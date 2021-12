Drosten und Eckerle sehen milderen Verlauf von Omikron

Covid-19 Ermutigende Studienresultate aus London: Omikron führt zu zu weniger schweren Erkrankungen Die Analyse von Omikron-Fällen in London zeigt einen milderen Verlauf als bei Delta-Infektionen. Doch die Datenlage ist weiterhin dünn. Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

In London dominiert Omikron. Von dort kommen ermutigende, aber noch unbegutachtete Studienresultate.

Von «Good News» schreibt die Virologin Isabelle Eckerle vom Universitätsspital Genf auf Twitter. Gute Neuigkeiten, die bedeuten, dass Omikron etwas milder sein könnte. «Vor allem für Geimpfte und jüngere Altersgruppen – nicht so eindeutig für Ungeimpfte, ältere Menschen, Risikogruppen und Kinder», schreibt die deutsche Virologin. Bei dieser hohen Übertragbarkeit sei das für Ungeimpfte und Ältere problematisch, wenn viele Menschen in einem sehr kurzen Zeitraum erkranken.

Und auch der deutsche Star-Infektiologe Christian Drosten twittert: «Wegweisende Studie von Neil Ferguson zu Omikron. Ungeimpfte haben bei Infektion mit Omikron vs. Delta ca. 24% weniger Risiko einer Spitalaufnahme. Omikron ist also gegenüber Delta etwas abgeschwächt. Etwas. Unterschied bei schweren Verläufen weiter unklar.»

40 Prozent geringeres Risiko

Tatsächlich bieten Neil Ferguson und sein Team vom Imperial College in London seit Mittwochnacht einen neuen Hoffnungsschimmer. In ihrer noch nicht von Wissenschaftskolleginnen geprüften Studie zeigt sich, dass Omikron seltener zu Spitaleinweisungen führt. Die Forscher haben dafür die Daten aller Coronafälle in England in den ersten beiden Wochen dieses Monats verglichen und dabei zwischen Delta und Omikron unterschieden. Das waren Daten von mehreren hunderttausend Menschen. Die Forscher schätzen, dass das Risiko eines Spitalaufenthalts von mindestens einem Tag bei Omikron-Infektionen sich um etwa 40 Prozent reduziert im Vergleich zu Delta-Infektionen.

80 Prozent kleineres Hospitalisationsrisiko

Auch andere neue Studien berichten über eher milde Krankheitsverläufe bei Omikron-Infektionen sowohl in Südafrika als auch in Grossbritannien. Das Forscherteam in Südafrika hatte aus Daten im Oktober und November analysiert, dass bei Omikron sogar ein rund 80 Prozent kleineres Hospitalisierungsrisiko besteht als bei Delta. Und zudem ein 70 Prozent geringeres Risiko für einen schweren Verlauf. Ein britisches Forschungsteam war zuvor in Laborversuchen zu ähnlichen Resultaten gekommen. Demnach kann Omikron die Lungenzellen nicht so gut infizieren wie Delta. Alle diese Arbeiten sind aber noch nicht von unabhängiger Seite begutachtet worden.

Dementsprechend mahnen auch die Forscher vom Imperial College nach ihren neusten Erkenntnissen zur Vorsicht. Auch weil der von ihnen gesehene positive Effekt durch die deutlich höhere Übertragbarkeit der Omikron-Variante teilweise aufgehoben werde. Zudem seien sowohl in Südafrika als auch in England grosse Teile der Bevölkerung durch frühere Wellen bereits mit anderen Coronavarianten infiziert worden und hätten damit auch gegen Omikron eine gewisse Immunität erworben. Denn eine durchgemachte Erkrankung minderte das Risiko einer Hospitalisierung bei einer erneuten Infektion im Vergleich zur Erstinfektion um knapp 70 Prozent. Dazu kommt noch der geimpfte Bevölkerungsteil.

Zweifach Geimpfte sind trotz Omikron besser vor Hospitalisation geschützt

Auch Eckerle und andere Forscher warnen aus diesen und ähnlichen Gründen vor voreiligen Schlüssen. Zudem betonen alle, dass die Datenlage zu Omikron noch sehr dünn sei und bei allen diesen Vorstudien nur eine kleine Zahl von Patienten miteingeschlossen ist. Die Londoner Forscher ziehen aber trotzdem ein ermutigendes Fazit. «Unsere Zahlen legen nahe, dass zweifach Geimpfte weiterhin erheblich vor einer Hospitalisierung geschützt sind, auch wenn der Schutz vor einer Infektion gegen die Omikron-Variante weitgehend verschwunden ist.»

Unbestritten ist die höhere Ansteckungsgefahr durch Omikron, weshalb die Experten aufrufen, sich noch vor der erwarteten Dominanz der neuen Variante im Januar impfen oder boostern zu lassen. 11451 Neuinfektionen meldet das BAG am Donnerstag. Geschätzt wird, dass aktuell 14,7 Prozent davon Omikron-Fälle sind. 154 Menschen wurden innerhalb von 24 Stunden hospitalisiert, und auf Intensivbetten liegen über 300 Covid-Patienten.

Deutschland bestellt für die vierte Impfung

In Deutschland wurde derweil vom Robert-Koch-Institut der erste Omikron-Todesfall gemeldet. Zudem hat der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach für Mai bereits einen an Omikron angepassten Impfstoff von Biontech für eine vierte Impfung bestellt.

Etwas Hoffnung für Erkrankte macht ein neues Medikament. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Covid-19-Medikament Paxlovid von Pfizer die Notzulassung erteilt. Das Medikament darf künftig bei Patientinnen und Patienten ab zwölf Jahren mit milden bis mittleren Symptomen angewendet werden, die zur vulnerablen Gruppe gehören.

