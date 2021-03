CORONAKRISE Kinobetreiber sind empört: Nur Säle mit anspruchsvollen Filmen sollen eine Entschädigung erhalten Alle Kinos sind seit Mitte Dezember geschlossen. Jetzt hat der Zürcher Regierungsrat entschieden: Einzig Arthouse-Kinos bekommen eine Entschädigung. Die Kinobranche spricht von «reiner Willkür.» Francesco Benini 06.03.2021, 05.00 Uhr

Die Kinos sind zurzeit im zweiten Lockdown und schreiben hohe Verluste. Dieser Saal in Pully bei Lausanne empfing im Juni 2020 Publikum. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der Ärger in der Schweizer Kinobranche ist gross. Die finanziellen Ausfälle sind aufgrund der Pandemie riesig. Die öffentliche Hand wird helfen mit Ausfallentschädigungen – dachte man. Nun gibt es ein Problem, mit dem niemand gerechnet hatte.

180 Millionen Franken an Umsatz hatten die Schweizer Kinos 2020 eingebüsst. Und auch in diesem Jahr waren die Kinos bisher an keinem einzigen Tag geöffnet. Die Betriebe schreiben weiter Verluste.

Das künstlerisch wertvolle Kino zählt. Das andere nicht

Am 9.Dezember 2020 fällte der Regierungsrat des Kantons Zürich einen Entscheid, der sich auf die Entschädigung für Ausfälle auswirkt: Ausschliesslich Kinos seien antragsberechtigt, die «einen substanziellen Beitrag an die Angebots- und Programmvielfalt leisten», hielt die Kantonalzürcher Exekutive fest.

Das bedeutet: Arthouse-Kinos, die anspruchsvolle Filme zeigen, werden entschädigt. Die grossen Säle, in denen die amerikanischen Blockbuster und andere Mainstream-Steifen gezeigt werden, bekommen hingegen kein Geld.

Die Ausfallentschädigungen für die Kinos werden zu gleichen Teilen vom Bund und von den Kantonen finanziert. Aber: «Die Kantone können kulturpolitische Prioritäten setzen», erklärt Daniel Menna, Sprecher des Bundesamts für Kultur. «Die Kantone entscheiden frei über die Gesuche», betont er.

Den Kantonen steht es also offen, Kriterien zu definieren, die bei der Verteilung der Mittel angewandt werden. Der Zürcher Regierungsrat befand: Nur das künstlerisch wertvolle Kino bekommt Geld. Das andere nicht.

Empört darüber ist Claude Ruey. Der vormalige Waadtländer Staatsrat und Nationalrat ist Präsident von Pro Cinema, dem Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen. «Was der Kanton Zürich hier macht, ist reine Willkür», sagt Ruey. Er wirft die Frage auf, ob bei der Ausfallentschädigung für Restaurants darauf geachtet werde, welche Speisen die Betriebe im Angebot hätten. Ruey merkt an:

«Ohne amerikanische Blockbuster gäbe es kaum noch Kinos in der Schweiz.»

Und man müsse berücksichtigen, dass die Schweizer Filme ein Drittel ihrer Eintritte in grossen Kinos registrierten. Pro Cinema erwarte, dass alle Kinos im gleichen Mass von der Covid-Ausfallentschädigung berücksichtigt würden. Alles andere sei nicht nachvollziehbar.

Der Interessenverband befürchtet, dass andere Kantone den gleichen Massstab anlegen werden wie Zürich. Dies umso mehr, als sich die Konferenz der kantonalen Kulturdelegierten in ähnlicher Weise ausgesprochen hat wie der Kanton, der mit Abstand am meisten Kinos zählt.

Es ist schlicht nicht genug Geld für alle Betriebe da

Harter Entscheid: die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Keystone

Im Zürcher Regierungsrat für Kulturbelange zuständig ist Jacqueline Fehr. Sie hat gerade ein Grundeinkommen für Künstler in der Höhe von maximal 3840 Franken pro Monat durchgesetzt. Mediensprecher Hannes Nussbaumer erklärt, dass auch grosse Kinoketten in der Phase von März bis Oktober 2020 auf der Grundlage der Notverordnung unterstützt worden seien, mit siebenstelligen Beträgen.

«Unter den aktuell gültigen Vorgaben werden aber tatsächlich nur noch Kinos aus dem Arthouse-Bereich unterstützt», sagt Nussbaumer. Die Fachstelle Kultur des Kantons Zürich folge damit den Empfehlungen des Bundesamts für Kultur, wonach mit der Unterstützung «ein Beitrag zur Angebotsvielfalt» geleistet werden sollte. Die Unterstützung der grossen Kinoketten würde zudem die finanziellen Mittel, die für die Covid-Kulturhilfe zur Verfügung ständen, deutlich übersteigen.

Es ist mit anderen Worten nicht genug Geld da für die grösseren Kinos. Sie müssten nun um Härtefallentschädigungen ersuchen, wobei offen wäre, ob und wie viel Geld ihnen zugesprochen würde. Claude Ruey will das nicht hinnehmen. Er hat den Bundesparlamentariern in der zuständigen Kommission einen Brief geschrieben: Das Kriterium, das «möglichst viele Kinos» vom Anspruch auf Ausfallentschädigung ausschliesse, müsse gestrichen werden. Die Lage der Kinobetriebe in der Schweiz sei dramatisch.