Die FHNW führt ab 15. Oktober die Zertifikatspflicht ein

Coronavirus FHNW führt Zertifikatspflicht ein – beim Semesterstart müssen die Studierenden aber noch keines haben Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW führt ab 15. Oktober die Covid-Zertifikatspflicht ein. Weil es Veranstaltungen an der Hochschule gibt, welche gemäss Bundesratsbeschluss sowieso Zertifikats-pflichtig sind, hat die Leitung auch im Bereich Ausbildung eine Zertifikatspflicht beschlossen. ArgoviaToday 09.09.2021, 16.04 Uhr

Blick mit der Drohne auf das 2018 eingeweihte neue FNHW-Gebäude in Muttenz, im Planstadium Kubuk genannt. Es ist 65 Meter hoch. Muttenz ist einer der vier Haupt-Standorte der FHNW, neben Basel, Brugg-Windisch und Olten. Benjamin Wieland

Die Zertifikatspflicht im Bereich der Ausbildung gilt ab dem 15. Oktober, wie Karin Hiltwein, Generalsekretärin und Leiterin Krisenstab an der FHNW, auf Anfrage von «ArgoviaToday» bestätigt. Sie sagt, die Fachhochschule benötige diese Zeit, um die notwendigen Abklärungen für die Umsetzung dieser Zertifikatspflicht abzuklären und diese dann auch umzusetzen.

Das Herbstsemester an der FHNW beginnt am 20. September. Dann braucht es für den Eintritt in die verschiedenen Standorte noch kein Zertifikat. «Bis am 15. Oktober gilt das aktuelle Schutzkonzept, welches die bisherigen Schutzmassnahmen wie Masken, Abstandhalten und Hygienemassnahmen vorsieht», erklärt die Leiterin Krisenstab der FHNW. Seit dem Sommer hat die Fachhochschule Nordwestschweiz an allen Standorten Testangebote. Im Moment würden zusätzlich Gespräche mit den Trägerkantonen über mobile Impfangebote vor Ort stattfinden.

FHNW war noch Ende August gegen Zertifikatspflicht

Die FHNW, die acht Standorte in den Kantonen Aargau, Baselland, Basel-Stadt und Solothurn betreibt, kann derzeit noch nicht sagen, ob die ungeimpften Studierenden die Tests selbst bezahlen müssen. «Auch dies ist Gegenstand der laufenden Abklärungen», sagt Karin Hiltwein dazu. Sowieso könne sie noch keine Angaben machen, wie diese Zertifikatspflicht bei den Studierenden ankommt. Am Donnerstagnachmittag informiert die FHNW intern und teilt den Entscheid den Studierenden sowie den Mitarbeitenden mit.

Noch Ende August hiess es, dass die FHNW gegen eine Zertifikatspflicht sei. Damals sagte Generalsekretärin Hiltwein gegenüber «ArgoviaToday»: «Weil wir einen öffentlich-rechtlichen Bildungsausftrag haben, sollten wir unsere Studierenden in der Ausbildung gleich behandeln, ob geimpft oder ungeimpft.» Aber Hiltwein sagte auch: Wenn der Bundesrat eine Zertifikatspflicht an den Hochschulen trotzdem einführen würde, würde man diese Vorgaben selbstverständlich umsetzen. Diesem Versprechen kommt die FHNW nun nach.