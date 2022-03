Coronavirus Keine Masken mehr im ÖV, keine Isolation: Diese Folgen hat die Aufhebung der besonderen Lage per Ende März Entwickelt sich die epidemiologische Lage «wie erwartet», werden in drei Wochen sämtliche Coronamassnahmen eingestellt. Damit stehen ab dem 1. April wieder die Kantone in der Verantwortung. Kommt das angesichts des Desasters im Herbst 2020 gut? Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr dürfte bald Geschichte sein. Bild: Keystone

Ende März will der Bundesrat die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz aufheben. Das kündigte er bereits Mitte Februar an. Die Aussage gelte noch immer, bestätigt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage: «Entwickelt sich die epidemiologische Lage wie erwartet, tritt die Verordnung auf den 1. April ausser Kraft. Dadurch erfolgt eine Rückkehr in die normale Lage.» Steigt die Zahl der Coronapatienten in den Spitälern also nicht zu stark an, leben wir ab dem 1. April - zumindest theoretisch - so, als gäbe es Corona nicht mehr. Doch was bedeutet das?

Maskenpflicht und Isolation entfallen

In erster Linie vor allem eines: Sämtliche noch geltenden Massnahmen werden bei einer Rückkehr zur normalen Lage aufgehoben. Pendlerinnen und Pendler müssen im ÖV keine Maske mehr tragen, beim Besuch im Spital entfällt die Maskenpflicht ebenfalls. Zudem müssen sich infizierte Personen nicht mehr in Isolation begeben.

Als einzige Restanz übernimmt der Bund auch künftig die Kosten für Antigentests und PCR-Tests für Personen mit Symptomen oder nach engem Kontakt mit positiv getesteten Personen. Diese Ausnahme ist möglich, weil die Regelung zur Kostenübernahme der Tests gemäss Epidemiengesetz in der Kompetenz des Bundes liegt.

Verantwortung geht an die Kantone

Mit dem Ablauf der besonderen Lage übergibt der Bund praktisch alle Kompetenzen und damit die Zuständigkeit für den Vollzug des Epidemiengesetzes an die Kantone. Diese können in der normalen Lage weiterhin Massnahmen anordnen, wenn diese zur Eindämmung des Coronavirus notwendig sind. So steht es den Kantonen beispielsweise offen, Veranstaltungsverbote zu beschliessen, eine Maskenpflicht im ÖV auf Kantonsebene einzuführen oder die Quarantäneregelung wieder in Kraft zu setzen.

Anders als im Herbst 2020 seien die Kantone heute gut vorbereitet, sagt Michael Jordi, Generalsekretär der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK): «Die Kantone haben jetzt zwei Jahre Erfahrungen gewonnen in der Pandemiebewältigung.» Sie seien in der Lage, ihre Verantwortung wahrzunehmen und situationsbezogen zu agieren. In der normalen Lage werden die Kantone «situativ beurteilen», welche Massnahmen sie wann ergreifen werden, so Jordi weiter. Er stellt aber bereits jetzt klar: «Wenn gesamtschweizerisch eine besondere Gefährdung der öffentlichen Gesundheit besteht, ist gemäss Gesetz der Bund wieder im Lead.»

Grundsätzlich können nebst den Kantonen auch die Betreiber von öffentlichen Einrichtungen in der normalen Lage eigene Massnahmen vorsehen, teilt das BAG auf Anfrage mit. Und zwar dann, «wenn dies für den Schutz der Anwesenden erforderlich ist». Das könne beispielsweise in Spitälern oder Altersheimen der Fall sein. «Im Rahmen der Privatautonomie» könne auch eine private Einrichtung wie beispielsweise ein Coiffeursalon eine Maskenpflicht oder andere Massnahmen beschliessen, so das BAG weiter.

Keine Maske mehr im Zug: Das freut den ÖV-Verband

Beim Verband des öffentlichen Verkehrs stösst die erwartete Aufhebung der Maskenpflicht auf Zustimmung: «Wir würden uns sehr freuen, wenn der Bundesrat Ende Monat beschliesst, in die normale Lage zurückzukehren», sagt Direktor Ueli Stückelberger. Angesichts der seit Mitte Februar wieder steigenden Fallzahlen und der nach wie vor hohen Zirkulation des Virus forciere der Verband die Aufhebung der Maskenpflicht in Zug, Tram und Bus aber nicht: «Wenn der Bundesrat beschliessen sollte, dass die Maskenpflicht weiterhin gilt, tragen wir diese Entscheidung selbstverständlich mit», so Stückelberger.

