Coronavirus: Auch ohne Massnahmen gehen die Fallzahlen zurück

Obwohl sich kaum noch jemand freiwillig schützt: Fallzahlen und Hospitalisationen gehen zurück Seit der Aufhebung der letzten Coronamassnahmen sind freiwilliges Maskentragen oder Abstandhalten nur noch selten zu sehen. Auf die Fallzahlen wirkt sich das aber bis jetzt nicht negativ aus. Das bestätigen sowohl die Daten aus den Testlaboren als auch die Zahlen aus dem Abwasser-Monitoring.

Sie zieren vielerorts nur noch die Strassenränder: Kaum jemand trägt mehr freiwillig eine Maske. Bild: Severin Bigler

Der Handschlag kehrt zurück, die Konzerte ebenfalls. Zugleich verschwinden die Abstandsmarkierungen in den Läden, bei privaten Feiern macht sich kaum noch jemand Gedanken über das Coronavirus. Und wer sich im Bus, Zug oder Supermarkt freiwillig mit einer Maske schützt, der dürfte sich dieser Tage als grosser Aussenseiter fühlen.

Mit der Rückkehr in die normale Lage beherzigt lediglich noch ein Bruchteil der Bevölkerung die empfohlenen Massnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Rund zwei Wochen nachdem der Bundesrat die letzten verpflichtenden Massnahmen aufgehoben hat, scheint die Pandemie in den Köpfen der Gesunden bereits vergessen oder zumindest verdrängt.

Mehr Frauen als Männer infiziert

Dabei ist es nicht so, dass das Virus nun verschwunden wäre. Noch immer verzeichnet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) pro Tag mehrere tausend neue Fälle. Innerhalb der vergangenen Woche haben sich knapp 40'000 Personen infiziert, wie das BAG am Dienstagnachmittag mitteilte. Pro Tag entspricht das knapp 6000 Neuinfektionen. Die Tendenz ist im Vergleich zur Vorwoche rückläufig: Der 7-Tage-Schnitt ist um 38 Prozent gesunken. Und auch die Zahl der Hospitalisationen geht zurück. Aktuell werden 1359 Personen mit Covid-19 in einem Schweizer Spital behandelt. Die Belegung der Intensivstationen durch Covid-Patienten beträgt aktuell knapp 11 Prozent und liegt damit ebenfalls tiefer als in der Vorwoche.

Was auffällt: Die meisten Infektionen betreffen Personen im erwerbsfähigen Alter. So verzeichnet das BAG aktuell die anteilsmässig höchsten Infektionszahlen bei Personen zwischen 20 und 60 Jahren. Zudem sind mehr Frauen als Männer betroffen.

Es wird deutlich weniger getestet

Die Aussagekraft der vom BAG veröffentlichten Daten ist allerdings beschränkt: Jetzt, da es nicht mehr notwendig ist, lassen sich deutlich weniger Personen auf das Coronavirus testen. Pro Tag werden aktuell zwischen 10'000 und 20'000 Tests gemacht. Noch vor einem Monat waren es dreimal so viele. Der Rückgang der Tests hat mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass vermehrt Fälle unbekannt bleiben.

Ein Mass für die Höhe der Dunkelziffer bildet die Positivitätsrate. Sie zeigt, wie viele der durchgeführten Tests positiv ausgefallen sind. Aktuell liegt dieser Wert für PCR-Tests bei 35 Prozent, für Antigen-Schnelltests bei 27 Prozent. Heisst: Im Durchschnitt ist jede dritte Person, die sich testen lässt, tatsächlich infiziert. Seit der Aufhebung der letzten Massnahmen per Anfang April hat sich die Positivitätsrate kaum verändert.

Abwasser deutet ebenfalls auf Verbesserung der Lage hin

Der positive Trend lässt sich auch aus den Daten des Abwasser-Monitorings herauslesen. Die Eawag, das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, prüft das Abwasser auf Nachweise von Covid-Genmaterial. Hier zeigt sich: Die Zahl der nachgewiesenen Genkopien im Abwasser geht in allen sechs Kläranlagen stark zurück.

Für Projektleiter Christoph Ort ist das eine gute Nachricht: «Das Abwasser-Monitoring bestätigt, dass die Zahl der Fälle nicht nur zurückgeht, weil weniger Tests durchgeführt werden, sondern weil die Viruszirkulation tatsächlich abnimmt.» Nun bleibe abzuwarten, «wie sich die Lockerungen der Massnahmen weiter auswirken werden», so Ort.

Auch das BAG bekräftigt auf Anfrage, dass «die meisten Indikatoren auf eine Entspannung der Situation hindeuten». Dies habe unter anderem damit zu tun, dass in der Bevölkerung eine relativ hohe Immunität vorliege. Dennoch warnt das Bundesamt vor verfrühtem Optimismus: «Ein erneuter Anstieg der Viruszirkulation kann noch nicht ausgeschlossen werden.»

