Coronaimpfung Totale Fehlkalkulation? Nur 7 Prozent der Kinder sind geimpft ‒ der Bund bleibt auf Hunderttausenden Impfdosen sitzen Von den 500'000 gelieferten Corona-Impfdosen für 5- bis 11-jährige Kinder wurde bis anhin nur knapp ein Zehntel verimpft. Das BAG prüft nun eine «Weitergabe der Impfstoffe an andere Länder». Chiara Stäheli 8 Kommentare 08.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lediglich 7,4 Prozent der Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind hierzulande geimpft. Keystone

Für einige Eltern dürfte der Start ins neue Jahr mit grosser Erleichterung verbunden gewesen sein: Seit dem 1. Januar 2022 können sich in der Schweiz auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren impfen lassen. Dies, nachdem der Impfstoff von Pfizer für diese Altersgruppe Mitte Dezember zugelassen und kurz darauf von der Eidgenössischen Impfkommission empfohlen wurde.

Jetzt, fünf Wochen nach dem Start der Kinderimpfungen, zeigt sich: Die Nachfrage ist tief. Zwar habe es zu Beginn des Jahres viele Anmeldungen gegeben, inzwischen seien diese allerdings deutlich eingebrochen, heisst es von Seiten des Verbands der Kinder- und Jugendärztinnen: «Aktuell besteht kaum noch eine Nachfrage nach neuen Impfterminen in dieser Altersgruppe. Wer sein Kind impfen lassen wollte, hat das mit der Verfügbarkeit der Impfstoffe Anfang Januar gemacht.»

Soll ich mein Kind impfen lassen? Die Eidgenössische Kommission für Impffragen sowie die Verbände der Schweizer Kinderärzte empfehlen die Impfung jenen Kindern zwischen fünf und elf Jahren, «deren Eltern diese aufgrund der individuellen Nutzen-Risiko-Abwägung für ihr Kind wünschen». Die Impfung sei vor allem dann angebracht, wenn das Kind wegen einer chronischen Erkrankung bereits gesundheitlich belastet ist oder es engen Kontakt hat zu vulnerablen Personen, die sich selbst mit der Impfung nicht ausreichend schützen können. Genesenen Kindern wird nur dann eine Impfung empfohlen, wenn sie an einer chronischen Erkrankung leiden oder engen Kontakt haben zu Risikopersonen.

In der Schweiz sind nur 7 Prozent der Kinder geimpft

Tatsache ist: Von den über 600'000 Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren sind hierzulande lediglich 7,4 Prozent mindestens einmal geimpft, also etwas mehr als 40'000, zwei Mal geimpft sind nur gerade 0,8 Prozent dieser Altersklasse. Zum Vergleich: In Deutschland hat bereits jedes fünfte Kind zwischen fünf und elf Jahren mindestens eine Dosis erhalten.

Die tiefe Impfquote bei den Kindern stellt den Bund und sein Beschaffungsteam vor Herausforderungen: Auf Anfrage teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit, dass «bisher 500'000 Kinderimpfstoffdosen in die Schweiz geliefert» worden seien. Davon wurde nicht einmal ein Zehntel verimpft. Und es sieht nicht danach aus, dass sich das sobald ändern würde.

Heisst also, dass der Bund ‒ selbst wenn nun noch einige tausend Kinder geimpft werden ‒ auf etwa 400'000 Kinderimpfdosen sitzen bleiben wird. Eine totale Fehlkalkulation also? Das BAG rechtfertigt die grosse Beschaffungsmenge damit, dass die Schweiz genügend Impfstoffe bestellt habe, um allen Kindern in diesem Alter eine Impfung zu ermöglichen. Weiter heisst es: «Die Planung des Bundes hat zum Ziel, dass keine Impfdosen verfallen oder vernichtet werden müssen.» Deshalb passe der Bund laufend die Liefermengen an und prüfe eine «Weitergabe von Impfstoffen an andere Länder, sollten diese in der Schweiz nicht benötigt werden».

Immerhin hat er dafür bei den Kinderimpfungen noch etwas Zeit: Bis Sommer 2022 laufen keine angelieferten Dosen des Kinderimpfstoffs ab.

Kinder haben geringeres Risiko für schwere Krankheitsverläufe

Grund für die tiefe Impfquote dürfte einerseits die bereits hohe Immunität der Kinder sein. Weil das Virus an vielen Schulen bereits rege zirkulierte, weisen mittlerweile viele Schülerinnen und Schüler durch eine Infektion Antikörper auf.

Das bestätigt auch eine kürzlich erschienene Studie der Universität Zürich: Gemäss dieser hat die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler Antikörper gegen Corona im Blut – entweder durch eine Impfung oder durch eine Infektion. Und weil den genesenen Kindern, die weder unter Vorerkrankungen leiden noch besonders häufig Kontakt haben zu vulnerablen Personen, grundsätzlich keine Impfung empfohlen wird, lassen viele Eltern ihre Kinder nach einer Infektion nicht impfen.

Einen weiteren Grund ortet das BAG bei den meist milden Verläufen und der tiefen Zahl der Hospitalisationen von Kindern:

«Wir nehmen an, dass die tiefe Impfquote das geringe Risiko von Kindern für schwere Krankheitsverläufe spiegelt.»

Diese Einschätzung teilt auch die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie: «Da Kinder meistens leichte Verläufe haben, wird der individuelle Nutzen von den Eltern als klein angesehen.»

Deshalb geht der Verband der Schweizer Kinder- und Jugendärztinnen momentan nicht von einer Zunahme der Nachfrage aus: «Die Nachfrage nach der Kinderimpfung ist gering, jene nach neuen Impfterminen faktisch gleich null.» Momentan gebe es keine Hinweise, dass sich das ändern sollte.

8 Kommentare Markus Geiger vor etwa 4 Stunden 13 Empfehlungen Warum werden so wenig Kinder geimpft? Fragt die Autorin?Liegt doch auf der Hand, nicht? Weil DIESE mRNA-Impfung mehr Risiken als Nutzen hat. Ganz einfach.Schauspiel Til Schweiger liess vor 12 Jahren seine Kinder gegen den "damaligen Type" Schweinegrippe impfen. Mit den Resultat: die eine Tochter hatte massiven Impfschaden: "Narkolepsie". 13 Empfehlungen Philipp Imhof vor etwa 3 Stunden 12 Empfehlungen Pandemrix war ein klassischer Totimpfstoff, keine mRNA-Impfung. Aber gerade dieses Beispiel zeigt, dass man der Swissmedic vertrauen sollte. Sie hat nämlich im Gegensatz zu den europäischen Agenturen Pandemrix nicht für Kinder freigegeben. Was Schweigers Tochter passiert ist, ist tragisch, hat aber mir den Covid-Impfstoffen nichts zu tun. Vor allem gibt es mittlerweile Milliarden von Menschen, welche die Impfungen erhalten haben, ohne Probleme. Die Narkolepsie entstand übrigens als Reaktion auf das verimpfte Virus (massgeblich mitverursacht durch einen Wirkungsverstärker, den es bei mRNA-Impfungen nicht braucht). Manche entwickelten eine Narkolepsie nach der Infektion. Bei der Covid-Impfung wird aber nur das Spike-Protein im Körper produziert, kein ganzes Virus. Das erhöht die Sicherheit zusätzlich. 12 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen