Schadstoffe Dioxin aus der Kehrichtverbrennung in Buchs: Wo die Kühe erkrankten, wurden keine Bodenproben genommen

Auf einem Bauernhof in Suhr wurden in den 1970er-Jahren mehrere Kühe krank, Grund waren wohl die Schadstoffe aus der nahen KVA Buchs. An jenem Ort wurden bei den Dioxin-Untersuchungen 1992 keine Bodenproben genommen. Nun verlangt SP-Nationalrätin Gabriela Suter einen Bericht zur Umweltbelastung durch die Kehrichtverbrennungsanlagen.