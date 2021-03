Historischer Corona-Entscheid

Am 16. März 2020 stockte der Schweiz der Atem: Was viele bis dahin für unmöglich gehalten hatten, traf ein. Die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga verkündete den ersten Corona-Lockdown. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wurden bis am 19. April 2020 geschlossen. Ein Blick zurück im Video-Beitrag.

CH Media Video Unit 16.03.2021, 10.26 Uhr