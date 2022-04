Corona-Impfstoff: So viel zahlt die Schweiz dafür

Corona Geheime Kosten: Nachtragskredite geben Hinweis, wie viel die Schweiz pro Impfdosis bezahlt – deutlich mehr als unsere Nachbarn Die Verträge mit den Herstellern von Coronaimpfstoffen sind vertraulich. Ein Dokument gibt nun einen Anhaltspunkt, wie viel die Schweiz zahlt: Zirka 28 Franken pro Dosis. Maja Briner 17.04.2022, 05.00 Uhr

Viel Geheimniskrämerei um den Impfstoff: Wie viel dafür bezahlt wird, bleibt in den meisten Ländern Patrick Luethy

Wie viel die Schweiz für die Coronaimpfstoffe zahlt, ist streng vertraulich. Ein kürzlich veröffentlichtes Dokument liefert nun einen Hinweis, wenn auch in verklausulierter Form. In der «Botschaft über den Nachtrag IB zum Voranschlag 2022» heisst es: 2022 seien 623 Millionen fällig «für die Bezahlung von total 33 Millionen Impfdosen von den Firmen Moderna, Pfizer/Biontech und Novavax». Und weiter: «Von den Gesamtkosten für diese Impfdosen wurde rund ein Drittel bereits im Jahr 2021 in der Form von Reservationszahlungen geleistet.»