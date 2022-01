Coronavirus aktuell: Corona-News für Schweiz und Ausland

Ich habe immer gesagt, es werden noch viele Varianten kommen, denn es ist so wie bei den Antibiotika…. und so, wie es die WHO kürzlich gesagt hat: 1. Je mehr Antibiotika Sie nehmen, dest weniger reagieren sie darauf. Weltbekannte Wissenschaftler sagen längst, dass je mehr geimpft wird, desto schneller sucht sich das Virus einen Ausweg sprich neue Variante. 2. WHO: Die hat kürzlich gesagt, dass dank Booster die Pandemie noch verlängert wird… Es braucht Medikamente und keine 4., 5., 6. und und Spritze.