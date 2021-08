Corona-News für Schweiz & Ausland – aktuelle Meldungen

Corona-Newsticker Thurgauer Spitäler am Anschlag – Patienten müssen verlegt werden ++ Studie: Risiko für schwere Verläufe bei Delta doppelt so hoch Alle Neuigkeiten, Reaktionen und Hintergründe zur Coronapandemie in unserem Newsblog.

Online-Redaktion 28.08.2021, 17.41 Uhr

Gesundheitsminister Alain Berset hat in der SRF-Sendung «Arena» zum regelmässigen Testen an den Schulen aufgerufen. Die Empfehlung des Bundes sei klar, umsetzen müssten sie aber die Kantone, denn diese seien für die Schulen zuständig, so Berset. Wenn das Virus weniger zirkuliere, gelte das auch für Kinder unter 12 Jahren, die sich bislang nicht impfen lassen können.