari Kälin Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Letztes Jahr halfen Soldaten freiwillig beim Impfen – natürlich mit Maske. Bild: Dominic Kobelt/Aargauer Zeitung

Die vielen Coronafälle in der Schweiz haben die Armee aufgeschreckt. Damit die Rekruten nach ihrem 1.-August-Urlaub das Virus nicht massenhaft einschleppen, hat sie Tests angeordnet: Bei den einrückenden Rekruten und Kader wurden Schnelltests gemacht, wie ein Sprecher bestätigt. Bis die Resultate bekannt waren, mussten die Armeeangehörigen vorübergehend auf den Waffenplätzen und in Innenräumen FFP2-Masken tragen.

Wie viele der Tests positiv ausfielen, ist nicht bekannt. Die Auswertung sei noch nicht abgeschlossen, sagte Armeesprecher Stefan Hofer am Freitag. «Schon jetzt lässt sich aber sagen, dass die Resultate erfreulich ausgefallen sind.» Aktuell drängten sich in den Rekrutenschulen keine weiteren Massnahmen auf.

Armee rechnet mit mehr Infektionen

Laut dem Armeesprecher gab es in den vergangenen Wochen «Einzelfälle und kleinere Ausbrüche in der Armee, die aber alle gut kontrolliert werden konnten». Schweizweit ging die Zahl der bestätigten Fälle zuletzt leicht zurück. Die Positivitätsrate liegt allerdings bei deutlich über 40 Prozent, was auf eine sehr hohe Dunkelziffer hindeutet.

Die neuen Vorgaben hat die Armee wegen der Sommerwelle erlassen. Einrückende Armeeangehörige werden bei Dienstbeginn und «je nach epidemiologischer Lage auch nach Urlauben» auf Covid-19 getestet, heisst es auf der Website. Die Armee rechnet damit, dass bereits nach den Sommerferien das Virus wieder vermehrt um sich greift.

Kein Ausgang, kein Urlaub – und FFP2

Die Armee hatte wegen des Coronavirus zeitweise strenge Massnahmen verhängt: Die Rekruten durften übers Wochenende nicht heim, der Ausgang war gestrichen. Damit nicht alle gleichzeitig einrückten, begann für einige die RS zu Hause. Oberfeldarzt Andreas Stettbacher verhängte Anfang Jahr eine FFP2-Maskenpflicht – zu einem Zeitpunkt, als das Bundesamt für Gesundheit diesen Maskentyp nur in gewissen Situationen empfahl.

Die Massnahmen hielt die Armee lange aufrecht. Die Maskenpflicht etwa wurde erst Anfang Mai aufgehoben. Zum Vergleich: In den Läden muss bereits seit Mitte Februar keine Maske mehr getragen werden, im ÖV seit Mitte April nicht mehr.

Geschlafen wird «Kopf-zu-Fuss»

Aktuell gilt in der Armee einzig eine Maskenpflicht in der sanitätsdienstlichen Infrastruktur, also in den Innenräumen der medizinischen Grundversorgung. Zudem kann zum Beispiel bei Ausbrüchen vorübergehend ein Obligatorium angeordnet werden. Positiv getestete Armeeangehörige müssen während zehn Tagen eine FFP2-Maske tragen, auch wenn sie keine Symptome haben. Symptomatische Personen werden abgesondert.

Nach wie vor gilt in der Armee die Empfehlung, zwei Meter Abstand zu halten sowie die Hygieneregeln zu beachten. Kann in den Schlafräumen nicht genügend Abstand gehalten werden, soll abwechslungsweise «Kopf-zu-Fuss» geschlafen werden.

