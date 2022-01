Impfstoffverträge: Nationalrätin erzürnt über Datenschützer

Corona Impfstoffverträge: Der Datenschützer stösst einen Parlamentsentscheid um – darf er das? Der Bund muss die Verträge mit den Herstellern der Coronaimpfstoffe offenlegen. Das hat der Eidgenössische Datenschützer entschieden. Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel findet das rechtsstaatlich bedenklich – weil sich das Parlament explizit für Vertraulichkeit ausgesprochen hatte. Kari Kälin Jetzt kommentieren 20.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Datenschützer Adrian Lobsiger (links) weckt bei der Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel Unmut. Key/Kissling/Baranzini Montage CH Media

Sie sorgen für politische Kontroversen und Spekulationen: Was hat der Bund in den Verträgen zu den Coronaimpfstoffen vereinbart? Ein Indiz liefert ein geleakter Vorvertrag zwischen Pfizer/Biontech und Albanien. Demnach muss der Impfstoffhersteller nicht für allfällige Impfschäden haften. Und während zehn Jahren bleiben die Verträge geheim. Der Ständerat hat sich in der Wintersession gegen die Offenlegung ausgesprochen, nachdem der Nationalrat zunächst für Transparenz gestimmt hatte.

Trotz des Parlamentsentscheids könnten die Einzelheiten der Verträge schon bald ans Licht kommen. Adrian Lobsiger, der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb), hat nämlich entschieden: Das Bundesamt für Gesundheit muss die betroffenen Impfstoffhersteller anhören und den «Zugang zu den Verträgen unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips» gewähren.

Einsicht auf privater Basis und gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz verlangt hatte der Solothurner SVP-Kantonsrat Rémy Wyssmann. Der Rechtsanwalt schaltete den Datenschützer ein, nachdem ihm das Bundesamt für Gesundheit die Einsicht verweigert hatte. Dieses argumentierte, mit der Offenlegung würden die wirtschaftspolitischen Interessen der Schweiz in den laufenden und zukünftigen Verhandlungen geschwächt.

Dass der Datenschützer das Öffentlichkeitsprinzip höher gewichtet und damit einen Parlamentsentscheid aushebelt, stösst auf Kritik. Das Parlament sei Hüter der Verfassung und der Gesetze, twitterte die Aargauer Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel. Und: «Nur der Datenschutzbeauftragte steht über dem Parlament und korrigiert einen Entscheid des Parlamentes. Das ist demokratisch und rechtsstaatlich bedenklich.»

Die Verträge seien weltweit vertraulich. Das bedeute aber noch lange nicht, dass sie der demokratischen Kontrolle entzogen seien. In der Tat hat die Geschäftsprüfungskommission das Recht, die Verträge einzusehen. «Wir haben es nicht mit einer Dunkelkammer zu tun», sagt Humbel. Die Mitte-Politikerin fürchtet, dass die verlorene Vertraulichkeit die Verhandlungsposition der Schweiz bei der Beschaffung von Impfstoffen schwächen könnte.

Das Bundesamt für Gesundheit könnte gewisse heikle Textstellen schwärzen. Der Datenschützer hält es in seiner Empfehlung an, beim Schwärzen der Textstellen Verhältnismässigkeit zu wahren und die privaten Interessen der Impfstoffhersteller zu klären.

Edöb weist Kritik zurück

Edöb-Sprecherin Silvia Böhlen weist die Kritik von Ruth Humbel zurück. Da die Eidgenössischen Räte keine Regelung zur Offenlegung der Verträge beschlossen hätten, gelte das Öffentlichkeitsgesetz. Diese Argumentation sei formal korrekt, sagt der Zürcher Staatsrechtsprofessor Felix Uhlmann.

Ob das Bundesamt für Gesundheit versuchen wird, eine amtliche Verfügung gegen die Empfehlung des Datenschutzbeauftragten zu erlassen, ist noch offen. Würde es die Offenlegung auf diese Weise zu vereiteln versuchen, könnte Wyssmann den Entscheid vor Bundesverwaltungsgericht anfechten.

Im Herbst 2020 stützte der Datenschützer das Bundesamt für Gesundheit

Interessant ist ein Blick zurück in den Herbst 2020, als in der Schweiz noch keine Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen waren. Damals hielt der Datenschützer in zwei Schlichtungsverfahren fest, die Schweiz befinde sich bei der Impfstoffbeschaffung in einem Wettbewerbsverhältnis mit anderen Staaten. In dieser ausserordentlichen Konstellation drohten bei einer Offenlegung der Verträge Wettbewerbsnachteile im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Deshalb stützte der Datenschützer zum damaligen Zeitpunkt die Position des Bundesamtes für Gesundheit, der Zugang zu den Verträgen könne aufgeschoben werden, bis die Beschaffung zum Covid-19-Impfstoff abgeschlossen sei.

Edöb-Sprecherin Böhlen schreibt, der Datenschützer habe gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. Für den Datenschutzbeauftragten bestehe unter anderem auch deshalb kein Grund mehr, die Bearbeitung der eingegangenen Zugangsgesuche und die damit nötig Anhörung der Pharmaunternehmen aufzuschieben, weil das Bundesamt für Gesundheit selber dargelegt habe, die anfängliche Impfstoffknappheit sei weggefallen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen