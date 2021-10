Wettingen Auf nach Amerika: Auf Ruderboot Heidi verlassen vier junge Aargauer das Festland – und ihre Komfortzone

Das Familienteam um Captain Georg Stocker befindet sich in den letzten Vorbereitungen zur Überquerung des Atlantiks. In 60 Tagen fällt der Startschuss. Am Samstag präsentiert das Team «Helvetic Waves» das Boot am Herbstmarkt auf der Wettinger Klosterhalbinsel.