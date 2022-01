Linke wollen Schliessungen, der Bundesrat zögert weiter

Corona Linke wollen Schliessungen – der Bundesrat wartet ab Omikron breitet sich rasant aus. Die Landesregierung zögert aber mit Massnahmen, bis mehr Spitaldaten vorliegen. Das gefällt nicht allen. Nina Fargahi Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

SP-Nationalrat Fabian Molina sieht Schliessungen kommen. Keystone

Die Fallzahlen steigen, doch gleichzeitig nimmt die Zahl der Hospitalisationen derzeit leicht ab (siehe Artikel oben). Führt Omikron also zu hohen Fallzahlen, aber verhältnismässig zu wenigen Einweisungen in den Spitälern? Vieles ist noch immer unklar. «Wir können im Moment noch keinen Omikron-Effekt feststellen», sagt Ronald Alder vom Verband der Zürcher Spitäler. Die Lage sei nach wie vor «angespannt, aber stabil». Die Fallzahlen würden zwar rasant ansteigen, doch die Zahl der Patientinnen und Patienten sowohl in den Spitalbetten als auch auf den Intensivstationen steige derzeit nicht, so Alder. Man sehe deutlich, wie wirksam die Impfung vor schweren Verläufen schütze. Er sagt aber auch: «Ob und wie sich das Infektionsgeschehen über die Festtage ausgewirkt hat, werden wir in den Spitälern erst in einigen Tagen sehen.»

Aktuell sind von 190 IPS-Betten im Kanton Zürich noch 17 frei. Auf den Intensivstationen liegen 54 Covid-Patienten, die allermeisten von ihnen sind gemäss Ronald Alder ungeimpft.

Berset bezeichnet schärfere Massnahmen als Ultima Ratio

Der Bundesrat hat für diese Woche keine Sitzung angesetzt, sondern trifft sich erst am 12. Januar wieder. Er hält allerdings ein Massnahmenpaket parat, falls die Situation in den Spitälern eskalieren sollte. Weitergehende Massnahmen wolle er erst dann ergreifen, wenn sie unumgänglich seien, sagte Gesundheitsminister Berset letzte Woche gegenüber dem Westschweizer Radio RTS. Die nächsten Schritte wären unter anderem Schliessungen von Betrieben und Einrichtungen. Bundesrat Berset sprach von «brutalen Massnahmen», die man deshalb gut überlegt beschliessen müsse, als Ultima Ratio.

Was das Massnahmenpaket genau beinhaltet, ist unklar. Gut unterrichtete Kreise gehen davon aus, dass sich der Gesundheitsminister auf die Vorschläge seiner letzten Konsultation abstützt. Demnach würden alle Bereiche geschlossen, bei denen trotz längerem Aufenthalt keine Maske getragen werden kann. Dies betrifft Clubs, Tanzlokale, Bars, Fitnesscenter und Restaurants. Zudem würden Aktivitäten im Kultur- und Sportbereich verboten, sofern dabei keine Maske getragen werden kann.

Vergleiche mit anderen Ländern sind schwierig

Für einen solchen Schritt gibt es aber derzeit noch zu viele unbekannte Faktoren. Auch Vergleiche mit anderen Ländern sind schwierig. So hat beispielsweise Südafrika durchschnittlich eine viel jüngere Bevölkerungsstruktur als die Schweiz. Auch die Dunkelziffer der Omikron-Fälle in der Schweiz dürfte hoch sein, wie die Taskforce des Bundes letzte Woche sagte. Das macht manch einen Parlamentarier nervös. SP-Nationalrat Fabian Molina sagte in der Fernsehsendung «Sonntalk» von CH Media, dass der Bundesrat im Januar um Schliessungen wohl nicht herumkommen werde. Dies sei «äusserst bedauerlich. Denn wir hätten es in der Hand gehabt, einen anderen Weg zu gehen».

Auch Lukas Engelberger, Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, teilt diese Ansicht: Sollte die Auslastung der Intensivstationen diese Woche ansteigen, dann müsse der Bundesrat neue Massnahmen beschliessen oder zumindest den Kantonen zur Konsultation vorlegen.

