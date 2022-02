Die Schweiz hat das Lachen verloren – wie wir es wieder finden

Corona-Pandemie Die Schweiz hat das Lachen verloren – wie wir es wieder zurückgewinnen In der Krise hat eine Verkrampfung das Land durchdrungen, die sich nun nicht so schnell löst: Die Konflikte über die Corona-Massnahmen halten trotz der Öffnung an. Von einem Freudentag ist kaum was zu spüren. Was ist zu tun? Eine Soziologin, eine Pfarrerin und ein Epidemiologe zeigen Wege zurück in die neue Normalität. Stefan Bühler Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Aus Solidarität mit verletzlichen Personen ist Maskentragen in Läden weiterhin empfohlen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Sogar die Satiriker haben den Humor verloren. Als einer der ersten Marco Rima, der sich schon im ersten Krisenjahr 2020 ins Lager der zeternden Massnahmengegner verabschiedete. Arm in Arm mit Andreas Thiel. Doch auch prominente Befürworter der Schutzmassnahmen wie Mike Müller, Viktor Giacobbo, Renato Kaiser und etliche andere verbissen sich im Laufe der Krise zunehmend in aussichtslose Diskussionen in den sozialen Medien - statt Pointen lieferten sie Zoff und Zank. In Zeiten, da Lachen trotz allem so gut getan hätte, gaben sie uns nur wenig zu lachen. Die Narren der Nation meldeten sich ab.

Sie sind auch nicht zurückgekehrt, seit der Bundesrat in der Nacht auf Donnerstag fast alle Massnahmen aufgehoben hat. Im Gegenteil: Die Lager im Corona-Streit sticheln und stänkern weiter. So twitterte Mike Müller verbittert ironisch: «Ich sehe es wie Berset: Es ist unsere letzte Chance, jetzt rasch und konsequent zu durchseuchen. Zusammen schaffen wir das!» Und am Samstag ziehen einmal mehr die Trychler durch Zürich, begleitet vom ganzen Ensemble der Corona-Kritiker.

Sticheln statt scherzen: Mike Müller und Viktor Giacobbo Chavela Zink

Vom «Freudentag», den der Bundesrat im Hinblick auf die Öffnung in Aussicht gestellt hat, ist nichts zu spüren.

«Man kann jetzt nicht die grosse Euphorie erwarten»

Klar, in der Schweiz gibt es keine Pflicht zur Fröhlichkeit, schon gar nicht in einer Krise. Das gilt selbstredend auch für Comedians, die über Monate nicht auftreten durften. Doch an ihnen zeigt sich beispielhaft, was im Moment offenbar vielen zu schaffen macht: Die Verkrampfung, die in den letzten zwei Jahren das Land durchdrungen hat, löst sich nicht über Nacht. Da kann der Bundesrat regieren, wie er will.

Soziologieprofessorin Katja Rost Fabio Baranzini

Warum aber ist es so schwierig, sich über das Ende der Einschränkungen zu freuen? «Nach dem Hin und Her der letzten Jahre kann man jetzt nicht die grosse Euphorie erwarten», sagt Katja Rost, Soziologieprofessorin an der Uni Zürich. Die Verunsicherung, ob das Virus oder eine Variante davon im Herbst zurückkomme, sei immer noch gross. Die anhaltend hitzigen Diskussionen begründet sie mit einer «Umkehr der Kräfteverhältnisse»: «Zwei Jahre hatten die Befürworter der Massnahmen das Sagen, sie standen auf der Seite der Macht.»

Die Kritikerinnen und Kritiker hingegen hätten sich anpassen müssen, «diese Leute wurden zu Aussenseitern gestempelt». Mit den Entscheiden des Bundesrats von Mittwoch gälten die Regeln nun aber nicht mehr, «damit sind die Massnahmengegner am längeren Hebel». Das sei «ein radikaler Bruch der bislang geltenden sozialen Normen und macht Massnahmenbefürworter wütend». Allerdings wüssten auch die Kritiker mit der neuen Situation noch nicht recht umzugehen, «beide Seiten sind verunsichert».

Rost hält eine gründliche Aufarbeitung der Krise mit all den Massnahmen für zwingend: «Sie kann zu einem besseren Verständnis der anderen Seite beitragen.» An eine Versöhnung beim Thema Corona glaubt sie freilich nicht, dazu seien die Positionen zu verhärtet. Aber sie sagt auch:

«Es werden andere Themen kommen, welche die Corona-Debatte überdecken, dadurch werden die Konflikte verdrängt und so letztlich gelöst.»

Freiheit, die uns vor Herausforderungen stellt

Wie eine Annäherung aussehen könnte, schildert Pfarrerin Verena Mühlethaler von der reformierten Kirche Offener St. Jakob in Zürich. Am Donnerstag traf sich bei ihr eine Gruppe zum Gespräch. «Wir sahen uns nach langer Zeit erstmals wieder von Angesicht zu Angesicht, das war schön.» Zwei Personen aber trugen hochwirksame FFP2-Masken, um sich selber zu schützen. Die Gruppe bot ihnen an, selber auch Masken zu tragen, was die zwei dankend ablehnten.

Für Mühlethaler eine exemplarische Episode für die neue Phase der Epidemie: «Wir müssen ins Gespräch kommen miteinander und uns der jeweiligen Situation anpassen, denn nun ist nicht mehr einfach vom Bundesrat vorgegeben, was gilt.» Fürchte sich jemand vor einer Ansteckung, sei darauf Rücksicht zu nehmen. «Jetzt ist gegenseitiger Respekt besonders wichtig», sagt die Pfarrerin. Sie sei froh um die wiedererlangte, grosse Freiheit, «die uns alle in unserm Alltag aber auch vor grosse Herausforderungen stellt».

Erhöhte Ansprüche an die Eigenverantwortung

Diese Herausforderung bezeichnet Marcel Tanner als einen Prozess: «Papa Bund sagt uns richtigerweise nicht mehr länger, was zu tun ist. Wir müssen selber wieder Verantwortung übernehmen in unserem sozialen Gewebe und mit dem Virus leben lernen.» Tanner ist Präsident der Akademien der Wissenschaften und Epidemiologe. Er war im ersten Jahr der Krise Mitglied der wissenschaftlichen Task Force.

Marcel Tanner Annette Boutellier

Noch hätten viele Leute nicht verstanden, «dass wir nun in eine Situation zurückkehren, in der wir uns mit einer neuen Krankheit arrangieren müssen, die uns künftig begleiten wird wie viele andere endemische ansteckende Krankheiten auch.» Das stelle erhöhte Ansprüche an die Eigenverantwortung jeder einzelnen Person und an alle Institutionen. «Dabei meine ich nicht diese falsch verstandene Eigenverantwortung nach dem Motto: Ich denke, ich weiss, bestimme selber und lasse mir von niemandem etwas sagen», erklärt Tanner: «Eigenverantwortung beinhaltet Solidarität.» Konkret gelte es nun, im Alltag auch auf die Bedürfnisse der vulnerablen Personen zu achten, sich in jeder Situation zu fragen, welches Verhalten angezeigt sei.

Solidarität in armen Ländern selbstverständlicher

Dass sich viele schwertäten mit dieser «gelebten Solidarität» erklärt Tanner auch mit unserem Wohlstand. Der emeritierte Professor erforschte und bekämpfte Epidemien in vielen afrikanischen und asiatischen Staaten. Ein Einsatz führte ihn vor über 40 Jahren nach Tansania, wo die Cholera ausgebrochen war. «In Ländern mit grosser Armut ist Solidarität, sich gemeinsam einzusetzen viel selbstverständlicher als bei uns, das habe ich immer wieder eindrücklich erlebt», sagt er. «Vor uns liegt ein Lernprozess, der erst gerade angefangen hat, die Vergangenheit liegt hinter uns.»

Immerhin: Laut der neusten Corona-Umfrage des Instituts Sotomo von Michael Hermann kehren Freundlichkeit und Solidarität nach einem Tiefpunkt im letzten Herbst langsam zurück. Allerdings sei man noch lange nicht auf dem Stand von vor der Krise, sagt Hermann auf Nachfrage.

Da kann es nicht schaden, wenn wir etwas entspannen - und manches mit Humor nehmen. Wie jene Gastronomin, die am Mittwoch zum Ende der Maskenpflicht in Restaurants sagte: «Grosse Herausforderung heute: Ich muss meine Gesichtszüge wieder kontrollieren.»

