Corona: 230 Klagen gegen Bund wegen Impfschäden

Coronavirus Impfschäden: Zahl der Klagen gegen den Bund verdoppelt sich Bis jetzt haben 230 Personen Geld vom Bund wegen mutmasslicher Impfschäden verlangt. Das sind doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. In Deutschland erhalten erste Impfopfer monatliche Renten. Kari Kälin Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Person erhält in einem Impfzentrum in Lugano die vierte Impfung gegen das Coronavirus. Bild: Samuel Golay/ Keystone/TI-Press

Die Coronaimpfungen, weltweit verabreicht an Milliarden Menschen, verhindern erfolgreich schwere Krankheitsverläufe. Allein 2021 haben sie laut Studien rund 20 Millionen Menschen das Leben gerettet. In 33 Ländern Europas bewahrten die Impfungen fast 470’000 Menschen ab 60 Jahren vor dem Tod. Das zeigt eine Untersuchung, die vor einem Jahr im Fachblatt «Eurosurveillance» erschienen ist.

Schwere Nebenwirkungen gab es bis jetzt gemäss dem Bundesamt für Gesundheit sehr selten. Jedes Medikament, das wirke, habe Nebenwirkungen, schreibt Beda Stadler, emeritierter Professor für Immunologie, in einem aktuellen Gastbeitrag für die «Weltwoche»:

«Bei allen Impfstoffen sind diese aber harmlos im Vergleich zu den Auswirkungen auf die Krankheit. Das ist auch bei den Covid-Impfungen so.»

Als schwerwiegende Nebenwirkung gelten zum Beispiel Herzmuskelentzündungen. Laut verschiedenen internationalen Studien sind rund 35 von 1'000’000 mit einem mRNA-Stoff geimpften Personen betroffen, meistens heilt die Entzündung ohne Folgen ab. Eine Studie aus Grossbritannien mit knapp 43 Millionen Personen zeigte, dass eine Impfung ein wesentliches geringeres Risiko einer Herzmuskelerkrankung hervorruft als das Coronavirus. Eine Ausnahme bildet die zweite und dritte Dosis des Moderna-Impfstoffes bei Männern unter 40 Jahren: Bei dieser Altersgruppe ist das Risiko für die Geimpften höher als nach einer Infektion.

Die Zulassungsbehörde Swissmedic hat bis jetzt rund 6000 schwerwiegende Nebenwirkungen gezählt. Allerdings können die Personen, welche die Meldung machen, selber bestimmen, was sie als «schwerwiegend» einstufen. Am häufigsten wurden etwa Fieber, Kopfschmerzen oder Schüttelfrost genannt. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis der eingesetzten Impfstoffe habe seit Beginn der Impfung stets das gleiche Verhältnis gezeigt, sagt Swissmedic-Sprecher Alex Josty.

Klar ist: In Einzelfällen entfaltet die Impfung schwere Nebenwirkungen mit schlimmen Folgen für Betroffene. Diverse Fälle wurden in den Medien publik – jüngst berichtete eine Frau in der «Jungfrau-Zeitung» über schwere Beeinträchtigungen nach der dritten Impfung. Sie hat den Bund verklagt. Genau diese Möglichkeit sieht das Epidemiengesetz vor. Man kann beim Bund Schadenersatz und Genugtuung beantragen, falls man mutmasslich wegen einer behördlich empfohlenen Impfung länger oder lang anhaltende Gesundheitsschäden erleidet.

16 Millionen Impfdosen verabreicht

Bis im September dieses Jahres sind beim Eidgenössischen Departement des Innern 230 entsprechende Gesuche eingegangen, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Das sind doppelt so viele wie vor einem Jahr. Zum Vergleich: In der Schweiz wurden vom 21. Dezember 2020 bis August dieses Jahres 16 Millionen Impfdosen gespritzt.

Geltend gemacht werden sowohl ernsthafte Schäden als auch Bagatellen. Es geht etwa um Migräne mit Sehstörungen, Blutdruckprobleme oder Thrombose im Auge mit Verminderung der Sehleistung. Viele verlangten, dass der Bund den Selbstbehalt übernimmt für die Arztkosten, die aus ihrer Sicht wegen Impfung entstanden. Darauf besteht aber kein Anspruch. Geld würde nur fliessen, falls ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung und dem lang anhaltenden Gesundheitsschaden nachgewiesen würde.

Bis jetzt hat das Innendepartement noch kein einziges Gesuch gutheissen. Die Antragsteller scheiterten oft an formalen Kriterien. Fest steht auch: Der Bund ist das letzte Glied in der Schadenersatzkette, er springt nur subsidiär ein. Bevor er mögliche Impfopfer entschädigt, müssen diese bei allen anderen potenziellen Genugtuungs- und Schadenersatzzahlern gescheitert sein. Das sind namentlich Impfstoffhersteller, Ärzte oder Sozialversicherungen. Ärzte können in die Verantwortung gezogen werden, falls sie Sorgfaltspflichten verletzt haben.

Noch immer unklar bleibt, welche Haftungsregeln der Bund mit den Impfstoffherstellen ausgehandelt hat. Der mitteldeutsche Rundfunk (MDR), der zur ARD gehört, berichtete neulich, Deutschland wie auch andere EU-Staaten hätten sich in den Verträgen mit den Impfstoffherstellen verpflichtet, im Fall einer Haftung den Schadenersatz zu übernehmen.

Monatliche Renten von 164 bis 854 Euro

Interessant ist ein Blick nach Deutschland, wo bis jetzt knapp 4835 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt wurden. 963 Anträge lehnten die Behörden ab, 134 haben sie gutgeheissen. Die meisten Verfahren sind noch hängig. Am meisten Gesuche (1223) zählte das Bundesland Bayern. Es anerkannte deren 48 und sprach in 14 Fällen eine sogenannte Grundrente aus. Das bedeutet: Die Impfopfer erhalten auf unbestimmte Zeit monatliche Renten in der Höhe von 164 bis 854 Euro.

Ausgerichtet wird eine Entschädigung nur, wenn der staatliche ärztliche Dienst einen direkten Zusammenhang zwischen der Impfung und der Gesundheitsstörung feststellt. Anders als in der Schweiz springt der Staat viel früher ein. Er nehme den betroffenen Bürgern die Last ab, seine Ansprüche gegen einen Schadensverursacher auf eigene Kosten verfolgen zu müssen, schreibt ein Sprecher der für Bayern zuständigen Amtsstelle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen