Politiker und Gewerbler wollen Massnahmen weg, Taskforce warnt

Coronavirus Politiker und Gewerbler wollen die Corona-Massnahmen sofort aufheben – Taskforce warnt vor «Schuss in eigenen Fuss» Alle Massnahmen per sofort aufheben, fordern einige Gewerbler und Politiker. Doch die Experten des Bundes mahnen zur Vorsicht: Es brauche nun Geduld auf den letzten Metern. Nina Fargahi, Bruno Knellwolf 25.01.2022

Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband, will Isolationsregeln beenden. Keystone

«Freedom Day». So bezeichnete der britische Premierminister Boris Johnson den Tag, als er alle Coronamassnahmen aushebelte. Das wünschen sich hierzulande auch der Gewerbeverband und einige bürgerliche Politiker. Sie haben am Dienstag dazu aufgerufen, alle Coronarestriktionen zu beenden, ganz nach dem Vorbild von Boris Johnson. Dieser musste allerdings nach der grossen Verkündung am 19. Juli wieder Massnahmen einführen wegen Delta. Einen zweiten «Freedom Day» hat Johnson für heute angesetzt, denn Mitte Dezember musste der Premier wegen Omikron die Restriktionen erneut verschärfen.

Jedenfalls erachten Vertreter von FDP, SVP und Mitte sowie das Gewerbe die Coronaregeln als «nutzlos». So sagte FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger, dass eine Überlastung des Gesundheitswesens nicht mehr zu erkennen sei und deshalb alle Einschränkungen überflüssig würden. FDP-Gesundheitspolitiker Philippe Nantermod betont aber auf Anfrage, dass diese Haltung keine Mehrheitsmeinung in der FDP sei. Ausserdem fordert der Gewerbeverband (SGV) die Aufhebung der Isolations- und Quarantäneregeln. Denn die vielen symptomlosen Personen, die gezwungen würden, zu Hause zu bleiben, fehlten in der Wirtschaft. Viele Unternehmen hadern mit personellen Engpässen.

Allerdings sagte der Ökonom Jan-Egbert Sturm, Chef der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich und Vize-Präsident der Taskforce, an der Pressekonferenz der BAG-Experten: «In der Zeit vom 8. bis 21. Januar ist der Anteil der abwesenden Mitarbeiter bei den befragten Unternehmen gestiegen, doch die Umsatzeinbussen halten sich in Grenzen und betragen im Durchschnitt nur etwa ein Prozent.»

Die Wirtschaft behaupte sich recht gut, wenn man die Umsatzentwicklung betrachte, so Sturm. Dem Gastrosuisse-Präsidenten Casimir Platzer wiederum ist vor allem die Zertifikatspflicht ein Dorn im Auge. Man stecke sich zu Hause am Küchentisch genauso an wie im Restaurant oder in der Bar, sagte er: «Omikron ist überall, egal ob man ein Zertifikat hat oder nicht.» Ursprünglich habe man die Zertifikatspflicht eingeführt, um Ansteckungen zu reduzieren. Aber bei Omikron sei das nicht mehr möglich, weshalb das Zertifikat hinfällig werde.

Aufhebung ist epidemiologisch betrachtet unsinnig

Aber: Aus epidemiologischer Sicht macht eine Aufhebung der Massnahmen zurzeit keinen Sinn. Der Höhepunkt der Omikron-Welle sei noch nicht erreicht, sagte der Vizepräsident der Covid-19-Taskforce Urs Karrer. «Wir verursachen nur unnötige Schäden, wenn wir jetzt alles laufen lassen.» Dies könnte nicht nur epidemiologisch, sonder auch wirtschaftlich «einen Schuss in den eigenen Fuss darstellen», erklärte der Winterthurer Infektiologe.

Urs Karrer ist Vize-Präsident der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Keystone

Denn die Viruszirkulation sei zurzeit so hoch wie noch nie während der Pandemie. Neben den beinahe 40'000 laborbestätigten Fällen täglich, rechnet Karrer noch mit einer Dunkelziffer von 3 bis 4. Somit stecken sich jeden Tag über 100'000 Menschen an, so wie es die Taskforce vor zwei Wochen prognostiziert hat. Der Höchstwert der Welle könnte nach Karrer aber bald erreicht sein.

Immer mehr zeigt sich, dass die Fallzahlen zwar in die Höhe schiessen, die Hospitalisation insgesamt aber nicht gleich nachziehen. Zu dieser Entkoppelung stellte Karrer neue, genauere Daten aus der Schweiz vor. Dabei zeigt sich, dass seit Anfang November die Wahrscheinlichkeit, dass eine positiv getestete Person hospitalisiert wird, von etwa 2,5 auf 0,3 Prozent gesunken ist. «Der Hauptgrund ist aber die steigende Immunisierung in der Bevölkerung, insbesondere in deren vulnerablem Teil», sagte Karrer. Da habe vor allem die Drittimpfung geholfen. Der zweite Grund für die stabilen Hospitalisationen ist, dass Omikron weniger gefährlich ist als Delta. Deswegen sei Omikron aber kein harmloses Virus, sondern im Bereich der Variante Alpha.

Das Virus wird nicht einfach verschwinden

Auch Patrick Mathys vom BAG hält die Forderung nach einem Freedom Day für verfrüht, wenn nicht einmal der Peak der Welle erreicht sei. Auch er sieht das nahe Ende, machte aber auch darauf aufmerksam, dass Sars-CoV-2 deswegen nicht verschwinde. Man müsse den Herbst im Auge behalten. Denn auch in einer Endemie könne es im Winter noch zu einer deutlich höheren Krankheitslast kommen als im Sommer. «Das wird noch eine gewisse Zeit so bleiben, bis sich ein Gleichgewicht wie bei der saisonalen Grippe einstellt», sagt Mathys. Und auch bei den Grippen gebe es Varianten, die schwerere Wellen auslösten.

Bereits zeigt sich zudem auch eine neue Variante von Omikron. Momentan dominiert bei uns die Viruslinie BA.1, in Dänemark bereits Linie BA.2. Diese Linie ist anscheinend noch ansteckender als BA.1. «In der Schweiz ist die neue Variante bisher zehn Mal nachgewiesen worden», sagte Karrer. Die Wissenschafter erwarten, dass diese im März die herkömmliche Omikron-Variante ersetzen wird. Allerdings sind mit der ­Linie BA.2 keine schwereren Verläufe und Erkrankungen zu erwarten als mit BA.1.

