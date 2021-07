Epidemiologe Marcel Tanner zu den steigenden Neuinfektionen

Corona Die Neuinfektionen steigen stark an, Hospitalisierungen bleiben aber tief: Droht in der Schweiz das «Holland-Szenario»? Wegen der Delta-Variante steigen auch in der Schweiz die Infektionszahlen unter den Ungeimpften schnell an. «Wer sich nicht impft, muss die Konsequenzen tragen», sagt der Epidemiologe Marcel Tanner. Bruno Knellwolf 17.07.2021, 05.00 Uhr

619 Neuinfektionen innert 24 Stunden meldet das BAG am Freitag. Da droht die Zahl von 1000 Infektionen am Horizont, was angesichts der nun mit über 70 Prozent dominierenden Delta-Variante schon in den nächsten zwei Wochen eintreten könnte. Denn auch der R-Wert ist mit 1,44 weiterhin hoch. Da fürchten sich viele vor Verhältnissen wie in den Niederlanden, wo die Infektionszahlen explodiert sind. Der R-Wert liegt dort bei etwa 2,2 – so hoch wie noch nie. Gemeldet wird eine 7-Tage-Inzidenz von 376 Neuinfektionen unter 100'000 Einwohnern, am 1. Juli lag dieser Wert noch bei 24.

Die Schweiz sei mit den Niederlanden nicht vergleichbar, sagt dazu der Basler Epidemiologe Marcel Tanner, obwohl auch bei uns die Delta-Variante dominiert. «Auch bei uns werden die Fallzahlen weiterhin zunehmen, vor allem in der jüngeren, weniger geimpften Bevölkerung», sagt Tanner. Die Schweiz werde aber nicht holländische Dimensionen erreichen, weil zum einen die Niederlande schon auf einem höheren Infektionsstand gestartet seien und bei uns trotz aller Öffnungen noch immer mehr Schutzmassnahmen in Kraft seien. Der Inzidenzwert in der Schweiz liegt mit 24 auch noch deutlich tiefer als in den Niederlanden.

Die allermeisten Risikopatienten sind geimpft

Die aktuellen Infektionszahlen müsse man in den richtigen Kontext setzen. Und der ist eindeutig anders als im Herbst 2020. Marcel Tanner sagt:

«Der allergrösste Teil der Hochrisikopatienten ist geimpft, deshalb kommt es nun nicht zu einer Überbelastung des Gesundheitswesens in der Schweiz und damit nicht zu hoher Mortalität.»

Die Beobachtung, dass trotz steigender Infektionszahlen die Hospitalisierungen und die Belegung der Intensivstationen tief bleiben, gilt übrigens auch für die Niederlande. Die Impfungen funktionieren nach Tanner auch bei Delta. Auch wenn nun eine Vorstudie aus Israel zeigt, dass die Wirkung der Pfizer-Impfung wegen der Delta-Variante gegen eine Infektion etwas geringer ist als gegen Alpha. «Gegen einen schweren Verlauf der Krankheit ist die Wirksamkeit des Impfstoffs aber hoch», sagt der Epidemiologe. Zudem wäre auch die in Israel festgestellte Wirksamkeit von 64 Prozent ein guter Wert. «Wir wären froh, würde man bei der Malaria-Impfung einen solch hohen Wert erreichen. Dort liegt er bei 30 Prozent», sagt der langjährige Malaria-Forscher.

Ansteckungsherde müssen sofort entdeckt werden

Inzwischen sind gut 4,5 Millionen Menschen in der Schweiz geimpft. Allerdings geht es bei den Erstimpfungen inzwischen langsam voran. Das macht den Medizinern Sorge, weil von den über 80-Jährigen 20 Prozent nicht geimpft sind, das sind 200'000 Menschen. Sie sind der gefährlicheren Delta-Variante deshalb schutzlos ausgeliefert. Von einem Impfzwang hält Tanner aber gar nichts. «Man muss in den Heimen und unter dem Pflegepersonal auf Kommunikation setzen», sagt der Epidemiologe. Jeder habe auch in Medizinalberufen das Recht, Nutzen und Risiken für sich abzuwägen. Aber es gelte auch die gesellschaftliche Abwägung. Man müsse deshalb an die Verantwortung des medizinischen Personals gegenüber den gefährdeten Patienten appellieren.

«Ein Impfzwang wäre falsch. Wenn man mit den Leuten in der Pflege direkt spricht, macht man dann doch die Erfahrung, dass sich viele von einer Impfung überzeugen lassen.»

Zudem habe man seit Pandemiebeginn in den Pflege- und Altersheimen gute Vorkehrungen gegen Covid-19 getroffen, und ein Teil des Pflegepersonals sei nun geimpft. Da keine Herdenimmunität besteht, müssten besonders die Kantone die Heterogenität der Bevölkerung beachten und besonders aufmerksam sein, um Ansteckungsherde sofort zu entdecken.

Die Verantwortung des Staates endet

Die Zahl der Impfwilligen geht nicht nur in den Heimen, sondern auch in der gesamten Bevölkerung zurück. Ein erwarteter Moment. «Jetzt kann man sagen, dass alle die Möglichkeit zur Impfung hatten und die Möglichkeit weiterhin besteht. Jetzt beginnt die Eigenverantwortung – und damit endet mit der Rückkehr zur Normalität die Verantwortung des Staates», sagt Tanner.

Wer nicht geimpft ist, hat die Konsequenzen daraus zu tragen und hat Verantwortung gegenüber anderen, wenn er in Kontakt zu ihnen tritt. Und muss sich dementsprechend testen lassen. Dafür sei nun jeder selbst verantwortlich, sagt der Epidemiologe. Mit dem Covid-Zertifikat seien neue Bewegungsfreiheiten verbunden. «Das erzeugt sicher einen gewissen Druck. Aber in erster Linie gibt man den Menschen mit dem Zertifikat eine Perspektive, dass sie wieder an ein Konzert und in ein Stadion können. Da ist der alleinige Zutritt mit dem Zertifikat keine Diskriminierung, weil ein Konzertbesuch kein Grundrecht ist.» Zudem sei es auch das individuelle Recht eines privaten Veranstalters, nur Geimpfte, Genesene und Getestete zuzulassen.