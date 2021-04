In Studien werden Covid-Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen getestet. Die USA wollen im Herbst Schüler ab 12 Jahren impfen und beschaffen dafür Hunderte Millionen Impfdosen. In der Schweiz lässt sich das Bundesamt für Gesundheit nicht in die Karten blicken.

Christoph Bernet 10.04.2021, 05.00 Uhr