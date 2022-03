Corona sei dank: Junge gehen öfters zum Arzt

Corona Die Pandemie erschüttert das Gesundheitsverständnis der Jungen: Sie gehen öfter zum Arzt Die Zahl der beanspruchten Leistungen in den letzten zwei Jahren zeigt: Die Gruppe der 15- bis 35-Jährigen sucht öfter eine Ärztin oder einen Arzt auf. Das Coronavirus sorgte gerade bei den Gesunden für Verunsicherung. Anna Wanner Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «gesunde» Generation fühlt sich krank: Junge gehen öfters zum Arzt. Gaetan Bally/Keystone

Das Corona-Virus zirkuliert zwar noch in der Gesellschaft, die Neuinfektionen bewegen sich um die 100'000 pro Tag. Doch in den Köpfen haben viele Menschen mit der Pandemie abgeschlossen. Auch politisch ist das Virus so gut wie tot. Der Bundesrat will die «besondere Lage» Ende Monat beenden. Die Maskenpflicht soll bald auch im ÖV fallen, die Isolationspflicht wird aufgehoben.

Für manche Menschen bleiben die Folgen länger spürbar. Wer an Long-Covid erkrankt, eine Immunschwäche oder eine andere schwere Krankheit hat, muss sich noch länger mit SARS-CoV-2 auseinandersetzen.

Zehn Prozent mehr Arztbesuche als vor Corona

Nun zeigen erste Daten der Ärztevereinigung FMH, dass das Virus weiteren Schaden angerichtet hat: Die jungen Menschen scheinen nicht mehr darauf zu vertrauen, gesund zu sein. Dieser Trend zeigte sich schon vor Corona, wurde durch Corona aber noch verstärkt.

Die Erstbesuche bei einem Arzt oder einer Ärztin sind während der Pandemie angestiegen. Auch die Menge an Leistungen, welche die Menschen im Alter zwischen 15 und 35 bezogen haben, nahm während der Pandemie deutlich zu – um mehr als zehn Prozent seit 2017.

Wieso die Nachfrage nach medizinischen Leistungen steigt?

Urs Stoffel, Arzt und FMH-Vorstand, ist der Frage nachgegangen. Er sagt, es gebe verschiedene Gründe, wieso die jungen häufiger zum Arzt gehen. Er stelle allgemein eine «grosse Verunsicherung» fest. Das Selbstverständnis, in jungen Jahren gesund und fit zu sein, habe Risse erhalten. Das zeige sich vor allem an der Zunahme der Erstkontakte mit einem Arzt. «Viele Personen, die bisher als gesund gelten und sich bisher auch so fühlten, gingen während der Pandemie ein erstes Mal zum Arzt», stellt Stoffel fest.

Urs Stoffel stellt eine «grosse Verunsicherung» bei jungen Menschen fest. Anthony Anex / KEYSTONE

Bereits bekannt ist, dass viele junge Menschen während der Corona-Krise psychische Leiden entwickelten oder dass sich diese während der Pandemie verstärkten. Doch junge Erwachsene fühlen sich offenbar auch physisch nicht mehr gesund.

Ein pochendes Herz und Angst vor Unfruchtbarkeit

Das gilt beispielsweise bei jungen Männern, bei denen nach einer Corona-Infektion oder Impfung das Herz auf einmal stärker pochte. Nach Medienberichten über Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern, schlich sich offenbar die Angst ein, ebenfalls an einer solchen Entzündung zu leiden. Die Kardiologen untersuchten die seltene Nebenwirkung häufiger.

Trotz negativem Bescheid konnten Ärzte ihre Patienten häufig nicht zu deren Zufriedenheit entlassen: Die jungen Männer verlangten weitere Abklärungen. Ein Kardiologe formuliert es so: «Es reicht nicht mehr nachzuweisen, dass der Patient nicht krank ist. Ich muss ihm beweisen, dass er völlig gesund ist.»

Anders gelagert sind die Fälle bei Frauen. Die Gynäkologen verzeichneten eine höhere Nachfrage nach Beratungen zu den Themen Impfung und Fruchtbarkeit sowie Impfung und Schwangerschaft. «Hier war die Verunsicherung gross», sagt Stoffel und zeigt Verständnis. Gleichzeitig bemerkten viele Frauen, dass sich ihre Periode nach der Impfung veränderte: Sie dauerte länger und war stärker. Auch wenn diese Veränderung als medizinisch unproblematisch gilt, führte sie zu einer stärkeren Verunsicherung bei vielen jungen Frauen.

Die Kosten verursacht hauptsächlich die ältere Generation

Ob diese Verunsicherung anhält, lässt sich freilich nicht abschätzen. Bei den meisten anderen Altersgruppen stellt die FMH zwar einen Nachholeffekt fest: Während 2020 viele Patienten die Arztpraxen mieden oder Behandlungen sowie regelmässige Kontrollen etwas aufschoben, stieg 2021 die Zahl der Arztbesuche wieder. Zurück zu alter Gewohnheit?

Zumindest was die Kosten betrifft, wirkt sich die Verunsicherung der Jungen noch nicht unmittelbar aus, weil sie nach wie vor als «gesund» gelten. Urs Stoffel sagt: «Noch gilt weiterhin, dass 80 Prozent der Gesundheitskosten von rund 20 Prozent der betagten Patientinnen und Patienten verursacht werden, aber das Nachfrageverhalten nach medizinischen Leistungen bei den jüngeren Patientinnen und Patienten hat sich bereits deutlich verändert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen