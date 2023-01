Corona-Leaks: Die SP-Spitze schweigt zu Berset

Corona-Leaks SP-Spitze hüllt sich in Schweigen – Grünen-Präsident Glättli sieht Bersets Glaubwürdigkeit beschädigt Der Ex-Kommunikationschef von SP-Bundesrat Alain Berset versorgte Ringier-CEO Marc Walder mit vertraulichen Informationen zur Coronapolitik. Die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments wird sich wohl mit den Corona-Leaks beschäftigen. Doris Kleck 3 Kommentare 16.01.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bundespräsident Alain Berset trat am Montag am WEF in Davos auf. Gian Ehrenzeller/EPA

SP-Bundesrat Alain Berset kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Nach dem Erpressungsversuch durch eine Ex-Geliebte und dem «Grounding» durch die französische Luftwaffe, weil er angeblich militärisches Sperrgebiet überquert hatte, nun also die Corona-Leaks. Sein ehemaliger Kommunikationschef Peter Lauener unterhielt mit Ringier-CEO Marc Walder quasi eine Standleitung und versorgte ihn mit vertraulichen Informationen zur Coronapolitik, wie diese Zeitung publik machte. Lauener steht im Verdacht, das Amtsgeheimnis verletzt zu haben. Es gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

SP-Nationalrat Fabian Molina äussert sich zu den Corona-Leaks. Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Für die SP ist die Skandal-Chronologie ungemütlich. Die Spitze der Partei hüllt sich denn auch in Schweigen: kein führender Sozialdemokrat stellt sich vor Berset. Als Sprachrohr hat die Partei SP-Nationalrat Fabian Molina auserkoren. Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) ist er in den Augen der Parteichefs der Richtige zur Einordnung der neuesten Berset-Affäre. Denn die GPK arbeitet derzeit ohnehin an einer Untersuchung zum Thema Indiskretionen aus der Regierung. Die GPK wird nächste Woche darüber befinden, ob die Subkommission ihre Untersuchung auch auf die Corona-Leaks von Bersets Ex-Sprecher ausweitet.

Habe Lauener tatsächlich das Amtsgeheimnis verletzt, wäre dies «sehr schlecht», hält Molina fest. Wie Berset selbst weist der Zürcher Nationalrat aber darauf hin, dass es ebenso eine Amtsgeheimnisverletzung sei, dass Ermittlungsunterlagen aus einem laufenden Strafverfahren publik geworden sind.

Bisherige GPK-Untersuchungen schadeten Berset nicht

Molina geht davon aus, dass die GPK die Corona-Leaks in ihre Untersuchung aufnehmen wird, und das sei auch richtig. Von der Arbeit der parlamentarischen Oberaufsicht zu unterscheiden seien die laufenden Strafverfahren: «Die Justiz muss ihre Arbeit machen. Ich hoffe, dass wir bald wissen, was wirklich passiert ist und was davon strafrechtlich relevant ist», sagt Molina.

Was die Affäre politisch für den Bundespräsidenten bedeutet, will Molina noch nicht beurteilen, solange nicht alle Fakten auf dem Tisch sind. Es sei aber nicht das erste Mal, dass versucht werde, über Berset den Stab zu brechen. Der SP-Politiker erinnert an zwei GPK-Untersuchungen, die Berset von schweren Vorwürfen entlastet haben. Zum einen im Zusammenhang mit dem Erpressungsversuch durch seine Ex-Geliebte. Dabei ging es um die Frage, ob Berset bei der Abwehr des Erpressungsversuchs missbräuchlich Stabsmitarbeiter eingesetzt habe. Zum andern im Zusammenhang mit der Impfstoffbeschaffung. Gegner warfen Berset vor, dass er die Chance verpasst habe, bei der Lonza in Visp eine eigene Impfstrasse für die Schweiz zu kaufen. Die GPK stellte dem Gesundheitsminister für die Impfstoffbeschaffung schliesslich ein gutes Zeugnis aus.

Kritik an Berset wegen der Corona-Leaks kommt derzeit vor allem aus dem bürgerlichen Lager. Aber auch der Grünen-Präsident Balthasar Glättli stellte in der «Tagesschau» des Westschweizer Fernsehens RTS fest, für Berset sei es schwierig, die Glaubwürdigkeit zu behalten: «Seine Position als Bundespräsident wird sicher nicht gestärkt. Das ist nicht gut in der aktuellen Krisensituation.»

3 Kommentare Edy Breuss vor 23 Minuten 3 Empfehlungen Die SP-Spitze hüllt sich immer in Schweigen, wenn es Eng wird. 2 die noch nie Gearbeitet haben, müssen sich zuerst beraten lassen, bevor es noch tiefer in den Sumpf geht. 3 Empfehlungen Thomas Zweidler vor 15 Minuten 1 Empfehlung Schweigen zeugt von Versagen. Hinstehen und klären. (Herr Wermuth hat ja einen wöchentlichen "You-Tube-Podcast" und viel Sendungsbewusstsein... - sonst).Nein, wenn BR Berset wirklich auch noch versuchte, Kollege Cassis - sprich das Aussendepartement zu destabilisieren -sprich die Schweiz zu destabilisieren gibt es wirklich (es geht hier nicht um Partei, es geht um alles) nur eines: Zurücktreten! 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen