Schwarzer Sonntag für den Bundesrat: 7 Erkenntnisse

Corona Ein schwarzer Sonntag für Bundesrat und Parlament? Sieben Erkenntnisse zur Abstimmung Die Regierung muss gleich drei Schlappen einstecken – so viele wie seit 2004 nicht mehr. Für Simonetta Sommaruga und Ueli Maurer sind die Niederlagen besonders schmerzhaft. Doch sie sind nicht die einzigen Verlierer des Tages. Maja Briner, Kari Kälin Jetzt kommentieren 13.02.2022, 18.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Haben alle eine Vorlage verloren: Finanzminister Ueli Maurer, Medienministerin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset (von links). Keystone

Drei Abstimmungsniederlagen an einem Sonntag – das erlebte der Bundesrat zuletzt im Februar 2004 , als das Volk unter anderem die Verwahrungsinitiative guthiess. Überhaupt steht der Bundesrat in dieser Legislatur so oft in Opposition zum Volk wie seit der Legislatur 2003 bis 2007 nicht mehr. Damals unterlag er in 9 von 26 Vorlagen. Genau gleich sieht die Bilanz in der aktuellen Legislatur aus. Bedeutet das Verdikt vom Sonntag einen schwarzen Tag für den Bundesrat? Georg Lutz, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Lausanne, erkennt keine dramatische Entwicklung. «Es gehört zum Wesen der direkten Demokratie, dass Abstimmungen nicht im Sinn des Bundesrats ausgehen. Und es hat sich gezeigt, dass es dem Parlament nicht immer gelingt, tragfähige Kompromisse zu schmieden», sagt er. Für viele Niederlage gebe es einzelne Erklärungen: Sie kämen aufgrund bestimmter Konstellationen zu Stande.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Trotz Anzeichen für eine weitere Polarisierung der Politiklandschaft, nicht zuletzt befeuert durch die Coronakrise, gibt es kaum Anzeichen, dass das Vertrauen des Volks in den Bundesrat erodiert. Im Gegenteil: Es ist in den letzten Jahren laut verschiedenen Umfragen konstant hoch geblieben.

Die SP Schweiz hatte den Abstimmungsverlierer schnell ausgemacht. Auf Twitter schrieb sie am frühen Nachmittag: «Krachende Niederlage für die bürgerlichen Parteien und SVP-Bundesrat Maurer. Die Stimmbevölkerung sagt deutlich Nein zu immer neuen Steuerprivilegien für das Grosskapital!» Finanzminister Maurer seinerseits erinnerte am Sonntag daran, die Vorlage stamme nicht aus seiner Küche, sondern sei die Folge eines parlamentarischen Vorstosses. Fest steht aber auch: Der Bundesrat stellte sich dahinter.

Bloss: Die SP weiss auch eine Magistratin in ihren Reihen, die den Kürzeren zog: Simonetta Sommaruga beim Mediengesetz. «Schon wieder eine krachende Niederlage», konterte SVP-Nationalrat Andreas Glarner auf Twitter. In der Tat hat Sommaruga keinen guten Lauf. Seit sie im Jahr 2019 vom Justizdepartement ins Departement für Umwelt-, Verkehrs-, Energie- und Kommunikation (Uvek) gewechselt hat, kassierte sie bei Jagd-, CO 2 - und jetzt beim Mediengesetz eine Niederlage.

Aber auch Ueli Maurer erlitt in der Vergangenheit bei wichtigen Vorlagen Niederlagen – bei der Unternehmenssteuerreform III sowie als Verteidigungsminister beim Kauf des Gripen-Kampfjets. Verlorene Urnengänge mögen die verantwortlichen Bundesräte zwar politisch schwächen und persönlich wurmen, aber erdbebenartige Folgen, etwa in Form eines Rücktritts, bleiben in der helvetischen Konkordanzdemokratie immer aus. Übrigens trägt auch Alain Berset (Tabakwerbeverbot, Pflegeinitiative) keine weisse Weste. Ob er deswegen schlechter schläft? Viel wichtiger: Das Plebiszit für seine Pandemiepolitik fiel mit dem zweifachen Ja zum Covid-Gesetz zu seinen Gunsten aus.

Die Bundesräte sind zwar für das andere politische Lager dankbare Sündenböcke. Das lenkt jedoch von der Rolle des Parlaments ab: Es hat die Abschaffung der Emissionsabgabe aufgegleist und beim Mediengesetz die bundesrätliche Vorlage deutlich ausgebaut – was Sommaruga als Grund für das Volks-Nein anführte. Schon beim CO 2 -Gesetz hatte das Parlament die bundesrätliche Vorlage stark verändert – unter anderem mit der zusätzlichen Flugticketabgabe, die indes ganz im Sinne der Linken war – und war damit vor dem Volk gescheitert.

Kommt hinzu, dass die Parteien insbesondere beim Mediengesetz nicht geschlossen auftraten: Die Mitte und die GLP empfahlen ein Ja, ihre Präsidenten waren jedoch dagegen. SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer kritisierte, die Mitte habe das Mediengesetz «aufgebläht», sich im Abstimmungskampf aber zu wenig eingesetzt.

Überhaupt, die Mitte: Die Partei ist derzeit das Zünglein an der Waage im Parlament – und steht traditionell bei Abstimmungen häufig auf der Siegerseite. Am Sonntag aber kassierte sie einen schwarzen Tag: Bei drei von vier Vorlagen fiel das Volksverdikt anders aus als von ihr erhofft.

Eine doppelte Schlappe setzte es auch für die Wirtschaft ab: bei der Emissionsabgabe und der Tabakinitiative. Zuletzt hatte sie zudem mehrere Warnschüsse kassiert, so etwa bei der Konzernverantwortungsinitiative, die nur am Ständemehr scheiterte. Gemäss Umfragen ist das Vertrauen in die Wirtschaft in den letzten Jahren konstant relativ hoch geblieben. Dennoch sind die Zeiten vorbei, in denen bürgerliche Parteien und die Wirtschaftsverbände wirtschaftsfreundliche Vorlagen quasi im Schlafwagen durchbrachten. Georg Lutz, Professor für Politikwissenschaften, erkennt einen Systemwandel. «Das Volk stimmt nicht mehr einfach so Ja. Es braucht grössere Mehrheiten und solide Überzeugungsarbeit.»

Hans-Ulrich Bigler ist Direktor des Gewerbeverbands, der den Kampagnenlead bei der Emissionsabgabe hatte. Die Gründe für die Niederlage der Wirtschaft bei der Emissionsabgabe und der Tabakinitiative seien unterschiedlich, sagt er. Bigler räumt aber ein: «Ein gewisser Stimmungswandel hat stattgefunden.» Der Wirtschaft und den Bürgerlichen falle es schwerer, mit ihren Anliegen beim Stimmvolk eine Mehrheit zu finden. «Wenn gewisse Grossbanken Milliardenbussen bezahlen müssen, färbt das ab», sagt er.

Die Direktorin des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, Monika Rühl, verweist darauf, dass Economiesuisse bei zwei Vorlagen – Medienpaket und Tierversuchsverbots-Initiative – auf der Siegerseite stand. Zu den Niederlagen bei den beiden anderen Vorlagen sagt sie: «Das ist kein Misstrauensvotum gegen die Wirtschaft, wie das deutliche Nein gegen die Tierversuchsverbots-Initiative zeigt.»

Monika Rühl, Direktorin von Economiesuisse Anthony Anex / KEYSTONE

Mit Blick auf die Zukunft sagt Rühl aber auch: «Wir müssen der Stimmbevölkerung die Anliegen der Wirtschaft besser erklären.» Vertreter aus allen Branchen und von kleinen wie grossen Firmen müssten zusammen mit der Politik hinstehen und sich für die Anliegen einsetzen.

Einmal mehr hat es die Linke geschafft, eine Steuervorlage zu bodigen - gegen den Widerstand aller bürgerlichen Parteien und der Wirtschaft. Offensichtlich verfing ihre Erzählung von den bösen Grosskonzernen als Profiteuren und dem einfachen Bürger als Verlierer der Vorlage. «Steuervorlagen haben vor dem Stimmvolk generell einen schweren Stand», sagt Economiesuisse-Direktorin Rühl. Sie seien oft sehr technisch und die direkte Betroffenheit sei für die Bürgerinnen und Bürger nicht offensichtlich.

Allerdings: Die Linken schaffen es zwar, bürgerliche Steuervorlagen zu bodigen. Gleichzeitig mussten sie aber bei eigenen Volksbegehren wie der Erbschaftssteuer- oder 99%-Initiativen deutliche Niederlagen einstecken. In anderen Worten: Die Linke kann blockieren, aber nicht gestalten.

Nächste Blockademöglichkeiten zeichnen sich bereits ab. Ab 2023 sollen Unternehmen ab einem Umsatz von 750 Millionen Euro gemäss OECD-Regeln mit einem globalen Mindeststeuersatz von 15 Prozent besteuert werden. Zur Kompensation und Erhaltung der Standortattraktivität fasst Finanzminister Ueli Maurer Steuererleichterungen ins Auge. Werden sich die Bürgerlichen bei dieser Auseinandersetzung gegen die Linken durchsetzen?

Der Röstigraben ist zurück - jedenfalls beim Mediengesetz. Die Kantone Freiburg, Waadt, Genf, Neuenburg und Jura hiessen die Vorlage gut. Serge Gumy, Verleger der St. Paul-Medien («La Liberté»), interpretierte das sprachregional unterschiedliche Verdikt gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS so: «In der Westschweiz sind in den letzten Jahren mehr Zeitungen verschwunden. Sie hat vielleicht ein stärkeres Bewusstsein für die prekäre Lage bei der Medienvielfalt in der Romandie.»

Simonetta Sommaruga verwies auch auf hohe Ja-Anteile in nichtdeutschsprachigen Gemeinden des Kantons Graubünden. Die sprachlichen Minderheiten, sagte die Medienministerin nach der Abstimmung, verdienten jetzt besondere Aufmerksamkeit. Der Stadt-Land-Graben öffnete sich nicht, obwohl die Vorlage durchaus das Potenzial dazu gehabt hätte. Ein Hauptargument der Befürworter lautete: Kleine Zeitungen in abgelegenen Regionen profitieren besonders stark vom neuen Mediengesetz.

Die Pandemie hat die Stimmbeteiligung zuletzt nach oben schnellen lassen, vor allem die Vorlagen zum Covid-19-Gesetz. Die durchschnittliche Stimmbeteiligung betrug im letzten Jahr 56,6 Prozent - der höchste Wert seit 1949. An diesem Abstimmungssonntag scheinen sich jedoch viele Stimmbürger und Stimmbürgerinnen wieder am bundesrätlichen Motto zu Beginn der Coronakrise orientiert zu haben: «Bleiben Sie zu Hause!» Mit rund 44 Prozent bewegte sich die Stimmbeteiligung auf ähnlichem Niveau wie vor der Pandemie. Dies sei überraschend tief und ernüchternd, sagte Politologe Lukas Golder vom Forschungsinstitut gfs Bern gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen. Die tiefere Beteiligung läute vielleicht das Ende der Pandemie ein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen