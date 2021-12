Impfdurchbruch – was nun: Acht Fragen und Antworten

Impfdurchbrüche werden häufiger: Was ist zu tun, wenn es einen selbst trifft? Acht Fragen und Antworten

Derzeit gibt es in der Schweiz vermehrt Impfdurchbrüche: Personen weisen ein positives Testresultat vor, obwohl sie doppelt geimpft sind. Was müssen Betroffene und Angehörige in diesem Fall tun? Eine Übersicht.