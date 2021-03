Coronavirus Die gute Nachricht: Ab heute sind Corona-Schnelltests für alle gratis – die schlechte: Sie sind noch nicht erhältlich Corona-Schnelltests sind ab heute Montag für alle Menschen unabhängig von Symptomen kostenlos. Sobald der Bund die Selbsttests für den Markt freigibt, kann jede Person in der Schweiz pro Monat fünf solcher Selbsttests gratis in einer Apotheke beziehen. Nina Fargahi 15.03.2021, 10.26 Uhr

Demnächst werden Selbsttests auch in der Schweiz zugelassen. Keystone

Ab heute sind Schnelltests in der Schweiz für alle gratis. Also auch für Menschen ohne Symptome. Bisher hatte der Bund nur die Kosten übernommen, wenn eine Person Symptome zeigte. Ab heute sollen Unternehmen, Institutionen und Schulen zudem kostenlos Pool-Tests durchführen können. Allerdings wartet die Schweiz noch auf die Zulassung der Selbsttest, die demnächst erfolgen sollte.

Die gewöhnlichen Antigen-Schnelltests sind keine Selbsttests. Sie werden durch Fachpersonal durchgeführt, meist in Apotheken. Die Selbsttests kann jeder zuhause durchführen, eine Analyse im Labor ist nicht nötig. Fällt ein Test positiv aus, muss sich die betroffene Person in Isolation begeben und zur Sicherheit möglichst schnell einen PCR-Test machen, da dieser zuverlässiger ist.

Sobald das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Selbsttests für den Markt freigibt, kann jede Person in der Schweiz pro Monat fünf solcher Selbsttests kostenlos in einer Apotheke beziehen. Dabei muss man eine Krankenkassen-Karte vorweisen. Die Zulassungen werden in den nächsten Wochen erwartet.

Nur die Schnelltests sind kostenlos. Die PCR-Tests müssen von Personen ohne Symptome weiterhin bezahlt werden. Von Belang ist das vor allem bei Flugreisen: Für diese wird meist ein negativer PCR-Test verlangt, dieser muss weiterhin selbst bezahlt werden.

Viele Menschen tragen das Coronavirus in sich und geben es weiter, ohne dass sie selbst Symptome entwickeln. Aus diesem Grund sind Experten der Meinung, dass sich auch vermeintlich Gesunde regelmässig testen sollen.

Der Bundesrat warnte vor Risiken bei einer Ausweitung der Massentests. Jedes Testresultat sei nur eine Momentaufnahme. Ausserdem seien Selbsttests deutlich weniger verlässlich als PCR-Tests. Ein negativer Test dürfe nicht zu falscher Sicherheit und unvernünftigem Verhalten führen.

Nein, das Selbsttesten bleibt freiwillig. Nur unter ganz bestimmten Umständen dürfen die Arbeitgeber von ihren Angestellten einen Test verlangen.

Dann muss ein PCR-Test folgen, der in diesem Fall gratis ist. Die Fachleute, die diesen Test durchführen können, sind zu einer Meldung an die Behörden verpflichtet. Die Testperson selbst muss sich bei einem positiven Resultat in Quarantäne begeben.

Mit den Gratistests sollen infizierte Personen ausfindig gemacht werden, die keine Symptome haben. Dadurch sollen Ausbrüche früher erkannt und verhindert werden. Ziel ist laut Bundesrat, dass sich rund 40 Prozent der mobilen Bevölkerung regelmässig testen lässt.

Der Bundesrat will am 19. März über weitere Öffnungsschritte entscheiden. Hoffnungen, dass wegen der Testoffensive viel mehr gelockert wird, dämpfte der Bund allerdings letzte Woche. Die Testoffensive ist gemäss Bundesrat Berset «kein Allheilmittel».