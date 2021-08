Corona-Impfung - Nicht alle machen es so wie sie: Zwar sind die meisten Regierungsräte geimpft, doch es gibt Ausnahmen – und gleich zwei im Tessin

Nicht alle machen es so wie sie: Zwar sind die meisten Regierungsräte geimpft, doch es gibt Ausnahmen – und gleich zwei im Tessin

Mehrere Exekutivmitglieder in den Kantonen sind nicht geimpft – neben dem Tessin auch in Luzern und im Wallis. Bundesrat Alain Berset übt Kritik, weil er es widersprüchlich findet, an die Bevölkerung zu appellieren und sich selbst nicht impfen zu lassen.