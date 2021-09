Coronavirus Zertifikatspflicht lässt Impfanmeldungen in die Höhe schnellen Der Druck auf die Ungeimpften steigt: Ab nächster Woche gilt in der Schweiz die Zertifikatspflicht in praktisch allen öffentlichen Innenräumen. Bereits jetzt stellen die Kantone eine deutliche Zunahme der Impfanmeldungen fest. Chiara Stäheli 09.09.2021, 15.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grosser Andrang bei der Walk-In-Impfaktion in Weinfelden TG. Bild: Andrea Stalder (Weinfelden, 29. Juli 2021)

In Frankreich hat es funktioniert, in Italien ebenfalls: Die Zertifikatspflicht veranlasst auch in der Schweiz viele Ungeimpfte dazu, sich doch noch piksen zu lassen. Denn wer ab Montag in ein Restaurant, ein Fitnessstudio oder ins Kino will, der muss nachweisen können, dass er geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Schweizweit haben am Mittwoch knapp 20'000 Personen die erste Impfdosis erhalten, am Vortag waren es noch 5'000 Personen weniger. Der Aufwärtstrend geht weiter: In vielen Kantonen steigen die Anmeldungen für die Impfungen seit der Ankündigung des Bundesrats merklich an, wie eine Umfrage bei den zuständigen Ämtern zeigt.

Deutlicher Anstieg in der Zentralschweiz

Seit Mittwochnachmittag haben sich im Kanton Zug knapp 650 Personen für die Impfung angemeldet. Diese Zahl kommt einer deutlichen Steigerung gleich, wie Aurel Köpfli von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug sagt: «In den letzten Wochen lag die Zahl der Anmeldungen in diesem Zeitraum bei rund 20 Personen. Es ist ein sehr grosses Interesse zu spüren.» Dies sei auch bei den Walk-In-Impfungen zu beobachten. Dort seien am Mittwochnachmittag 270 Personen geimpft worden, in den Tagen davor waren es jeweils rund 100 Personen.

Auch im Kanton Uri hat man bereits seit einigen Tagen einen Anstieg bei den Impfanmeldungen bemerkt. Der Informationsbeauftragte des Kantons, Adrian Zurfluh, sagt:

«Die Hürden für Nicht-Geimpfte werden höher, dies hat hoffentlich auch weiterhin einen positiven Effekt auf die Anmeldungen.»

In Nidwalden zeichnet sich ebenfalls eine Tendenz ab, wie der Kanton mitteilt: «Im Vergleich zu den Vortagen haben die Anmeldungen für eine Impfung in Apotheken oder Arztpraxen in den letzten 20 Stunden zugenommen.» Eine genaue Zahl wird nicht genannt. Der Kanton geht allerdings davon aus, dass sich die Ausdehnung der Zertifikatspflicht auch auf das Aufkommen beim Walk-In-Angebot auswirkt, dass jeweils dienstags und freitags angeboten wird.

Die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern stellt seit dem Bundesratsentscheid «einen starken Anstieg der Neuanmeldungen» fest. Am Montag und Dienstag meldeten sich jeweils knapp 700 Personen für die Impfung an, am Mittwoch waren es bereits knapp 1'900.

2500 Erstimpfungen pro Tag im Kanton Zürich

Die Gesundheitsdirektion des Kanton Zürich verzeichnet bereits seit Ende der Sommerferien einen Anstieg bei den Impfanmeldungen, dieser habe sich nun noch akzentuiert: «Einzelne Impfzentren haben uns mitgeteilt, dass die Anmeldungen seit dem Bundesratsbeschluss bereits spürbar zugenommen haben», heisst es auf Anfrage. Zurzeit werden durchschnittlich 2500 Erstimpfungen pro Tag durchgeführt.

Ähnlich sieht es in Basel-Stadt aus: Das Gesundheitsdepartement verzeichnet dort ebenfalls eine Zunahme der Erstimpfungen, seit der Bundesrat die erweiterte Zertifikatspflicht zur Diskussion gestellt hat. In Baselland beobachtet das Gesundheitsdepartement zudem eine Häufung der Anfragen von Personen, die ihre Impftermine bis in den Oktober oder noch später verschoben haben und sich jetzt so schnell wie möglich impfen lassen wollen.

Ob die Ausweitung der Zertifikatspflicht auch im Aargau zu einer stärkeren Nachfrage nach der Impfung führt, kann das Gesundheitsdepartement derzeit nicht beantworten. «Wir können dazu noch keine Angaben machen, da keine Anmeldung zur Impfung mehr notwendig ist», teilt Sprecher Michel Hassler mit.