Prophylaxe Coronamedikament könnte Hochrisikopatienten schützen, doch fast niemand nimmt es – BAG gerät in die Kritik Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem bietet die Impfung keinen Schutz vor Covid. Doch seit kurzem ist in der Schweiz ein Prophylaxe-Medikament zugelassen, welches das Infektionsrisiko senkt. Laut SVP-Nationalrätin Verena Herzog tun die Behörden aber zu wenig, damit Betroffene von dieser Möglichkeit erfahren. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Neue Coronaprophylaxe: die Antikörperkombination Evusheld. Bild: Imago/Chris Sweda/www.imago-images.de

Die Herbstwelle baut sich auf. Am Dienstag vermeldete das Bundesamt für Gesundheit (BAG), dass die Anzahl der Covid-Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche um 41 Prozent angestiegen ist, die Hospitalisierungen um 20 Prozent. Um schweren Krankheitsverläufen vorzubeugen, wirbt das BAG seit vergangener Woche mit einer neuen Kampagne für eine weitere Boosterimpfung.

Bei Tausenden Personen bringt jedoch eine weitere Impfung gegen SARS-CoV-2 nichts. Dabei handelt es sich um Angehörige der Hochrisikogruppe, bei denen die bisherigen Impfungen gegen das Coronavirus keine Schutzwirkung in Form von Antikörpern ergeben hat, oder die wegen gewissen Therapien keine Möglichkeit zur Impfung hatten.

Es sind dies Personen, deren Immunsystem aus verschiedenen Gründen geschwächt ist. Zu den möglichen Gründen gehören vererbbare Immunerkrankungen, eine HIV-Infektion, eine Organtransplantation, Bluterkrankungen wie Leukämie oder auch Therapien aufgrund von anderen Erkrankungen, die den Aufbau eines Impfschutzes gegen Covid-19 verhindern. Gemäss einem gemeinsamen Papier der Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie (SSI) und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) von Anfang Jahr zählt diese Gruppe in der Schweiz rund 10'000 Personen. Im Vergleich zur allge­meinen Bevölkerung haben sie ein bis zu dreimal so hohes Risiko einer Spitaleinweisung und ein doppelt so hohes Sterberisiko.

Ganz schutzlos einer Infektion ausgeliefert sind sie nicht. Seit Anfang Mai kommt ein Medikament zur Covid-19-Prophylaxe zur Anwendung. Dabei handelt es sich um die Antikörperkombination Tixagevimab und Cilgavimab der Firma Astrazeneca, das unter dem Namen Evusheld vermarktet wird. Am 9. September erteilte die Heilmittelbehörde Swissmedic die offizielle Zulassung. Eine Fachärztin oder ein Facharzt muss das Medikament verschreiben, das nur für die oben erwähnte höchste Risikogruppe zugelassen ist.

«Unnötige Bürokratie» und «mangelhafte Informationskompetenz»

Doch noch profitieren erst wenige hundert der rund zehntausend Hochrisikopatienten vom erhöhten Schutz der Covid-Prophylaxe. Dies bestätigte der Bundesrat in einer Fragestunde des Nationalrats Ende September. Für SVP-Nationalrätin Verena Herzog (TG) ist das ungenügend. Sie kritisiert «die einmal mehr mangelhafte Informationskompetenz des BAG». Weder die Ärzte noch die betroffenen Patienten seien ausreichend über die Verfügbarkeit und Wichtigkeit der Prophylaxe informiert worden. «Da besteht dringender Handlungsbedarf.» Es brauche rasch proaktive Bemühungen seitens des BAG, um über Patientenorganisationen und Ärzte möglichst viele Betroffene über die wirksame Covid-Prophylaxe zu informieren, so wie es auch bei den Impfungen gemacht wird. Denn die Konsequenzen für Hochrisikopatienten können gravierend sein.

SVP-Nationalrätin Verena Herzog (TG) im April 2022 in Bern. Bild: Anthony Anex/ KEYSTONE

Viele Hochrisikopatienten leben sehr zurückgezogen, um eine Infektion mit Covid zu vermeiden. «Sie sehen sich gezwungen, weiterhin in einer Art Lockdown zu leben», erläutert Herzog, die im persönlichen Umfeld mehrere solche Fälle kennt. Das sei für das soziale und berufliche Leben sehr einschneidend. Herzog sagt:

«Ich kann deshalb nicht verstehen, weshalb das BAG nicht alles unternimmt, um die bereits vom Bund eingekauften Dosen an die Frau und den Mann zu bringen.»

Im schlimmsten Fall müssten sonst wieder abgelaufene Dosen ungenutzt entsorgt werden. Ebenso unverständlich ist für sie, weshalb die Anwendung der Prophylaxe nur in Zentrumsspitälern und nicht auch in Arztpraxen möglich ist. Das sei «unnötige Überweisungsbürokratie». Die bestehende Regel stelle für die Hochrisikopatienten ausserdem wegen der längeren Anreisewege ein erhöhtes Risiko dar.

Verena Herzog hat deshalb vor kurzem eine Motion eingereicht, die von Gesundheitspolitikerinnen und -politikern aller Fraktionen mitunterzeichnet worden ist. Damit will sie Druck auf das BAG für eine bessere Informationspolitik und einen Abbau der Hürden bei der Corona-Prophylaxe aufsetzen. In der nächsten Sitzung der nationalrätlichen Gesundheitskommission stellt sie zudem den Antrag, in dieser Sache namens der Kommission einen Brief an den Bundesrat zu schreiben.

Das BAG verteidigt sich

Das BAG schreibt auf Anfrage, der Bund setze sich seit Anfang Mai intensiv dafür ein, dass Hochrisikopatientinnen und -patienten durch ihre Ärztinnen und Ärzte über die Covid-19 Prophylaxe informiert und aufgeklärt werden können. Das BAG habe in Zusammenarbeit mit der Impfkommission (Ekif) und der Gesellschaft für Infektiologie (SSI) Informationsmaterial erarbeitet. Dieses sei den Kantonsärzten und -apothekern sowie den Fachverbänden und Fachgesellschaften zu Verfügung gestellt worden sein, mit dem Auftrag, ihre Ärzteschaft entsprechend zu informieren.

Der Bund setze alles daran, dass immunsupprimierte Hochrisikopatienten einen schnellen und unbürokratischen Zugang zur Covid-Prophylaxe erhalten, schreibt das BAG weiter. So sei etwa bereits der Zugang zum Präparat bereits vor der offiziellen Zulassung ermöglicht worden. Ebenso übernehme der Bund bei ambulanter Verabreichung die Kosten, bis diese durch die obligatorische Krankenversicherung vergütet werden. Bisher seien keine Dosen abgelaufen, schreibt das BAG.

Dass die Covid-Prophylaxen derzeit nur in Zentrumsspitälern verabreicht werden, sei in den medizinischen Richtlinien geregelt, welche die Fachgremien von Ekif und SSI festlegen, erläutert ein BAG-Sprecher. Diese Gremien passten ihre Empfehlungen laufend den neuesten Daten an und seien in ständigem Austausch mit dem Bund: «Aufgrund ihrer fachlichen Einschätzung kann auch eine mögliche Ausweitung auf zusätzliche Risikogruppen oder Verabreichungsorte erfolgen, sollte dies angezeigt sein.»

