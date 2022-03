Coronavirus aktuell: Corona-News für Schweiz und Ausland

Wie soll dies nun weitergehen....Nach der dritten Impfung, die vierte, fünfte etc. etc. Was sagt wohl unser Immunsystem dazu? Und wer übernimmt die Verantwortung für all dies? Langzeitwirkungen gibt's da wohl keine. Dazu ein Zitat Mahatma Gandis, das aktueller denn je ist:"Die Welt lässt sich nicht verbessern, wenn alle blind der Mehrheit folgen. Es braucht Menschen, die den Mut haben scheinbar Unumstössliches infrage zu stellen, die sich trauen, Autoritäten anzuzweifeln und ihren eigenen Verstand zu gebrauchen."