Corona-Virus Darum trug Nationalbankpräsident Jordan im Nobelhotel Dolder eine Maske Diese Woche traf Finanzministerin Karin Keller-Sutter in Zürich Chinas Vize-Premierminister. Trotz Lockerung der Covid-Massnahmen zu Hause: Die Chinesen setzten durch, dass alle Teilnehmenden des Treffens mit Ausnahme der Minister eine Maske trugen. Christoph Bernet 4 Kommentare 19.01.2023, 11.00 Uhr

Die Schweizer Delegation beim Treffen im «Dolder Grand» mit Karin Keller-Sutter und Thomas Jordan (2.v.r.) Screenshot Twitter / PhoenixTVHK

Die Szenerie: Würdevoll. Die Agenda: Eher trocken.

Am Dienstagmorgen kurz vor 10 Uhr traf eine neunköpfige Schweizer Delegation unter Leitung von Finanzministerin Karin Keller-Sutter im Fünfsternehotel Dolder Grand hoch über der Stadt Zürich ein. Dort kam es zu einem Treffen mit einer Delegation aus der Volksrepublik China unter Leitung von Vizeministerpräsident Liu He.

Das Treffen fand offiziell als Teil des World Economic Forum in Davos statt, wohin Liu He und Keller-Sutter nach dem Meeting in Zürich weiterreisten. Auf der Agenda standen unter anderem die verstärkte Zusammenarbeit der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden der beiden Länder.

Karin Keller-Sutter und Liu He am Dienstag in Zürich. Screenshot Twitter / PhoenixTVHK

Fast alle mussten Masken tragen

Das Treffen fand in einem der «Garden Salons» genannten Sitzungszimmern des «Dolder Grand» statt. Auf der Schweizer Seite des grossen Tisches sassen neben Bundesrätin Keller-Sutter unter anderem Nationalbankpräsident Thomas Jordan, Finanzstaatssekretärin Daniela Stoffel und Marlene Amstad, die Verwaltungsratspräsidentin der Finanzmarktaufsicht Finma. Auch Marcel Rohner, Präsident der Bankiervereinigung, war zugegen.

Bilder des chinesischen Senders Phoenix TV zeigten einen für Schweizer Verhältnisse ungewohnten Anblick. Über acht Monate nach der Aufhebung aller Covid-Massnahmen trugen die Sitzungsteilnehmenden – mit Ausnahme von Keller-Sutter und Liu He – allesamt Masken. Und zwar fast ausnahmslos solche vom Typ FFP2.

Wie das Finanzdepartement EFD auf Anfrage schreibt, sei das Tragen einer Maske von der chinesischen Delegation angefragt und vom Protokoll entschieden worden. Die Maskentragpflicht habe für alle Teilnehmer mit Ausnahme der beiden Delegationsvorsitzenden gegolten. Vom WEF her gebe es diesbezüglich keine Vorgaben. Ob Keller-Sutter oder ihre engen Mitarbeitenden bei weiteren Treffen Masken tragen, werde «persönlich und situativ entschieden», so das EFD.

Neben Keller-Sutter traf Liu He im «Dolder Grand» auch noch deren Vorgänger, alt Bundesrat Ueli Maurer. Der Polit-Pensionär habe Liu He als Privatperson und ohne Anwesenheit von Mitarbeitenden des Finanzdepartements getroffen, hatte das EFD am Dienstag auf Anfrage von CH Media mitgeteilt.

Ueli Maurer und Liu He in der «Library» des Hotel Dolder Grand (17. Januar). Screenshot Twitter / PhoenixTVHK

Laut Recherchen war es ein Wunsch von Liu He, Maurer nach dessen Rücktritt noch persönlich zu verabschieden. Die beiden waren sich während Maurers Amtszeit mehrmals begegnet, auch bei dessen Besuchen in China. Maurer, der wiederholt mit Querschüssen gegen die Coronapolitik des Bundesrats aufgefallen war, trug bei der Begegnung mit Liu He keine Maske.

4 Kommentare Kurt Baumgartner vor 39 Minuten 4 Empfehlungen "Was sind unsere Politiker für Angsthasen, lassen sich von den Chinesen vorschreiben, wie sie sich in der Schweiz, im eigenen Land, zu verhalten haben, das Anliegen der Chinesen ablehnen und wenn nötig, das Treffen platzen lassen, das wäre mal eine Ansage, aber so, unsere Politiker machen immer mehr lächerlich"Mfg Kurt Baumgartner 4 Empfehlungen Hans Jörg Rettig vor 34 Minuten Ich möchte es nicht ganz so polemisch betrachten. Wenn das Treffen auf Wunsch der Schweiz stattfand, was ich als wahrscheinlicher erachte als umgekehrt, kann man den "Wunsch" nach Makentragen kaum abschlagen. Alle Kommentare anzeigen