Covid-19 Migranten und Zögerliche im Fokus: So wollen Bund und Kantone die Impfbereitschaft erhöhen Der Impfboom droht zu verebben, erste Kantone melden eine abnehmende Nachfrage nach Impfterminen. Bund und Kantone wollen die Hürden dafür weiter senken – und gezielt jene Bevölkerungsgruppen ansprechen, die sich selten impfen lassen. Christoph Bernet 29.06.2021, 05.00 Uhr

Plakate sind nur eines von vielen Werkzeugen, mit denen das BAG die Impfbereitschaft erhöhen will. Marcel Bieri / KEYSTONE

Anne Lévy, Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), zeigte sich zufrieden. «Die Impfkampagne schreitet gut voran», sagte sie letzte Woche vor den Medien. Deutlich mehr als ein Drittel der Erwachsenen sind vollständig geimpft, 4.2 Millionen Menschen haben bisher mindestens eine Dosis erhalte. Eine möglichst hohe Durchimpfungsquote ist wegen den ansteckenderen Virusvarianten zentral. Doch der Impfboom scheint zu verebben. Erste Kantone meldeten eine «leicht abnehmende Nachfrage» nach Terminen, : «Jetzt stehen die Kantone und wir vor einer neuen Herausforderung», so Lévy.

Dort ist man sich diesen Herausforderungen bewusst:



«Die Kantone sind bestrebt, die Hürden für die Impfung weiter zu senken»

sagt Tobias Bär von der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK). Als Beispiele nennt Bär die vor kurzem in mehreren Kantonen eingeführte Impfmöglichkeiten ohne Voranmeldung, Wartelisten für kurzfristig frei werdende Impftermine oder Betriebsimpfungen.

Statt Nachfrageüberschuss gibt es jetzt einen Angebotsüberschuss

Auch im Aargau kann man sich seit kurzem ohne Voranmeldung impfen lassen - darunter in 50 Apotheken und acht mobilen Impfzentren, ab Juli auch in ausgewählten Coop- und Migros-Filialen. «Wir befinden uns in einem Übergang von einem Nachfrageüberschuss hin zum Angebotsüberschuss», sagt Michel Hassler, Sprecher der Aargauer Gesundheitsdirektion. Der Kanton versuche nun, mit möglichst niederschwelligen Angeboten jene Leute zu erreichen, die sich bislang noch nicht impfen lassen wollten oder sich nicht um einen Termin bemüht haben.

Willkommen auch ohne Termin: Im Aargau empfangen die Impfzentren nun auch Spontanbesucher. Britta Gut

Neben einem möglichst niederschwelligen Angebot planen die Behörden auch eine verstärkte und gezielte Aufklärungsarbeit. Auf Anfrage betont das Bundesamt für Gesundheit, die Impfung gegen Covid-19 sei freiwillig. Der Bund setze «nach wie vor auf eine faktenbasierte und transparente Kommunikation».

Die Impfbereitschaft sei in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen und liege je nach Studie zwischen 50 und 75 Prozent. Aus verschiedenen Bevölkerungsbefragungen gehe aber hervor, dass die Impfbereitschaft tendenziell tiefer liege bei Frauen, bei jüngeren oder bei sozioökonomisch benachteiligten Personen.

Bern setzt auf Werbung in Diaspora-Medien

Es würden weitere Kommunikationsmassnahmen und Angebote umgesetzt, um unentschlossene Personen oder jene mit einem erschwerten Zugang zur Impfung zu erreichen, sagt BAG-Sprecherin Danièle Bersier: «Zu diesen Zielgruppen gehören zum Beispiel junge Menschen, Personen mit zwar hoher Impfbereitschaft, die sich aber nur zögerlich um ihren Impftermin kümmern, Menschen aus der Migrationsbevölkerung oder sozio-ökonomisch benachteiligte Menschen».

Die Kommunikationsmassnahmen werden gemäss BAG laufend aufbereitet. So ist etwa eine weitere Kampagne geplant «für Personen, die noch unentschlossen sind, ob sie sich impfen lassen wollen, oder die konkrete Umsetzung noch vor sich herschieben». Zudem würden jüngere Menschen und Personen aus der Migrationsbevölkerung «gezielt über soziale Medien angesprochen».

Um die «schwierig erreichbaren Bevölkerungsgruppen» mit Migrationshintergrund anzusprechen, hat etwa die Berner Gesundheitsdirektion Flyer zur Corona-Impfung in fast 20 Sprachen übersetzen und auflegen lassen. Als Nächstes plant sie Kommunikationsmassnahmen direkt in den migrantischen Gemeinschaften, Communities und deren Medien, sagt Sprecher Gundekar Giebel.