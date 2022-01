Impfschäden: 100 Personen verlangen Geld vom Bund

Coronavirus Wegen Impfschäden: 100 Personen fordern Geld vom Bund – dieser wehrt sich Migräne mit Sehstörungen oder auch bloss Müdigkeit: Die Betroffenen machen viele Gründe geltend, um von der öffentlichen Hand Entschädigung oder Genugtuung für mutmassliche Impfschäden zu erhalten. Kari Kälin Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Eine Covid-Impfung wird vorbereitet. Keystone

14,6 Millionen Covid-19-Impfdosen sind bis jetzt in der Schweiz in Oberarme gespritzt worden. Bis zum 14. Dezember hat die Zulassungsbehörde Swissmedic 10'842 Verdachtsfälle über unerwünschte Nebenwirkungen ausgewertet. Gut ein Drittel davon wurde als «schwerwiegend» eingestuft. Die Klassifizierung erfolgt aufgrund international verbindlicher Kriterien. Als «nicht schwerwiegend» aufgeführt werden etwa Fieber, Kopfschmerzen oder Schmerzen an der Einstichstelle.

Als «schwerwiegend» taxiert werden zum Beispiel Fälle, bei denen die vermutete unerwünschte Nebenwirkung lebensbedrohlich war, zu bleibenden Schäden führte oder die betroffene Person gesundheitlich vorübergehend schwer beeinträchtigte. Als schwerwiegend gelten zum Beispiel Entzündungen des Herzmuskels und Herzbeutels. In der Schweiz wurden diesbezüglich bis am 14. Dezember 267 Verdachtsberichte registriert. Die Betroffenen sind mehrheitlich bereits wieder genesen, wie Swissmedic schreibt.

Viele wollten Selbstbehalt für Arztbesuch zurückerstattet haben

Wer mutmasslich wegen einer Impfung einen länger oder lang andauernden Gesundheitsschaden erleidet, kann beim Bund Schadenersatz und Genugtuung verlangen, sofern die Behörden die Impfung empfohlen haben – was bei Covid der Fall ist. Bis Ende November sind beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) rund 100 Gesuche für Schadenersatz oder Genugtuung wegen der Covid-Impfung eingegangen.

Als Schäden geltend gemacht wurden etwa Migräne mit Sehstörungen, Inkontinenz, Probleme mit dem Blutdruck oder Thrombose im Auge mit Verminderung der Sehschärfe, wie EDI-Sprecherin Emma Brossin sagt. Bagatellen wie starkes Schwitzen, Fieber oder Müdigkeit figurieren auch unter den Gesuchsgründen. Ein grosser Teil der Gesuchsteller verlangte, die öffentliche Hand solle den Selbstbehalt berappen für den Arztbesuch, den sie der Impfung zuschrieben. Diese Kosten, stellt das Innendepartement klar, «sind selber zu tragen».

Genugtuung bis zu 70'000 Franken

Schadenersatz kann für finanzielle Folgen wie Arzt- und Therapiekosten oder Erwerbsausfall geltend gemacht werden. Bei der Genugtuung handelt es sich um eine Art Schmerzensgeld für das Leid, das der Impfschaden verursacht hat. Sie beläuft sich auf maximal 70'000 Franken. Für Paraplegie oder vollständige Erblindung gibt es zum Beispiel zwischen 40'000 und 55'000 Franken, für Tetraplegie 55'000 bis 70'000 Franken.

Der Bund und die Kantone übernehmen die Kosten für Schäden bei empfohlenen Impfungen je zur Hälfte. Derzeit sieht es aber nicht danach aus, als müsste die öffentliche Hand bald in die Tasche greifen. Das Innendepartement ist auf kein einziges der rund 100 Gesuche im Zusammenhang mit der Covid-Impfung eingetreten.

Sämtliche Begehren scheiterten an formalen Kriterien. Es kam etwa vor, dass die Gesuchsteller ohne ärztliche Einschätzung einen Impfschaden diagnostizierten. Oder es fehlten Angaben über Geld, das sie für die monierten Schäden allenfalls bereits von anderer Seite erhalten haben.

Dies ist relevant, weil die Behörden nur subsidiär einspringen. Bevor sich also Betroffene an die Schweizerische Eidgenossenschaft wenden können, müssen sie bei allen anderen potenziellen Schadenersatz- und Genugtuungszahlern abgeblitzt sein. Im vorliegenden Fall sind das namentlich die Impfstoffhersteller, die Ärzte oder Versicherungen wie die Krankenkasse oder die IV. Ärzte können dann haften, wenn sie Sorgfaltspflichten verletzt haben. Dass der Bund bis jetzt materiell kein einziges Gesuch zu den Covid-Impfungen geprüft hat, bedeutet nicht, dass sämtliche Begehren a priori aussichtslos sind.

Bund ist seit 2016 für drei Gesuche zuständig

Das revidierte Epidemiengesetz ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Seither fielen drei Gesuche in die Zuständigkeit des Bundes. Das einzige Gesuch, das der Bund schon abschliessend beurteilt hat, hat er abgewiesen, weil kein Kausalzusammenhang zwischen der Impfung und dem geltend gemachten Schaden nachgewiesen werden konnte. Um was für eine Impfung es sich handelte, verrät das Innendepartement mit Verweis auf den Persönlichkeitsschutz nicht.

Fraglich bleibt, ob bei einem Covid-Impfschaden tatsächlich die Hersteller haftbar gemacht würden. So berichtete das Internetportal infosperber.ch im vergangenen August über einen geleakten Vertragsentwurf zwischen Pfizer/Biontech und Albanien. Kernstück sei, dass jegliche Haftungsfolgen für den Impfstoffhersteller ausgeschlossen würden. In der Wintersession wollte der Nationalrat im Covid-Gesetz den Bund dazu verpflichten, die Verträge mit den Impfstoffherstellern offenzulegen. Der Ständerat pfiff die Grosse Kammer aber zurück.

