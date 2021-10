Nasale Schnelltests: Forderung nach Verbot erhält Aufwind.

Coronavirus Kantone halten sie für zu unzuverlässig - den nasalen Billig-Schnelltests droht ein Verbot Nasale Schnelltests sind für Ungeimpfte der günstigste Weg zu einem gültigen Covid-Zertifikat. Wegen ihrer Unzuverlässigkeit stehen sie in der Kritik. Nun prüft das BAG die Folgen eines Verbots. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Umstritten: Nasale Antigen-Schnelltests gelten als unzuverlässig. Bild: Pius Amrein (nottwil, 4. August 2021) / Luzerner Zeitung

Seit dieser Woche sind Coronatests grundsätzlich kostenpflichtig. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss in die eigene Tasche greifen um ein gültiges Covid-Zertifikat zu erhalten Am günstigsten geht das mit einem nasalen Schnelltest. Nur 11 Franken kostet dieser in manchen Testzentren.