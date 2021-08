Corona: Zertifikatspflicht für Restaurants rückt näher

Corona Zertifikatspflicht für Restaurants? Anzeichen dafür verdichten sich – Bundesrat stellt Weichen Die Anzeichen für eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht auf Restaurants verdichten sich. Der Bund spricht von einer «vierten Welle». Und die Covid-19-Taskforce präsentiert neue Fakten zu den Spitaleinweisungen. Kari Kälin 24.08.2021, 20.52 Uhr

Fast wie in Zeiten vor Corona: Anstehen dicht an dicht für den Einlass ans Openair Gampel. Bild: Keystone

Das Risiko, dass die Spitäler in wenigen Wochen an den Anschlag kommen? Bedeutend, schon in vier bis sechs Wochen könnte es so weit sein. Die aktuelle Quote von knapp 51 Prozent doppelt geimpften Personen? Zu tief, um eine neue Welle an Corona-Infektionen zu verhindern. Die grundsätzliche Lage? Angespannt. So beschrieb Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit am Dienstag das Geschehen an der Coronafront. Man könne die Situation als vierte Welle bezeichnen.