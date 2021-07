Impffortschritt stockt: 200'000 Risikopersonen ohne Schutz

Corona-Massnahmen Herbst ohne Einschränkungen? Nur, wenn sich mehr Alte impfen lassen 80 Prozent der über 70-Jährigen sind in der Schweiz geimpft. Doch das ist laut Taskforce nicht genug. Schätzungsweise 200'000 Menschen, die zur Risikogruppe zählen, sind ohne Schutz. Das kann auch Folgen für die neu gewonnen Freiheiten haben. Anna Wanner 13.07.2021, 11.50 Uhr

Augen zu und durch: Pflegefachfrau wird 1957 in den USA gegen die asiatische Grippe geimpft. Anonymous / AP

Die Delta-Variante verbreitet sich rasend schnell, auch in der Schweiz. Die Zahl der Neuinfektionen steigt: Übers Wochenende infizierten sich 822 Personen in der Schweiz. Am Wochenende davor waren es «nur» 449 Neuinfektionen. Das ist zum zweiten Mal in einer Woche eine Steigerung um 80 Prozent. Grund dafür ist die ansteckende Delta-Mutation des Coronavirus, die bei rund 70 Prozent aller neuen Infektionen nachgewiesen wird.