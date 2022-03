Mischung aus Delta und Omikron: Wie gefährlich ist Deltakron?

Covid-19 Mutation aus Delta und Omikron: Wie gefährlich ist Deltakron? Die neu entdeckte Corona-Variante ist eine Mischung aus Omikron und Delta. Die sechs wichtigsten Fragen und Antworten zu Deltakron. Bruno Knellwolf 6 Kommentare Aktualisiert 23.03.2022, 15.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Sars-CoV-2-Virus verändert sich laufend. Varianten können sich auch zu einer Rekombinante mischen. Naeblys / iStockphoto

Anfang dieses Jahres entdeckte das Forscherteam von Leondios Kostrikis, Professor für Biowissenschaften an der Universität von Zypern, einen Corona-Virus-Strang, der sich aus den Virusvarianten Delta und Omikron zusammensetzt. Schnell hiess es aber, die Proben aus dem Labor seien verunreinigt gewesen und die Mischvariante Deltakron sei somit nur ein Laborfehler. Beobachtet wurde Deltakron vor allem in Frankreich und Dänemark. Den Nachweis in Zypern hält der Virensequenzierer Richard Neher deshalb wahrscheinlich für einen Laborfehler. «Die Sequenzen, die damals in Zypern beschrieben wurden, waren mit hoher Wahrscheinlichkeit Artefakte, diagnostische Fehler», sagt Neher.

Ja. Das Pariser Pasteur-Institut hat eine Genomsequenz entdeckt, die sich tatsächlich aus einem Delta- und einem Omikron-Virus zusammensetzt. Das Institut hat die Daten dazu an die internationale Covid-Datenbank GISAID übermittelt. Maria van Kerkhove, Chef-Infektiologin der Weltgesundheitsorganisation WHO, hat diese Woche an einer Pressekonferenz die neue Mischvariante bestätigt. Deltakron wurde nicht in Zypern beobachtet, sondern vor allem in Frankreich und Dänemark.

Die WHO-Infektiologin Maria van Kerkhove hat erklärt, dass es sich um eine Kombination der Varianten Delta AY4 und Omikron BA.1 handelt. Noch sind laut van Kerkhove weltweit nicht viele dieser Rekombinanten sequenziert worden. «Weil sich Viren laufend verändern, erwarten wir leider solche Rekombinanten», sagte die Infektiologin.

Die «Technical Advisory Group» der WHO habe solche Rekombinanten schon länger erwartet, was angesichts der intensiven Zirkulation von Omikron und Delta keine Überraschung sei. Auch der britische Forscher Jeffrey Barrett vom Wellcome Trust Sanger Institut bestätigt in der Zeitung «Guardian», rekombinante Varianten seien keine Seltenheit, Deltakron sei nicht die erste und werde nicht die letzte Covid-Rekombination sein.

Richard Neher von der Universität Basel Biozentrum Unibas

Der Virensequenzierer Richard Neher von der Universität Basel sagt, es gebe einige Rekombinanten, die Omikron-Spike und andere Gene von Delta haben. «Aber diese Variante XD ist die einzige Variante, in der Omikron- Spike mehr oder weniger perfekt in ein Delta Genom eingesetzt ist», erklärt Neher. In der Forschung wird Deltakron mit den Buchstaben XD bezeichnet. «Es gibt zahlreiche bestätigte Rekombinanten, sowohl Delta/Omikron als auch BA.1/BA.2-Omikron Rekombinanten», sagt Neher.

«Deltakron» sei keine hilfreiche Bezeichnung, da unklar ist welche Rekombinante gemeint sei und in dem Begriff ein Alarmismus mitschwinge, für den es keinen guten Grund gebe. «Die am Pasteur Institut beschriebene Variante hat das Kürzel XD und wurde bisher in hauptsächlich in Frankreich und Dänemark beobachtet», sagt Neher.

«Wir haben keine Veränderung der epidemiologischen Verbreitung mit dieser Rekombinante gesehen», sagte Maria van Kerkhove von der WHO. Und auch keine Veränderung des Schweregrads. Mehrere Studien seien nun unterwegs, um die schwache Datenlage zu verbessern. Denn es wurde sofort befürchtet, dass die Kombination der beiden Varianten deren schlechten Eigenschaften vereine: also gefährlich wie Delta und ansteckend wie Omikron.

«Wir sehen aktuell keine Anhaltspunkte, dass die Rekombinante als interessante Variante (VOI) oder als besorgniserregende Variante (VOC) klassifiziert werden sollte», sagt der Virensequenzierer Richard Neher. Es gebe derzeit keine Anzeichen, dass Deltakron so ansteckend sei wie Omikron und so viele Todesopfer fordere wie Delta. Eine neue Infektionswelle erwarten die Experten aus heutiger Sicht deshalb nicht wegen Deltakron.

Gemäss Maria van Kerkhove von der WHO noch nicht häufig. Gemeldet wurden in den letzten Tagen Einzelfälle aus Frankreich, den Niederlanden und Dänemark. In Grossbritannien wurden Anfang Februar 32 Fälle erfasst. Das deutsche Robert-Koch-Institut hat eine Infektion mit einer Deltakron-Rekombinante in Deutschland bestätigt. Gemäss der «New York Times» sollen in den USA zwei Fälle entdeckt worden sein. In der Schweiz ist bis heute offiziell noch kein Fall bekannt.

Zum Beispiel, wenn sich Personen gleichzeitig mit zwei Varianten anstecken. In diesem Fall war das möglich weil Delta und Omikron, gleichzeitig und häufig zirkulierten, bis die Omikron-Variante BA.1 dominierte. Die Entstehung Ende 2021 wäre somit naheliegend. «Sicherlich werden die Rekombinanten von Mensch zu Mensch übertragen, wie andere Varianten auch», erklärt Richard Neher.

Viele Rekombinanten sind unabhängig voneinander entstanden und unterscheiden sich voneinander dadurch, welche Teile der «Eltern»-Genome kombiniert wurden. «Bei hoher Ko-Zirkulation verschiedener Varianten war das Auftreten von Varianten zu erwarten», sagt der Virenspezialist vom Biozentrum Basel. Wenn die beiden Virusvarianten die gleiche Zelle infizieren und sich darin vermehren, kann es zu einer Rekombination kommen.

Beginnen die doppelt infizierten Zellen dann, sich zu vermehren und Viren zu produzieren, kann sich das Erbgut der Varianten vermischen. Daraus entsteht eine Kreuzung. Weil bei einer Kreuzung nicht immer dieselben Eigenschaften vermischt werden, können mehrere verschiedene Rekombinationen mit unterschiedlichen Eigenschaften entstehen.

6 Kommentare Markus Geiger vor etwa 3 Stunden 5 Empfehlungen Ihr, ihr Medien könnts nicht lassen: ähnlich wie mit der Klima-Hysterie muss auch beim "C" wieder Angst geschürt werden.Lasst es einfach. Aktuell haben wir Krieg in Europa. 5 Empfehlungen Marco Bischofberger vor etwa 2 Stunden 3 Empfehlungen Wer nicht mit Berichterstattung von Fakten umgehen kann sollte sich evtl. eine mehrwöchige Online-Abstinenz gönnen. Alternativ einfach den Kopf in den Sand stecken - sofern er nicht schon woanders drinsteckt. 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen