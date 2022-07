Coronavirus «So schützen wir uns»: Die Agentur hinter der bekanntesten Kampagne der Schweiz könnte den Auftrag verlieren Fast 30 Millionen Franken liess sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG) seine Informationskampagne zum Coronavirus bisher kosten. Das Konzept hinter der omnipräsenten Kampagne lieferte die Zürcher Kommunikationsagentur Rod – welche den Auftrag ohne öffentliche Ausschreibung erhielt. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

Informationsplakate der BAG-Kampagne in Fribourg im Mai 2020. Keystone/Anthony Anex

Sie waren einst allgegenwärtig in der Schweiz. An jedem Bahnhof, an jedem Supermarkteingang, auf WC-Türen in Restaurants, in Zeitungsinseraten, auf Werbebildschirmen. Die Rede ist von den Sujets der Coronakampagne des Bundesamts für Gesundheit (BAG) unter dem Titel «So schützen wir uns».