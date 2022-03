Corona Zurück in die normale Lage: Muss ich mich noch testen lassen? Wer übernimmt die Testkosten? Und was ist mit dem Zertifikat? Per 1. April hebt der Bundesrat die besondere Lage auf. Damit fallen mit der Isolation und der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr auch die letzten Massnahmen. Der Bund setzt auf Eigenverantwortung. Doch wie soll man sich nun verhalten? Die zwölf wichtigsten Antworten auf praktische Fragen im Umgang mit dem Coronavirus. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 30.03.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freude herrscht auch bei Bundesrat Alain Berset: Die Masken fallen, die Isolationspflicht ebenfalls. Bild: Keystone

Am Freitag endet die besondere Lage. Der Bundesrat übergibt die Verantwortlichkeiten bezüglich der Coronamassnahmen wieder an die Kantone. Doch die Rückkehr in die normale Lage bedeutet keinesfalls, dass die Pandemie vorbei ist. Die wichtigsten Antworten zu den drängendsten Fragen im künftigen Umgang mit dem Coronavirus.

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, mit der Isolation und der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr die letzten geltenden Massnahmen per 1. April aufzuheben. Mit der Rückkehr in die normale Lage liegt die Verantwortung für die Coronamassnahmen wieder bei den Kantonen. Zudem können Betriebe und öffentliche Institutionen eigenständig Massnahmen beschliessen, wenn diese zur Eindämmung des Coronavirus und zum «Schutz der Anwesenden erforderlich» sind, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage mitteilt. So können Betreiber von öffentlichen Einrichtungen beispielsweise freiwillig die Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen weiterführen.

Der ehemalige Basler Kantonsarzt Thomas Steffen empfiehlt, sich weiterhin bei Symptomen testen zu lassen, insbesondere «solange der Bund diese Möglichkeit kostenlos und an vielen Orten zur Verfügung stellt». Das Testen sei wichtig, um die epidemiologische Lage besser einordnen zu können und helfe auch bei der persönlichen Einschätzung. Steffen geht davon aus, dass langfristig allerdings nur noch getestet wird, wenn man sich mit Symptomen zur Behandlung bei einem Arzt oder in einer Apotheke meldet: «So wie man das teilweise heute bei anderen Viren kennt.» Auch das BAG empfiehlt, sich bei Symptomen oder bei Kontakt zu einer infizierten Person testen zu lassen.

Auch in der normalen Lage übernimmt der Bund die Kosten für Antigentests in jedem Fall. Zudem bleiben PCR-Tests für Personen mit Symptomen oder nach engem Kontakt mit positiv getesteten Personen gratis. Laut BAG übernimmt der Bund zum Schutz besonders gefährdeter Personen auch weiterhin die Kosten für repetitive Tests in Gesundheitseinrichtungen und sozialmedizinischen Einrichtungen sowie in «Unternehmen, die der Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur dienen». Diese Handhabung in Form einer nationalen Lösung ist möglich, weil die Regelung zur Kostenübernahme der Tests gemäss Epidemiengesetz in der Kompetenz des Bundes und nicht der Kantone liegt.

Thomas Steffen empfiehlt, sich bei einem positiven Testergebnis so zu verhalten, wie man es tut, wenn man erkältet oder an einer Grippe erkrankt ist. «Als kranke Person sollte man die Kontakte reduzieren und sich zu Hause auskurieren, damit die Ausbreitung vermindert werden kann und man sich schnell erholt», so der ehemalige Basler Kantonsarzt. Das gelte nicht nur bei einer Infektion mit dem Coronavirus, sondern bei allen Arten von krankmachenden Erregern.

.r Basler Kantonsarzt Thomas Steffen. Juri Junkov

Viele Arbeitgeber verlangen ab dem dritten Krankheitstag ein ärztliches Attest. Angesichts der noch immer hohen Fallzahlen dürfte der Ansturm auf die Arztpraxen steigen. Von Seiten der Arbeitgeber ist zu vernehmen, dass sie Grosszügigkeit und Kulanz walten lassen wollen. So könnte beispielsweise das Vorzeigen eines positiven Testresultats in der anstehenden Übergangsphase als Alternative zum Arztzeugnis fungieren. Das dürfte allerdings nur in Betrieben funktionieren, die nicht zwingend ein Attest einfordern müssen, um von der Versicherung die Krankentaggelder zu erhalten. Es empfiehlt sich, direkt mit dem Arbeitgeber abzuklären, ob und ab wann im Falle einer Coronainfektion ein Arztzeugnis notwendig ist.

Grundsätzlich gelten sowohl für private als auch für öffentliche Veranstaltungen keine Beschränkungen mehr. Dennoch sei es «richtig und nützlich», sich weiterhin an die einfachen Hygieneregeln wie das Lüften oder das Händewaschen zu halten, so Steffen. Und fügt an: «Natürlich immer in einem Mass, in dem es den Feiernden die Party nicht verdirbt.»

Gemäss Christoph Berger, Kinderarzt und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF), braucht es im Moment keine vierte Impfung. Der Schutz durch die Grundimmunisierung und den Booster sei aktuell noch gut, so Berger gegenüber CH Media. Er schliesst allerdings nicht aus, dass je nach Verlauf der epidemiologischen Lage im Herbst noch einmal ein Booster nötig werden könnte, insbesondere für Personen, die einer der Risikogruppen angehören.

Bereits Anfang Februar hat der Bundesrat die Kontaktquarantäne aufgehoben. Heisst: Wer Kontakt hatte zu einer infizierten Person, muss keine speziellen Regeln mehr beachten. Nebst der offiziellen Aufhebung sprechen auch epidemiologische Faktoren gegen eine freiwillige Quarantäne. Laut Ex-Kantonsarzt Steffen wirken mittlerweile der hohe Immunitätsgrad in der Bevölkerung sowie das Wetter: Die wärmeren Temperaturen hemmen die Zirkulation des Virus. Der kürzlich pensionierte Kantonsarzt geht davon aus, dass diese Faktoren in den nächsten Wochen «guten Gegendruck auf das Virus» bilden.

Steffen ist überzeugt, dass eine generelle Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr «im Kontext der aufgehobenen Massnahmen nicht mehr begründet werden» könnte. Allerdings rät er Personen mit hohen Risikofaktoren zum Gespräch mit dem Hausarzt oder einer anderen medizinischen Fachperson. In solchen Fällen könne eine FFP2-Maske für besonders gefährdete Personen sinnvoll sein.

In der Schweiz muss das Zertifikat nicht mehr vorgezeigt werden. Weder im Restaurant noch für die Einreise in die Schweiz ist der 3G-Nachweis notwendig. Für Reisen ins Ausland hingegen ist der Vorweis des Zertifikats in vielen Fällen nach wie vor zwingend. Es lohnt sich, vor der Reise abzuklären, welche Einreisebestimmungen im Zielland gelten. Das BAG teilt auf Anfrage mit, dass die «internationale Kompatibilität des Zertifikats» Priorität habe. Deshalb würden «zu gegebenem Zeitpunkt Möglichkeiten geschaffen, um ein neues Zertifikat zu erhalten», sollte dieses nicht mehr gültig, aber für Auslandreisen weiterhin nötig sein.

Aktuell ist geplant, dass das BAG ab Anfang April die Fallzahlen nur noch wöchentlich bekannt gibt, jeweils am Dienstagnachmittag. Dies erlaube eine «längerfristige Einschätzung der epidemiologischen Lage», so das BAG.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mit dem Übergang in die normale Lage wird auch die Swiss Covid App deaktiviert – zumindest vorübergehend. In Anbetracht der Aufhebung der Isolation seien die «Voraussetzungen für eine wirksame Weiterführung» der App nicht mehr gegeben, «da gleichzeitig mit der Aufhebung der Isolationspflicht das Contact-Tracing stark abgebaut wird», so das BAG. Sollte sich die epidemiologische Lage hingegen wieder verschlechtern, könnte der Bund die App rasch wieder aktivieren, heisst es weiter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen