Omikron Erstmals mehr als 100'000 Menschen in Isolation und Quarantäne – bricht der Bund mit dem neuen Regime ein Abstimmungsversprechen? Geimpften und Genesenen bleibt die Quarantäne erspart: Mit diesem Argument warb der Bundesrat für das Covid-19-Gesetz. Doch bereits einen Monat nach der zweiten Abstimmung gilt das nicht mehr. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin findet das «staatspolitisch bedenklich». Kari Kälin Jetzt kommentieren 04.01.2022, 14.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Währende der Festtage in Quarantäne: Das galt für Zehntausende Menschen in der Schweiz. Bild: Getty

Die Schallmauer ist durchbrochen. Erstmals seit Ausbruch der Coronapandemie befinden sich in der Schweiz mehr als 100’000 Menschen in Isolation und Quarantäne, wie das Bundesamt für Gesundheit am Montag mitteilte. Der Anstieg hat mit Omikron zu tun. Die neue Virusvariante ist ansteckender und lässt die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe schnellen. Die Anzeichen verdichten sich jedoch, dass Omikron seltener zu schweren Krankheitsverläufen führt als Delta.

Noch vor Jahresende hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Kantonen fernab von der Öffentlichkeit Anpassungen beim Quarantäneregime empfohlen. Zum einen soll sie von zehn auf sieben Tage verkürzt werden, damit die Gesellschaft nicht durch zu lange Absenzen am Arbeitsplatz lahmgelegt wird.

Zum anderen sieht das BAG eine Verschärfung vor. Personen, bei denen die letzte Impfung oder die Genesung länger als vier Monate zurückliegt, sollen sich neuerdings in Quarantäne von der Aussenwelt abschotten müssen. Diese Personen könnten vor einer Infektion mit der Omikron-Variante als nicht mehr ausreichend geschützt betrachtet werden und könnten die Infektion ihrerseits auf andere übertragen, heisst es im Schreiben des BAG, das CH Media vorliegt.

Ausschnitt aus den Erläuterungen des Bundesrats zum Covid-19-Gesetz. Bundeskanzlei

Die Empfehlung ist brisant. Noch im Abstimmungsbüchlein warb der Bundesrat für ein Ja zum Covid-19-Gesetz unter anderem mit dem Argument, dass Geimpfte und Genesene von der Quarantäne befreit würden (siehe Ausschnitt oben).

Das Volk nahm die Vorlage Ende November deutlich an. Im Gesetz heisst es: «Personen, die mit einem Covid-19-Impfstoff geimpft sind, der zugelassen ist und hinreichend gegen die Übertragung schützt, wird keine Quarantäne auferlegt.»

Regierungsrat hält das Vorgehen für «höchst bedenklich»

Viele Kantone setzen die neuen Quarantäneempfehlungen bereits um. Damit befinden sich Tausende Geimpfte und Genesene in Quarantäne, obwohl der Bundesrat noch nicht einmal die entsprechende Verordnung angepasst hat. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) taxiert das Vorgehen des Bundesamtes für Gesundheit als «höchst bedenklich».

Der Regierungsrat wittert einen stillschweigenden Verstoss gegen Treu und Glauben: «Es geht aus meiner Sicht nicht an, wenige Wochen nach einer Volksabstimmung das Gegenteil dessen zu tun, was man der Bevölkerung versprochen hat. Auch in Zeiten von Covid nicht.» Das BAG erlasse Empfehlungen, die weder Verordnungs- noch Weisungs- noch Gesetzescharakter hätten. Damit versuche es, die Entscheidungsgremien bei Bund und Kantonen auszuhebeln. Martin sagt:

«Es müsste eine neue Gesetzesgrundlage geschaffen werden, welche die Quarantäne unter Omikron regelt.»

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Bild: Ralph Ribi

Martin hat nicht nur staatspolitische Einwände. Er kritisiert auch, der Bund verschärfe den Personalmangel in Betrieben, wenn jetzt auch geimpfte und genesene Personen in Quarantäne müssten. Für die Frist von vier Monaten bestehe keine rechtliche Basis. Wenn der Bundesrat nächste Woche keine Gesetzesgrundlagen schaffe, werde der Thurgau die Empfehlungen des BAG nicht länger anwenden.

Bundesamt für Gesundheit verteidigt sich

Die neuen Quarantäneregeln sorgten auch bei den Kantonsärzten für kontroverse Diskussionen. Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, sagt, man habe sich schliesslich gefunden. Hauri sagt, das Gesetz gewähre einen gewissen Spielraum. Und in den Erläuterungen zur Covid-Verordnung stehe explizit, dass bei besorgniserregenden Varianten Quarantäne auch bei Geimpften und Genesenen angeordnet werden könne.

Das Bundesamt für Gesundheit wehrt sich derweil gegen den Vorwurf, gesetzeswidrig zu handeln. Die Quarantäne bei Omikron-Fällen sei eine Empfehlung und stehe nicht im Widerspruch zum Gesetz, sagt eine Sprecherin. Einzelnen Kantone hätten angesichts des steigenden Anteils der Omikron-Variante die angepassten Quarantäneregeln für Geimpfte und Genesene eingeführt.

Die BAG-Sprecherin argumentiert: «Die Daten weisen darauf hin, dass bei der Omikron-Variante der Impfschutz gegen eine Infektion stark reduziert ist.» Die Impfung und die Auffrischimpfung seien immer noch die effektivste Möglichkeit, sich vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen.

Staatsrechtler verteidigt Handeln des BAG

Das Bundesamt für Gesundheit schreibt in den Empfehlungen, eine Verordnungsänderung sei geplant. Je nach epidemiologischer Lage können die Kantone die neuen Quarantäneregeln aber schon vorher umsetzen. Felix Uhlmann ist Professor für Staatsrecht an der Universität Zürich. Er sagt:

«Solange das BAG mit seinen Empfehlungen die Zuständigkeit der Kantone nicht in Frage stellt, habe ich damit keine Mühe.»

Das Covid-Gesetz erlaubt es dem Bundesrat, bei den Quarantäneregeln für Geimpfte Ausnahmen zu bestimmen. Uhlmann verweist zudem auf die Passage im Gesetzestext, in dem von Impfstoffen die Rede ist, die «hinreichend gegen die Übertragung» schützen.

Der Bundesrat könne diesen Wortlaut für sich in Anspruch nehmen. «Soweit man zeigen kann, dass alle Impfstoffe in zeitlicher Hinsicht nicht hinreichend schützen, liegt streng genommen nicht einmal eine Ausnahme vor», sagt er. Der Gesetzgeber habe dem Bundesrat bei immunevasiven Varianten auch Spielraum schaffen wollen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen