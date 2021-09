Die Booster-Impfung in der Schweiz wird nicht empfohlen

Covid-Impfung Eine Booster-Impfung ist in der Schweiz noch nicht in Sicht In einigen Ländern werden Risikopersonen zum dritten Mal geimpft. Die Taskforce-Chefin Tanja Stadler sagt, warum nicht bei uns und äussert sich zu Christian Drostens natürlichem Booster. Bruno Knellwolf 07.09.2021, 19.10 Uhr

In einigen deutschen Bundesländern wird den besonders gefährdeten Gruppen in Pflegeheimen seit Anfang Monat eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 angeboten. So wie das auch schon in Ländern wie Italien, Israel und den USA möglich ist. Die Drittimpfung ist für Personen vorgesehen, deren Impfschutz mindestens sechs Monate zurückliegt. Impfen sollen sich Hochbetagte, Pflegebedürftige, Vorerkrankte und Personen mit einer geschwächten Immunabwehr.

Gerechnet wird mit etwa 10,5 Millionen Auffrischungsimpfungen bis Ende Jahr, und das ausschliesslich mit mRNA-Impfungen von Moderna oder Biontech/Pfizer. In der Schweiz gibt es dazu noch keine Pläne, wie Virginie Masserey vom BAG gestern in Bern erklärt hat. Sie verwies auf die Arzneimittelbehörde Swissmedic, die noch keine Booster-Empfehlung abgegeben hat.

Tanja Stadler, Präsidentin der Nationalen Covid-19 Science Taskforce und ETH-Professorin. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Impfung hilft stark gegen Hospitalisationen

Für die Leiterin der Taskforce, Tanja Stadler, gibt es für eine Booster-Impfung zurzeit noch keinen Grund. Die Impfung verliere zwar mit der Zeit etwas an Wirksamkeit gegenüber den Infektionen. Nicht aber gegenüber den Hospitalisationen. «Und das ist, was wir mit der Impfung erreichen wollen», sagte Stadler. Und Masserey ergänzte:

«Der Schutz der mRNA-Impfung ist sehr hoch, auch gegen Hospitalisationen und trotz Delta.»

Auch bei Personen mit höherem Risiko sei die Immunität über längere Zeit gewährleistet. «Wir stellen noch keinen geringeren Schutz bei Geimpften fest.»

Die Pharmafirmen sind schon länger an der Entwicklung einer modifizierten Booster-Impfung dran. «Momentan haben die Impfstoffhersteller aber noch keine Zulassung dafür beantragt», sagte die Taskforce-Chefin Stadler. Die jetzt in verschiedenen Ländern eingesetzten Booster werden mit den herkömmlichen mRNA-Impfstoffen gemacht. Auf Dauer werde es aber sicher Anpassungen des Wirkstoffs an neue Varianten geben. «Das, was wir jetzt haben, wirkt aber effizient.»

Drosten und sein natürlicher Booster

Derweil gibt der deutsche Star-Virologe Christian Drosten zu reden. Der Impfschutz gehe mit der Zeit etwas zurück, dann könne man nachimpfen. «Aber eigentlich ist es nicht das Ziel, für alle Zeiten immer wieder impfen zu müssen», sagte Drosten im deutschen Fernsehen NDR. Die Infektionsimmunität der Bevölkerung werde mit der Zeit robuster, weil die «Booster-Immunisierung» durch immer wiederkehrende Kontakte mit dem Virus belastbar werde. Er selbst hätte deshalb gerne nach der vollständigen Impfung noch eine eigene Infektionsimmunität durch eine Ansteckung. Er sagte aber auch, dass er gerne noch drittes Mal geimpft werden würde. Seine dritte Dosis gehe nun aber erst mal nach Afrika.

Erst einmal das Virus bremsen, nicht natürlich boosten

Tanja Stadler reagiert eher irritiert auf Drostens Äusserungen. In der Schweiz füllten sich die Spitäler mit Ungeimpften und kursiere das Virus stark in den Schulen. Deshalb müsse man das Virus bremsen, was bedeutet, dass es auch unter den Geimpften weniger zirkuliere. Diese seien zwar viel besser geschützt als Ungeimpfte, aber nicht zu 100 Prozent.

Mittelfristig würden sich somit auch Geimpfte anstecken, aber nur schwach erkranken oder zum dritten Mal geimpft werden. Die Wirkung des natürlichen Boosters sei noch nicht untersucht. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass es auch unter den Jungen Long Covid-Fälle gebe und heute wegen des aggressiven Delta-Virus auch junge, sportliche Menschen im Spital lägen. Drostens natürlicher Booster stünde gar nicht zur Debatte, sagte Masserey.