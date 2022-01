Ungeimpfte Politiker: Bundeshaus-Badges gesperrt

Heikle Einschränkung Die Mühen der ungeimpften Politiker: Das Bundeshaus müssen sie durch die Hintertüre betreten Beendete Karriere, gesperrte Bundeshaus-Badges und indiskrete Fragen: Wie der Impfstatus den Politikbetrieb verändert. Pascal Ritter 1 Kommentar 12.01.2022, 11.38 Uhr

Christian Neff hätte eigentlich dieses Jahr das Präsidium des St.Galler Stadtparlaments übernehmen sollen. Hätte. Denn statt den repräsentativen Posten anzutreten, hat sich der SVP-Mann aus der Politik zurückgezogen. Als Grund dafür nannte der Lokalpolitiker die Debatte darüber, ob er ohne Coronaimpfung das Stadtparlament vertreten könne. Es hatte Bedenken gegeben, ob er ohne Impfung die Stadt an Veranstaltungen vertreten könne.

Obwohl ihm von Seiten seiner Amtskollegen im Stadtparlament viel Verständnis (Tenor: dann muss er sich halt testen) entgegengebracht wurde, gab Neff mit Hinweis auf die Debatte sein Mandat ab.

St.Galler Lokalpolitiker Christian Neff (SVP) verzichtet nach Debatte über seinen Impfstatus auf sein Amt im Stadtparlament.

Der Fall Neff wirf die Frage auf, ob der Impfstatus zum Faktor geworden ist, der politische Karrieren bremsen oder gar beenden kann.

Irène Kälin: Wer Amt will, muss sich entscheiden

Anruf bei der höchsten Schweizerin. Die Aargauer Grünenpolitikerin Irène Kälin, 34, hat im Nationalrat das Amt inne, das Lokalpolitiker Neff im St.Galler Stadtrat hätte bekleiden sollen: das Parlamentspräsidium.

Kälin sagt:

«Grundsätzlich ist der Impfstatus von Politikerinnen und Politikern genauso privat oder eben auch nicht mehr privat wie der aller Bürgerinnen und Bürgern in Zeiten von 2G.»

Bei der Ausübung gewisser Funktionen werde automatisch bekannt, ob man sich habe impfen lassen oder nicht. «Das ist nicht nur unproblematisch und verlangt auch von Politikern, dass sie eine Entscheidung treffen müssen. Entweder impfen lassen oder auf ein Parlamentspräsidium verzichten», sagt Kälin.

Sie erinnert daran, dass es auch andere Aufgaben gibt, zum Beispiel in der Berufswelt, wo eine Impfung verlangt wird. «Warum sollten Politiker anders behandelt werden?», fragt Kälin.

Die Grüne Nationalrätin Irène Kälin wird im Bundeshaus in Bern zur Nationalratspräsidentin gewählt. Ihren Impfstatus wollte sie eigentlich nicht bekanntgeben. Chris Iseli / AGR

Kälin selbst kommunizierte ihren Impfstatus nicht aktiv. Dass sie geimpft ist, wurde öffentlich, als im November ein Bild von ihr publiziert wurde, das an einer Veranstaltung entstand, an der nur Geimpfte zugelassen waren.

Sie sagt:

«Ich wollte meinen Impfstatus nicht öffentlich machen, aber in der Pandemie müssen wir alle Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen.»

Pseudo-3G-Pflicht im Bundeshaus

Wer ins Restaurant will, muss ein Impf- oder Genesungszertifikat vorweisen. An Aussenveranstaltungen mit mehr als 300 Personen kann man auch mit einem negativen Testresultat teilnehmen. In der Verordnung des Bundesrates sind Parlamente und Gemeindeversammlung von diesen Regeln explizit ausgenommen. Doch das eidgenössische Parlament wollte mit sich selbst strenger sein als der Bundesrat, der sich nur schon aus Gründen der Gewaltenteilung zurückhält.

Die Ratsmitglieder schrieben sich eine symbolische 3G-Regel ins Parlamentsgesetz. Symbolisch, weil jedes gewählte Mitglied ohne Zertifikat ins Haus darf. Wer kein Zertifikat zeigen will, muss sich in einer Liste des Parlamentsdienst eintragen und eine Maske tragen. Eine Zeit lang fielen zertifikatslose Volksvertreter auf. Seit aber wieder alle Parlamentarier im Bundeshaus Maske tragen müssen, ist das nicht mehr so.

Ungeimpfte müssen durch die Hintertür

Die auffälligste Einschränkung für Ungeimpfte im Bundeshaus: Die Zugangspässe der Parlamentarier, die kein gültiges Zertifikat hinterlegt haben, wurden gesperrt. Ein länger gültiges Zertifikat gibt es nur mit einer Impfung.

Statt Tag und Nacht ein- und ausgehen zu können, müssen Parlamentsmitglieder ohne hinterlegtes Zertifikat das Gebäude durch den Besuchereingang auf der Rückseite betreten. Ist dort kein Personal mehr, gibt es auch keinen Zutritt.

Wie viele Bundeshausbadges zurzeit gesperrt sind, will der Parlamentsdienst auf Anfrage nicht offenlegen. Man habe den Parlamentsmitgliedern Diskretion versprochen.

Benjamin Giezendanner steht offen dazu, nicht geimpft zu sein

Politiker gehen unterschiedlich mit ihrem eigenen Impfstatus um. Die Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli teilte ein Bild, das sie beim Impfen zeigt. Andere sehen ihren Impfstatus als Privatsache wie etwa die SVP-Nationalräte Marcel Dettling und Pirmin Schwander (beide Kanton Schwyz).

Nationalrat Benjamin Giezendanner (SVP, Aargau) steht offen dazu, nicht geimpft zu sein. «In meiner Altersgruppe ist das Risiko, schwer zu erkranken, sehr gering», begründet der 39-Jährige. Zudem traut er den Statistiken nicht, die zeigen, dass die Gefahr einer Infektion grösser ist als die Gefahr, bei einer Impfung unter Nebenwirkungen zu leiden.

Er nimmt es in Kauf, sich häufig testen zu lassen. Als Impfgegner versteht er sich nicht. Es solle jeder selbst entscheiden, sagt er.

Benjamin Giezendanner ist ungeimpft und muss darum im Bundeshaus die Hintertür nehmen. Aufgenommen am 2. November 2020 in Aarau. Chris Iseli

Die Nachteile, die er als ungeimpfter Politiker hat, nimmt Giezendanner gelassen. «Ich kam auch schon mal zu spät zu einer Abstimmung, weil ich den Hintereingang des Bundeshaus nehmen musste», sagt er. Zur Sperrung seines Badges meinte er:

«In Anbetracht von dem, was man vom Volk verlangt, ist das in Ordnung.»

Problematischer als in der Politik sei die Situation im Transportgeschäft, weil Auslandsreisen schwierig geworden seien. Gelassen nimmt es Giezendanner auch, weil er zurzeit keinen Wahlkampf machen muss. Er sagt:

«Ich gehe davon aus, dass die Sache im Sommer vorbei ist. Wenn ich aber nächstes Jahr immer noch nicht in die Beiz darf, dann wird man von mir hören. Dann mache ich mich unbeliebt.»

Mit der Tatsache, dass sein Impfstatus öffentlich diskutiert wird, hat Giezendanner kein Problem. «Als Nationalrat stehe ich in der Öffentlichkeit und muss zu meinem Verhalten stehen – auch wenn ich dann böse Briefe bekomme», sagt er. Im Moment bekomme er aber eher handgeschriebene Briefe von Esoterikerinnen. «Die finden mich nun den Besten», sagt er und lacht.

Die Politik ist für Ungeimpfte mühsamer geworden. Die Hindernisse sind aber nicht unüberwindbar. Das zeigt ein Beispiel aus einer anderen St.Galler Stadt. In Wil verzichtete Klaus Rüdiger ebenfalls auf das Präsidium des Stadtparlaments. Der SVP-Politiker bleibt aber im Rat und ein geimpfter Parteikollege übernimmt das Amt, das eigentlich für ihn vorgesehen war.

