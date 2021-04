Covid-Hilfen Ungerechtigkeiten vorprogrammiert: Der Bund bezahlt Härtefallgelder – aber jeder Kanton rechnet anders Ob ein Hotelier im Wallis ein Härtefallgesuch einreicht oder im Aargau, macht einen Unterschied: Der Bund bezahlt zwar den Grossteil der Hilfen. Aber jeder Kanton hat andere Regeln und Rechnungsmodelle. Lucien Fluri 17.04.2021, 05.00 Uhr

Es spielt durchaus eine Rolle, in welchem Kanton ein Wirt ein Härtefallgesuch stellt. SALVATORE DI NOLFI/Keystone

Gnadenlos schlägt der kantonale Flickenteppich wieder zu: Zwar bezahlt der Bund den grössten Teil der Härtefallentschädigungen für notleidende Betriebe. Bei den Firmen, die weniger als 5 Mio. Franken Umsatz machen, stammen immerhin 70 Prozent der Hilfsgelder aus der Bundeskasse.

Das heisst aber noch längst nicht, dass schweizweit alle Firmen den gleichen Zugang zu den A-Fonds-Perdu-Hilfen hätten: Ob ein Wirt im Wallis oder in Zug den Antrag stellt, hat durchaus Auswirkungen darauf, wann er wie viel Geld erhält. Denn die Kantone berechnen die Beträge mit unterschiedlichen Modellen. Und dabei können die Unterschiede gross sein: In Zürich beträgt der maximale Hilfsbetrag 1 Mio. Franken, in Obwalden 150'000 Franken. Einige Kantone bezahlen ausschliesslich A-fonds-perdu-Beiträge, andere mischen diese mit zinslosen Darlehen. Und während in Uri die Beträge bei zehn Prozent des vorherigen Umsatzes gedeckelt sind, liegt diese Schwelle anderswo bei 20 Prozent.

Dies sorgt für ungleich lange Spiesse: Ein Hotelier in Schwyz muss unter Umständen also selbst mehr einschiessen als sein Kollege in Zürich, auch wenn der Bund in beiden Fällen den Grossteil bezahlt.

Nationalrätin kritisiert: «Hilfe darf nicht von Kantonen abhängen»

Anspruch auf Entschädigungen haben laut Bundesgesetz grundsätzlich alle Betriebe, wenn sie von den Behörden mindestens 40 Tage zwangsgeschlossen wurden oder wenn sie im Vergleich zu den Vorjahren mehr als 40 Prozent an Umsatz einbüssten. Grundidee der Hilfen ist, dass zumindest die Fixkosten, etwa die Mieten, gedeckt werden. Doch hier beginnen die Unterschiede schon: Bern rechnet mit den exakten Fixkosten der Betriebe. Baselland rechnet mit je nach Branche unterschiedlichen Fixkostenquoten. Mal werden die Umsatzeinbussen stärker in die Berechnung des Hilfsbetrages einbezogen, mal weniger. Es gibt Kantone, da braucht man fast einen Treuhänder, um die Formulare auszufüllen. Anderswo helfen die Behörden mit vielen Informationen.

Zu weit gehen die Unterschiede für SP-Nationalrätin Franziska Roth. Aus der ganzen Schweiz erhielt sie Mails von Betroffenen, nachdem sie sich auf Facebook zum Thema geäussert hatte. Die Solothurnerin sagt:

«Das Parlament wollte schweizweit rasche und unkomplizierte Hilfe für Betriebe. Inwieweit jemand diese Hilfe erhält, darf nicht von der Interpretation der Kantone abhängen.»

SP-Nationalrätin Franziska Roth. HO

Roth hörte auch Klagen über administrative Hürden. «Einige Kantone überfluten die Betriebe mit Auflagen.» Um ganz wenige Missbrauchsfälle zu verhindern, würden bürokratische Hürden hochgezogen, die alle anderen treffen. Dies sei für kleinere Betriebe schwierig. «Einige sind so am Limit, dass sie sich nicht Treuhänder leisten können, die die Formulare ausfüllen.»

Auch der Gewerbeverband hörte Klagen

Roths Eindruck wird bestätigt vom Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. «Das Ausfüllen der Formulare und Dokumente kann sehr schwierig sein», sagt Hans-Ulrich Bigler. «Der eine oder andere Kanton scheint eine Bremse eingebaut zu haben, um nicht zu viel Geld ausbezahlen zu müssen.»

Das aussergewöhnlichste Modell hatte bisher der Kanton Thurgau. Er vergab in einer ersten Phase nur zinslose Darlehen. Im Frühsommer wäre dann entschieden worden, inwieweit diese in A-fonds-perdu-Beiträge umgewandelt werden. «Wir wollten zuerst möglichst rasch und unkompliziert Gelder sprechen. Danach hätten wir die Gesuche genau prüfen können», sagt Amtschef Daniel Wessner. Das Modell kam aber in die Kritik, weil es für Betroffene mehr Ungewissheiten enthielt. Am Freitag änderte der Kanton sein Modell. Er gibt jetzt auch A-fonds-perdu-Beiträge und Darlehen werden ab sofort umgewandelt.

Der Bund wollte kein eigenes Programm

Das Beispiel Thurgau zeigt auch, warum die Geschichte der Hilfen schweizweit so kompliziert ist. Der Bund hatte im zweiten Lockdown kein eigenes Hilfsprogramm mehr aufgegleist. Er setzte vor allem auf die Unterstützung der Programme, die die Kantone hatten. Erst im März kam das Covid-Gesetz des Parlamentes definitiv. Die Kantone hatten da schon ihre eigenen Gesetze verabschiedet. Hätten diese nachträglich noch angepasst werden müssen, hätte sich die Auszahlung der Gelder wohl hinausgezögert. Dass jeder Kanton andere Modalitäten kennt, ist für den Thurgauer Amtschef Wessner eine «unglückliche» Situation. Er sagt:

«Es führt zu Wettbewerbsverzerrungen und Ungerechtigkeiten.»

Beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco verteidigt man die ungleichen Modelle. Die Kantone würde die lokalen Gegebenheiten am besten kennen. Einheitlich ist es seit Anfang April immerhin bei allen Unternehmen, die mehr als 5 Mio. Franken Umsatz machen. Dort zahlt der Bund die Beiträge vollständig.