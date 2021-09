Impfen nach Zertifikatspflicht: Zahlen aus den Kantonen

Corona-Schutz Welche Kantone seit der Zertifikatspflicht am meisten impfen – eine Übersicht in sieben Grafiken Die Zertifikatspflicht hat nicht in allen Kantonen und Altersgruppen einen Impfboom ausgelöst. Wir zeigen, wie es um den Impffortschritt in der Schweiz steht. Stefan Trachsel und Mark Walther 17.09.2021, 16.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Anfang Woche kommt in der Schweiz nur noch in ein Restaurant, Fitnesszentrum und Konzert, wer geimpft, genesen oder getestet ist und dies mit einem Zertifikat belegen kann. Die Impfzahlen sind entsprechend in den vergangenen Wochen gestiegen.

Täglich sind seit dem 8. September, als der Bundesrat die Zertifikatspflicht ankündigte, im Schnitt rund 21'000 Erstimpfungen verabreicht worden. Das ist mehr als doppelt so viel wie Anfang August, als der Tagesschnitt ferienbedingt auf deutlich unter 10'000 fiel.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kein Run wie im Juni

Aber auch der jetzige Schnitt kommt nicht an jenen vom Juni heran, als es genügend Impfstoff gab, die Kantone die Impftermine für alle öffneten und die Ferien bevor standen. Damals setzte das Impfpersonal schweizweit bis über 110'000 Spritzen pro Tag.

Kantone im Mittelfeld geben am meisten Gas

Wachsende Impfzahlen verzeichnet die Schweiz jedoch nicht erst seit Ankündigung der Zertifikatspflicht, sondern bereits seit Mitte August. Das Ende der Sommerferien ist ein naheliegender Grund dafür. Stark steigende Fallzahlen, Berichte über jüngere Menschen in Intensivpflege, aber auch die sich abzeichnende Zertifikatspflicht dürften weitere sein, warum sich wieder mehr Menschen piksen liessen.

Fast alle Kantone melden seit Mitte August und dem Sommerferienende ein höheres Impftempo. Der Anteil der Personen, die mindestens einmal geimpft sind, hat sich seit dem 13. August schweizweit von 55,6 auf 61,3 Prozent erhöht. Unter den Kantonen ist eine Gruppe im Mittelfeld auszumachen, die in den vergangenen Wochen ihre Impfquote besonders stark steigern konnte:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das grösste Wachstum gab es in dieser Zeit in Glarus (+7,6 Prozentpunkte), Graubünden (+7,4), Jura (+7,1) und Solothurn (+6,7). Derweil haben Uri, Nidwalden, Thurgau und St.Gallen die Marke von 50 Prozent mindestens einfach geimpfter Personen übersprungen.

Was aber ausgeblieben ist, ist die erhoffte Aufholjagd in Kantonen, in denen die Bevölkerung besonders mit der Impfung zauderte. Schwyz, Obwalden und die beiden Appenzell bilden das Schlusslicht. Mit Ausnahme von Appenzell Ausserrhoden haben diese Kantone auch das geringste Wachstum der Impfquote hingelegt.

Glarus an der Spitze

Man kann das Impftempo auch nach einem anderen Gesichtspunkt betrachten, nämlich: Welcher Anteil der Menschen mit mindestens einer Impfung hat sich seit Ankündigung der Zertifikatspflicht stechen lassen?

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Aus dieser Berechnung geht hervor, dass sich sechs Prozent aller Glarnerinnen und Glarner in den vergangenen rund zehn Tagen haben impfen lassen. Das ist ebenfalls Spitzenwert und heisst, dass jeder siebtzehnte Einwohner des Kantons seit Einführung der Zertifikatspflicht erstmals geimpft wurde.

In kleinen Kantone können die Prozentangaben bei dieser Betrachtung schon durch relativ wenige Personen nach oben getrieben werden. Umso erstaunlicher ist es deshalb, dass Obwalden abgeschlagen an letzter Stelle liegt.

Die Jüngsten treiben den Impffortschritt derzeit an



Unter den Altersgruppen fällt auf, dass sich die Jüngsten, also die Teenager, derzeit verhältnismässig am meisten impfen lassen:

Datenquelle: BAG (17.09.)

Ein Anstieg ist jedoch in allen Altersgruppen auszumachen, wobei gilt: Je jünger, umso mehr.

Erfreulich ist, dass unter dem ältesten Teil der Bevölkerung, der bei einer Infektion mit dem Coronavirus das grösste Risiko für einen schweren Verlauf trägt, die Impfquote auch am höchsten ist. Die über 80-Jährigen durften sich im Frühjahr als erste impfen lassen - und eine grosse Mehrheit unter ihnen hat dies seither auch getan.

Die Prozentzahlen geben an, wie viele Menschen in der jeweiligen Altersgruppe mindestens einmal und wie viele vollständig geimpft sind. Datenquelle: BAG (17.09.)

Impfen lassen dürfen sich nach wie vor erst die Über-12-Jährigen. Von ihnen sind mittlerweile über 70 Prozent mindestens einfach geimpft.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Schweiz weiter hinter den Nachbarländern

Einen vollständigen Impfschutz (dazu sind meist zwei Impfungen nötig), haben in der Schweiz nach offiziellen Angaben rund 53 Prozent, also leicht mehr als jeder Zweite. Damit steht die Schweiz weiterhin deutlich hinter den Nachbarländern.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Aber es harzt beispielsweise auch in den USA stark mit dem Impffortschritt. Die Quote des Impfvorreiters liegt mittlerweile nur noch leicht höher als in der Schweiz.