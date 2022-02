Corona: Maskenpflicht im öV könnte noch länger bleiben

Corona Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr soll bleiben: Erste Kantone nehmen Stellung zum Öffnungsplan des Bundesrats Fallen in der Schweiz bald sämtliche Coronamassnahmen? Der Bundesrat entscheidet in der nächsten Woche. Die Kantone Bern, Schwyz, Uri und Solothurn plädieren dafür, die Maskenpflicht zu verlängern. Der Kanton Zug schlägt ein forscheres Tempo an. Kari Kälin 1 Kommentar 08.02.2022, 11.59 Uhr

Reisen mit Maske: Geht es nach den Kantonen Bern und Solothurn, bleibt diese Regel noch einige Zeit erhalten. Bild: SBB

Dänemark hat es schon getan. Fast alle Coronamassnahmen sind seit Anfang Februar aufgehoben, auch die Masken- und die Zertifikatspflicht. Norwegen hat es gleich gemacht, allerdings gilt noch bis am 17. Februar eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Geschäften.

Und in der Schweiz? Zeichnen sich ebenfalls Lockerungen ab.

In der nächsten Woche wird der Bundesrat entscheiden, ob ab dem 17. Februar praktisch alle Coronamassnahmen auf einmal oder in einem ersten Schritt die Zertifikatspflicht für Restaurants und Veranstaltungen aufgehoben wird. Bei der Variante 2, eine Art «Lockerung light», bliebe die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Innenräumen bestehen, in Discos und Hallenbädern käme anstelle der 2G-plus- die 2G-Regel zum Tragen.

Am Mittwoch läuft die Konsultationsfrist ab. Erste Kantone haben bereits Stellung bezogen.

Der Kanton Bern befürwortet die Aufhebung aller Massnahmen ab 17. Februar. Der Berner Regierungsrat schiebt ein «Aber» nach. Er unterstützt die Variante 1, sofern die Maskenpflicht noch weitere drei bis vier Wochen in Kraft bleibt. So lange solle sie im öffentlichen Verkehr, im Detailhandel und staatlichen Dienstleistungsbetrieben gelten. Der Kanton Bern will zudem Schutzmassnahmen im Gesundheitswesen beibehalten. Konkret gilt bis Ende Februar eine Zertifikats- und Testpflicht für Personal und Besuchende in Gesundheitseinrichtungen.

Der Kanton Solothurn positioniert sich ähnlich wie der Kanton Bern. Der Regierungsrat begrüsse es, dass der Bundesrat das Öffnungstempo von der epidemiologischen Lage abhängig mache. «Jedoch soll unabhängig von den Öffnungsschritten vorübergehend weiterhin eine Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr aufrechterhalten werden», schreibt er. Auch im Gesundheitswesen müssten besonders gefährdete Menschen weiterhin durch Massnahmen geschützt werden.

Der Kanton Uri plädiert für Variante 1, möchte in einer Übergangsphase aber ebenfalls an der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr festhalten, «da hier viele Personen in einem engen und längeren Kontakt miteinander sein können». Auch der Kanton Schwyz spricht sich für die rasche Lockerung aller Massnahmen aus mit Ausnahme der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen. Am weitesten geht der Kanton Zug. Er bevorzugt die Variante 1 ohne dabei die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr zu verlängern. Die Stellungnahmen von anderen Kantonen stehen noch aus.

Gesundheitskommission für Variante 2

Auf die vorsichtige Seite hatte sich am letzten Freitag die Gesundheitskommission des Nationalrats geschlagen. Sie entschied sich mit zwölf zu zehn Stimmen für Variante zwei. In dieser will der Bundesrat verbleibende Schutzmassnahmen, darunter die Maskenpflicht, in einem zweiten Schritt aufheben. Die Gesundheitskommission präzisierte mit elf zu zehn Stimmen, dass diese bei sehr hoher Viruszirkulation im öffentlichen Verkehr, in Alters- und Pflegeheimen sowie in Spitälern zum Schutz der Bevölkerung vorerst beibehalten werden soll.

Der Bundesrat hält Variante 1 dann für angezeigt, falls die Ansteckungswelle ihren Höhepunkt überschritten habe. Die Aufhebung aller Massnahmen auf einmal sei mit Risiken verbunden, da sich die Virenzirkulation noch beschleunigen könnte. Für den Bundesrat seien beide Möglichkeiten denkbar, sagte Bundespräsident Ignazio Cassis im Gespräch mit der SRF-«Samstagsrundschau». Er liess durchblicken, dass er eher damit rechnet, dass sich die Kantone für die etappenweise Öffnung aussprechen. Aber er könne sich auch täuschen. Und: «Es hängt von der epidemiologischen Lage ab.»

