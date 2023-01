Beizensterben Konkurswelle fegt durch die Aargauer Gastro-Branche – doch es gibt auch positive Zeichen

Die Beizenlandschaft schrumpft im Aargau so stark wie in fast keinem anderen Kanton. Dennoch sagt der oberste Aargauer Wirt, der Gastronomie in der Region gehe es gut. Wie er sich die vielen Konkurse erklärt – und was ihn zuversichtlich stimmt.